Bancos, energéticas y otras empresas argentinas figuran entre las acciones con mayor potencial alcista, según las proyecciones de Morgan Stanley

El potencial de estas valorizaciones depende de la reducción del riesgo país, expansión del crédito y mejoras económicas.

Edenor (93%) y Grupo Galicia (92%) lideran las proyecciones de valorización de Morgan Stanley en banca y energía.

Morgan Stanley proyecta que acciones argentinas de bancos y energía tienen el mayor potencial de valorización en América Latina.

Las acciones argentinas aparecen entre las alternativas con mayor margen de valorización de América Latina, según las proyecciones de Morgan Stanley, que identificó oportunidades en bancos, empresas eléctricas y compañías vinculadas con la energía.

El relevamiento contempla 25 papeles de la región y compara sus cotizaciones con los valores que los analistas consideran posibles para cada compañía.

Cuáles son las acciones argentinas que podrían subir más según Morgan Stanley

El sistema financiero concentra varias de las proyecciones más elevadas del informe, con entidades que presentan diferencias importantes entre sus precios actuales de referencia y los objetivos calculados por el banco de inversión estadounidense.

Edenor (EDN) sobresale con una valorización potencial del 93%, mientras que Grupo Financiero Galicia (GGAL) tiene un objetivo de u$s70 por acción, equivalente a un avance del 92% frente al valor del 15 de octubre.

La estimación para Galicia también implica una diferencia cercana al 97% respecto del cierre del 20 de octubre, aunque el porcentaje varía según la cotización utilizada para realizar la comparación.

Otras entidades financieras también integran el relevamiento, aunque con márgenes diferentes: Banco BBVA Argentina (BBAR) registra un potencial del 78%, Grupo Supervielle (SUPV) alcanza el 70% y Banco Macro (BMA) presenta una valorización estimada del 66%.

El sector energético suma otra compañía entre las destacadas, ya que Central Puerto (CEPU) muestra una diferencia del 85% entre su cotización de referencia y el precio proyectado, ubicándose entre las seis acciones latinoamericanas con mayor recorrido potencial.

Fuera de esos rubros, las estimaciones también alcanzan a empresas industriales y petroleras: Vista Energy (VIST) registra una suba posible del 49% y ocupa el puesto 18, mientras que Loma Negra (LOMA) se sitúa en la posición 17, con un margen del 48%.

De qué depende que las acciones argentinas alcancen esos precios objetivo

Las proyecciones de Morgan Stanley describen escenarios posibles de valorización, pero su concreción estará condicionada por factores económicos, financieros y operativos que pueden modificar las expectativas de los inversores sobre las empresas argentinas.

En el negocio bancario, una expansión sostenida del crédito podría mejorar los ingresos de las entidades, especialmente si los hogares y las compañías recuperan capacidad de pago y pueden afrontar sus compromisos financieros con mayor regularidad.

Para las empresas energéticas, las perspectivas dependerán de las reglas que rijan sus actividades, las inversiones necesarias para sostener sus operaciones y la evolución de los precios vinculados con el sector.

A estos factores se suma el riesgo país: una reducción de la percepción de riesgo asociada con Argentina podría mejorar las valuaciones bursátiles y generar mayor interés de los capitales internacionales por los activos locales.

Sin embargo, estos porcentajes no garantizan ganancias ni anticipan cómo evolucionarán las cotizaciones, ya que los precios objetivo pueden variar según los resultados empresariales y los cambios en el contexto económico y financiero.