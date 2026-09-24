Mercado Pago tendrá su licencia bancaria antes de fin de año, según confirmó Juan Curutchet, director del Banco Central, durante el evento Nuevo Dinero. Revolut también tendrá el permiso para operar próximamente; mientras que Cocos lo consiguió hace unas semanas, más enfocado en el público inversor.

Justamente, el unicornio prepara su jugada en el mercado de capitales y promete una reconfiguración sin precedentes para lograr masividad en instrumentos más complejos. El propio fundador, Marcos Galperin, confirmó que Mercado Pago trabaja en la integración operativa para permitir la compra y venta directa de acciones.

La decisión redefine el mapa del ahorro doméstico: la billetera virtual con mayor penetración del país aspira a tender un puente directo entre el dinero transaccional de todos los días y las pizarras de la Bolsa porteña. Algo en lo que competirá con

La magnitud de la iniciativa se apoya en una masa crítica inédita para el sistema financiero local. De acuerdo con datos reportados por la compañía hacia junio de 2026, la plataforma cuenta con una base superior a los 20 millones de usuarios que mantienen saldos rindiendo intereses diarios a través de su cuenta remunerada.

Aquel servicio pionero, concebido para brindar liquidez inmediata frente a la pérdida de poder adquisitivo del peso, pero con un retorno habitualmente por debajo de la inflación acumulada, funcionó como el primer escalón formativo para millones de personas que jamás habían operado en una entidad bancaria tradicional ni abierto una cuenta comitente en una sociedad de bolsa (ALyC).

¿Qué opciones de inversión ofrece Mercado Pago?

La habilitación de la renta variable individual representa el último paso de una arquitectura de inversión diseñada en etapas graduales, en las que fue midiendo de forma progresiva la tolerancia al riesgo de sus clientes:

Fondo Money Market en pesos (liquidez inmediata): es la clásica cuenta remunerada , pensada para un perfil principiante con un horizonte de muy corto plazo. Canaliza el capital hacia colocaciones en plazos fijos bancarios tradicionales, cuentas a la vista y cauciones bursátiles en moneda nacional. Su rendimiento de referencia se ubica en torno al 19% de Tasa Nominal Anual (TNA) , con rescate instantáneo las 24 horas y un piso de suscripción desde apenas $1

es la clásica , pensada para un perfil principiante con un horizonte de muy corto plazo. Canaliza el capital hacia colocaciones en plazos fijos bancarios tradicionales, cuentas a la vista y cauciones bursátiles en moneda nacional. Su rendimiento de referencia se ubica en torno al , con rescate instantáneo las 24 horas y un piso de suscripción desde apenas Fondo Money Market en dólares (liquidez inmediata en moneda dura): habilitado tras la incorporación de la compra de dólar MEP en la interfaz, apunta también a un perfil conservador que busca evitar dejar divisas ociosas en la cuenta. Se invierte en cauciones y colocaciones a plazo en dólares, con un rendimiento estimado de referencia cercano al 1,8% anual en moneda extranjera y suscripciones a partir de u$s1

habilitado tras la incorporación de la compra de dólar MEP en la interfaz, apunta también a un perfil conservador que busca evitar dejar divisas ociosas en la cuenta. Se invierte en cauciones y colocaciones a plazo en dólares, con un rendimiento estimado de referencia cercano al y suscripciones a partir de Fondo Común de Renta Fija en pesos ("Bonos, plazos fijos y más): representa el escalón intermedio para un perfil conservador a moderado , con un horizonte de inversión de corto a mediano plazo y un plazo de rescate fijado en 24 horas hábiles . Este vehículo canaliza los pesos hacia una cartera compuesta por bonos soberanos, letras del Tesoro y plazos fijos institucionales, requiriendo un aporte inicial desde $100

representa el escalón intermedio para un , con un horizonte de inversión de corto a mediano plazo y un plazo de rescate fijado en . Este vehículo canaliza los pesos hacia una cartera compuesta por bonos soberanos, letras del Tesoro y plazos fijos institucionales, requiriendo un aporte inicial desde Fondo Común de Renta Variable en pesos ("Empresas argentinas"): es el canal mediante el cual la billetera ya permite invertir hoy en acciones, aunque de manera colectiva y delegada. Catalogado formalmente bajo un perfil arriesgado y diseñado para horizontes de largo plazo, nuclea una cartera diversificada de títulos de empresas cotizantes en la plaza local. Cuenta con rescate en 24 horas hábiles y un ticket de entrada fijado desde $100

