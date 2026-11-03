Mientras el mercado global sigue las elecciones en EEUU y las tasas, el BNA capta divisas en la plaza local. Plazos, estructura bullet y monto mínimo.

Esta emisión permite dolarizar carteras y ofrece rendimiento superior a plazos fijos, aunque con riesgo de liquidez en mercado secundario.

Los Títulos de Deuda Clase 7 a 24 meses, calificados "AAA" por Fix Scr, son una opción para inversores con perfil conservador a moderado.

El Banco Nación lanzó una licitación de deuda corporativa Clase 7 en Dólar MEP para captar hasta u$s70 millones, potenciando crédito productivo.

El calendario financiero internacional concentra la atención de los inversores en una semana cargada de definiciones estratégicas: la presentación de balances corporativos de gigantes como Apple, Palantir y Berkshire Hathaway, el reporte de empleo en Estados Unidos con previsiones de desempleo en torno al 4,2%, los números de inflación de octubre y la decisión de tasas del Banco Central de Brasil.

En ese marco de alta expectativa externa, la plaza financiera local ofrece una alternativa concreta para dolarizar carteras mediante deuda de primer nivel: el Banco de la Nación Argentina (BNA) abrió este martes 3 de noviembre de la licitación de una nueva serie de títulos corporativos .

De acuerdo con el informe de estructuración elaborado por Balanz, la entidad financiera estatal fundada en 1891 y catalogada por el Banco Central (BCRA) como uno de los cinco bancos de carácter sistémico del país, sale al mercado de capitales para captar fondos destinados a potenciar el crédito productivo.

¿Cuáles son las condiciones de la licitación del Banco Nación y cómo se ingresa?

La colocación corresponde a los Títulos de Deuda Clase 7, un instrumento de renta fija diseñado para ahorristas y empresas que buscan cobertura cambiaria con rendimiento predecible:

Moneda de integración y pago: Se suscribe y liquida en Dólar MEP a un precio de emisión a la par (100%) .

Monto a colocar: Hasta u$s70 millones, con posibilidad de ampliación hasta el monto máximo que autorice el prospecto .

Plazo y vencimiento: 24 meses (dos años) bajo legislación argentina .

Tasa de interés: Fija, a definirse mediante el sistema de licitación de posturas en el mercado .

Esquema de pagos: Los cupones de interés se abonarán de manera semestral, mientras que la devolución del capital se realizará íntegramente al vencimiento mediante formato bullet .

Monto mínimo de inversión: Se puede participar a partir de u$s1.100 (y múltiplos de u$s1 por encima de ese piso), lo que facilita el ingreso tanto a inversores minoristas como institucionales.

La licitación se encuentra abierta este martes 3 de noviembre entre las 10:00 y las 16:15 horas a través de las plataformas de inversión asociadas .

Detalles de la licitación de Banco Nación (Fuente: Balanz)

¿Para qué perfil de inversor se recomienda y cuáles son sus riesgos?

El instrumento encaja principalmente en un perfil conservador a moderado, que prioriza la preservación de capital en moneda dura por sobre la especulación bursátil de corto plazo.

El principal atractivo de la emisión radica en la calidad crediticia del emisor. La calificadora Fix Scr otorgó la máxima nota local ("AAA"), sustentada en el rol del BNA como cabecera del sistema financiero argentino, su red de 708 sucursales, 12 dependencias en el exterior y una plantilla de 15.567 empleados, además de su función histórica como agente financiero del Estado Nacional.

Representa una alternativa de menor volatilidad frente a los títulos soberanos en dólares y con un flujo semestral de renta superior a las tasas de los plazos fijos tradicionales en moneda extranjera .

Sin embargo, el inversor debe sopesar dos factores de riesgo esenciales antes de ingresar:

Riesgo de liquidez en mercado secundario: Al tener amortización bullet a 24 meses , quien necesite recuperar el capital antes del vencimiento deberá vender los títulos en el mercado secundario, donde el precio puede fluctuar por debajo de la par según las condiciones de la tasa de interés del momento.

Riesgo soberano indirecto y regulatorio: Aunque se trata de deuda bancaria propia y calificada en el escalón más alto, la entidad pertenece al Estado Nacional y opera bajo legislación argentina, lo que mantiene una correlación con el entorno macroeconómico y normativo del país.

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos, explicativos y de divulgación financiera sobre el mercado de capitales. La información no representa una sugerencia de compra, oferta pública ni asesoramiento financiero por parte de este medio. Cada inversor debe analizar su horizonte financiero y tolerancia al riesgo antes de comprometer fondos.