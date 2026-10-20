Las transferencias inmediatas y los pagos con QR se mantienen en firme crecimiento, según el Informe de Pagos Minoristas del Banco Central:

Las transferencias push en pesos alcanzaron los 779 millones de operaciones , con un alza interanual del 20,3% , por un total de $96 billones (+5,5% en términos reales)

alcanzaron los , con un alza interanual del , por un total de (+5,5% en términos reales) El 76,9% de estas transacciones tuvo como origen o destino una CVU, confirmando la relevancia de Mercado Pago y otras fintech

Asimismo, las operaciones en dólares treparon a 2,2 millones de operaciones, por u$s3.792 millones, un avance del 43,5% interanual.

Pagos con transferencias récord

Los pagos con transferencia (PCT) interoperables mediante QR son los reyes del sistema: 118,3 millones de operaciones, un 65,6% más que en agosto de 2025, por un total de $3 billones. De este total:

99,1% se inició con QR, unos 117,2 millones de pagos (+67,5% interanual)

52,7% de los clientes usó cuentas bancarias (CBU) y el 47,3%, fintech (CVU)

Estas últimas concentraron el 53,8% de las acreditaciones en comercios

Susana Biondi, Head de Adquirencia y Partners en Payamigo, comenta que las billeteras cambiaron las reglas del juego: "Hoy la competencia no pasa por tener cuenta, sino por ganar la experiencia de pago. La interoperabilidad obligó a competir por servicio, crédito y beneficios".

Añade que "el QR interoperable es la herramienta de inclusión más potente del sistema. Para un pequeño comercio, no requiere terminal, es de bajo costo y la acreditación es inmediata".

Según la experta, "más de la mitad de esos cobros se acreditaron en cuentas de pago, la puerta de entrada de miles de microcomercios e independientes. El paso clave viene después: cada pago digital construye un historial, que es el que abre la puerta al crédito".

Los pagos con transferencia siguen batiendo récords en Argentina

Así, el QR recortó diferencia con las tarjetas. La de débito superó al de crédito: 172 millones de transacciones (por $5,7 billones) contra 159,3 millones ($10 billones), con caídas en ambos casos. El canal más utilizado para crédito fue el ecommerce, con el 41,7% de las operaciones.

Ariel Kryza, profesor de Macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, detalla que la expansión de las transferencias inmediatas constituye "uno de los cambios estructurales más relevantes de las últimas dos décadas".

Precisa que, entre 2016 y 2025, el promedio de operaciones se multiplicó por siete, pasando de del 4% al 61% del total de pagos electrónicos. Destaca que esto coloca a Argentina entre los países emergentes con mayor desarrollo en pagos digitales, superando a economías avanzadas como Australia o Singapur.

El impacto de los pagos QR

Roque Maschwitz, experto en desarrollo de negocios digitales de Topaz, expresa a iProUP : "Esta digitalización masiva ensancha la base imponible e impulsa de forma directa una mayor recaudación fiscal, lo que ayuda a sostener el superávit sin necesidad de emitir ni subir alícuotas".

"El desafío es que, si el consumo se mueve netamente con saldo disponible y se usa menos el crédito, la tasa pierde un poco de fuerza como herramienta de regulación, obligando al BCRA a recalibrar su estrategia sobre agregados monetarios", prosigue.

Kryza agrega que la posibilidad de mover fondos de manera instantánea entre cuentas y fondos comunes de inversión agiliza la administración de liquidez y puede acelerar la respuesta de los portafolios a cambios de tasas o expectativas.

"La política monetaria tradicional requiere complementarse con indicadores de uso de medios de pago y composición de saldos entre bancos y proveedores no bancarios", dice.

El transporte también refleja la transición digital: mientras los viajes con la tarjeta SUBE cayeron un 22% interanual, los viajes con QR crecieron exponencialmente, alcanzando 26,3 millones de operaciones, por $36.400 millones, principalmente en colectivos y subtes.

Los echeqs en dólares sorprenden al mercado

En paralelo, los cheques electrónicos (echeq) continúan ganando terreno: representaron el 65,6% de las operaciones compensadas en cantidades y el 87,2% en montos, con un total de $24 billones.

La novedad es el crecimiento de los cheques en dólares. Kryza aclara que su reciente habilitación se vincula con la reapertura de la operatoria de cuentas corrientes en dólares. "Para las Pymes, el echeq facilita la circulación de pagos diferidos y su negociación en el mercado de capitales, reduciendo los costos de acceso al crédito de corto plazo", completa.

Biondi resalta que la herramienta "responde más a una demanda real de una economía que opera de forma dolarizada". En su primer mes se emitieron 247 cheques por u$s39,3 millones. "Es un debut muy prometedor, concentrado por ahora en operaciones entre empresas de alto valor", celebra.

El docente de UBA remarca que "abre nuevas posibilidades para empresas con contratos o cadenas de pago dolarizadas, aunque su adopción aún es incipiente". Maschwitz resalta que "rubros de capital intensivo como agro, real estate o comercio exterior necesitaban un instrumento de pago diferido que sirviera como cobertura cambiaria", ya que permite "financiar la cadena de valor a mediano plazo, manteniendo la operación dentro del circuito bancario con seguridad jurídica".

Finalmente, el informe incluye un apartado normativo: la Comunicación A 8471 del BCRA fortaleció el régimen de gestión del riesgo de fraude para los proveedores de servicios de pago, estableciendo requisitos de gobernanza, monitoreo y mitigación, con el objetivo de reforzar la seguridad del sistema.

Para las billeteras, establece la implementación gradual de un marco integral de gestión del riesgo operacional, que contempla políticas contra el fraude, responsables designados, mecanismos de monitoreo, medidas de mitigación y obligaciones de reporte.