El plan de Mercado Pago para ofrecer inversiones

Ambos fondos comunes de inversión son administrados por Industrial Asset Management S.A.S.G.F.C.I. y custodiados por Banco Industrial S.A. (BIND), bajo el marco normativo y la fiscalización directa de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Mercado Pago: los antecedentes en las billeteras masivas

La posibilidad de adquirir papeles bursátiles desde una aplicación de consumo masivo reconoce antecedentes inmediatos en la plaza local. Cocos y Ualá ya ofrecen fondos, CEDEAR, bonos y acciones, por ejemplo.

Recientemente, YPF integró la compra de acciones de la petrolera estatal dentro de su billetera, utilizando dinero en cuenta y alcanzando en menos de un mes la colocación de un millón de títulos.

El economista y socio de PX Capital Eric Paniagua remarca a iProUP los paralelismos con aquel hito del sector energético y analiza el alcance del proyecto de la billetera digital: "Es una medida similar a lo que ya implementó YPF, donde se pueden comprar acciones de la compañía directamente desde la aplicación de carga de nafta".

Además, el experto subraya que muchas personas lo han utilizado para comprar acciones desde esa misma app: "Sin dudas, la iniciativa de Mercado Pago abriría el juego a un público inversor masivo que habitualmente no accede a esa posibilidad".

Sin embargo, a diferencia de la petrolera –que concentró la operatoria en sus propios títulos corporativos para fidelizar consumidores y fondear planes de infraestructura–, el anuncio de Mercado Pago apunta a habilitar un abanico diversificado de compañías, conectando la billetera de forma directa con los sistemas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

El riesgo "inédito" de comprar acciones en Mercado Pago

La transición desde los fondos comunes tradicionales hacia la compra directa de acciones individuales introduce un factor de riesgo inédito para millones de personas acostumbradas a no registrar pérdidas nominales.

Paniagua advierte ante este medio sobre las dificultades que plantea el desembarco en la renta variable sin una preparación adecuada: "En algún punto considero que puede llegar a ser negativo desde la ignorancia que a veces domina al inversor poco especializado, entendiéndola en el sentido de personas que no están involucradas en la dinámica del mercado. Pueden desconocer el vaivén típico de las acciones, donde comprar hoy puede implicar que mañana tengan bastante menos capital o, por el contrario, que tengan mucho más".

En ese sentido, el economista resalta que ese contraste de resultados "puede llegar a ser un shock importante para muchos usuarios que hoy no participan en la Bolsa".

Este factor adquiere especial relevancia en una coyuntura en que los niveles de endeudamiento familiar y los índices de mora en el pago de servicios y tarjetas de crédito ocupan un lugar central en la agenda económica cotidiana.

Pese a esta advertencia, el economista valora la democratización del sistema financiero: "Por el lado positivo, va a atraer a muchas personas que quizás hoy con sus fondos solamente pueden suscribir fondos comunes de inversión o dejar la plata en el rendimiento diario de Mercado Pago, permitiéndoles un acceso mucho más interesante y directo al mercado de capitales".

¿Cómo será la competencia de las sociedades de bolsa vs. Mercado Pago?

La irrupción de una plataforma con escala transaccional masiva plantea un desafío inmediato para las sociedades de bolsa tradicionales, aunque el impacto variará según la estructura de cada intermediario.

Ante la consulta de iProUP, Christian Ranallo, director de Ranallo Advisors y especialista en el sector bursátil, traza una distinción determinante entre los modelos de negocio del corretaje local: "Hay que segmentar por tipo de sociedad de bolsa. Para aquellas que operan con un modelo de autogestión digital, claramente Mercado Pago va a representar una competencia directa. Seguramente tendrán que ajustar aranceles y comisiones para poder competir de manera masiva, al igual que mejorar la experiencia de usuario, que sin dudas será un punto muy fuerte de la billetera".

No obstante, Ranallo destaca que la iniciativa de Galperin funcionará como un motor expansivo para toda la plaza financiera porteña: "Por otro lado, esto implica la entrada de nuevos y potenciales inversores que hoy se están quedando afuera del mercado por puro desconocimiento. Eso va a agrandar la torta general, y luego habrá más torta para repartir entre todos los actores".

En cuanto a las firmas que no apuntan al público minorista, el titular de Ranallo Advisors relativiza cualquier amenaza comercial: "Hay muchas sociedades de bolsa que no son masivas ni les interesa serlo. Hacen foco en el servicio personalizado, en estructurar carteras según el horizonte de inversión y el perfil de riesgo individual. Cuando se trata de montos significativos de dinero, el cliente no quiere hablar con un algoritmo o una inteligencia artificial; busca una atención cara a cara. Es una cuestión cultural. Por eso creo que el mercado terminará conformando un mix equilibrado".

Mercado Pago llega a un mercado con récord de inversores

Lejos de aterrizar en una plaza desierta, la incursión de Mercado Pago se inserta en el momento de mayor capilaridad histórica del mercado de capitales doméstico, desarmando el mito de que en la Argentina la población vive ajena a los instrumentos financieros.

De acuerdo con el informe oficial presentado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) con motivo de su noveno aniversario, al 31 de mayo de 2026 existen más de 12,3 millones de personas con cuenta comitente en Caja de Valores, totalizando un récord de 24,6 millones de cuentas abiertas.

Este registro equivale nada menos que al 55% de la población económicamente activa (PEA) y a casi el 30% del total de habitantes del país, traccionado por un crecimiento interanual del 35% en aperturas digitales.

El porcentaje de inversores que tiene cada provincia argentina. (Fuente: BYMA)

Sin embargo, las cifras de BYMA revelan la brecha operativa que explica la oportunidad comercial identificada por Marcos Galperin: de esos 12,3 millones de comitentes registrados, el promedio mensual de cuentas activas en mayo de 2026 fue de 1.087.847 inversores (aproximadamente 1 de cada 21 personas de la PEA).

Dicho de otro modo: millones de argentinos completaron el trámite de apertura de cuenta comitente mediante plataformas digitales en los últimos tres años, pero aún no canalizan posturas de forma recurrente hacia el panel de acciones.

"A 9 años de la creación de BYMA, los datos muestran un mercado de capitales más amplio, más activo y con mayor participación de personas y empresas en todo el país. Cada vez más inversores utilizan el mercado como una herramienta concreta para canalizar ahorro, diversificar sus inversiones y acceder a nuevas alternativas", señala Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA, al remarcar que esta expansión sostenida exige continuar fortaleciendo la infraestructura tecnológica, los sistemas de liquidación y los programas de educación financiera.

En ese ecosistema, donde el interés por la renta variable ya exhibe bases sólidas –más de 1 millón de cuentas comitentes mantienen posiciones en CEDEAR, concentrándose más del 40% de las operaciones en firmas vinculadas a la tecnología–, la incorporación de acciones en Mercado Pago busca transformar a esos millones de ahorristas pasivos en participantes habituales de la Bolsa, operando títulos corporativos desde la misma interfaz donde abonan sus compras diarias.

Este artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos. La compra de acciones bursátiles conlleva volatilidad y riesgo de pérdida de capital. Este contenido no constituye una recomendación de inversión, asesoramiento financiero ni sugerencia de compra o venta de activos. Ante cualquier decisión financiera, se recomienda consultar a un idóneo matriculado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).