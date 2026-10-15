La medida busca alinear la normativa local con los estándares internacionales del GAFI y reforzar la supervisión en un sector de rápido crecimiento

CNV moderniza su Examen de Idoneidad (RG 1173) desde 2027, ampliando su alcance para el mercado de capitales.

La medida, publicada el 15/10/2026, busca alinearse con estándares GAFI y refuerza la supervisión de exchanges.

CNV actualiza la regulación de criptomonedas (RG 1172/2026) para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la Resolución General 1172/2026, que actualiza el régimen de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y establece nuevas pautas para exchanges y operadores de criptomonedas.

La medida busca alinear la normativa local con los estándares internacionales del GAFI y reforzar la supervisión en un sector de rápido crecimiento.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial el 15 de octubre de 2026, reemplaza por completo el Capítulo III del Título XIV de las Normas de la CNV, que había sido fijado en marzo de 2025.

Aunque la estructura general del régimen se mantiene, se incorporan al texto criterios que antes estaban en interpretaciones administrativas, lo que otorga mayor seguridad jurídica.

Entre las novedades figuran procedimientos para cambiar de categoría, darse de baja del registro y un nuevo formato estandarizado para los informes mensuales, que comenzarán a aplicarse desde noviembre.

La CNV actualiza registro de exchanges cripto con nuevas reglas para operar en la Argentina

La CNV ratificó las cinco categorías de actividad que definen a los PSAV: intercambio entre activos virtuales y moneda de curso legal, intercambio entre activos virtuales, transferencia, custodia o administración, y servicios vinculados a la oferta de un activo virtual por parte de un emisor.

Las personas humanas solo podrán inscribirse en las dos primeras categorías, siempre que sus operaciones superen el equivalente a UVA 35.000 por mes calendario.

Los patrimonios mínimos exigidos tampoco se modifican: u$s150.000 para las categorías 1, 2 y 4; u$s75.000 para la categoría 3; y u$s35.000 para la categoría 5.

La resolución también aclara las exclusiones del registro, como el intercambio personal de activos virtuales, la recepción de criptomonedas como pago por bienes o servicios, los protocolos descentralizados sin control humano o jurídico y los proveedores de software o hardware de billeteras de autocustodia.

En paralelo, se refuerzan las reglas de ciberseguridad, segregación de activos de clientes y auditoría anual de sistemas, además de los puntos de contacto que obligan a sociedades extranjeras a inscribirse si operan en Argentina, como el uso de dominios ".ar" o un volumen de negocios local superior al 20% del total.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, destacó que la actualización busca "modernizar y simplificar" el marco regulatorio, en línea con la evolución de un sector caracterizado por la innovación constante.

La medida se inscribe en el proceso de desregulación iniciado en 2024 con la creación del Registro de PSAV y continuado en 2025 con la Resolución General 1058.

Universidades y bolsas se suman al Examen de Idoneidad y generan expectativa en todo el país

En paralelo, la entidad estatal anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema de administración del Examen de Idoneidad, a través de la Resolución General Nº 1173.

El objetivo es modernizar el sistema de certificación, ampliar su alcance federal y garantizar estándares homogéneos de calidad y transparencia en todas las instancias de evaluación.

La iniciativa contempla la participación de instituciones bursátiles y universidades de reconocida trayectoria, que actuarán bajo los lineamientos y supervisión de la CNV.

El nuevo modelo permitirá atender de manera más eficiente la creciente demanda de certificaciones, preservando el rigor técnico de las evaluaciones y optimizando los procesos de inscripción y toma de exámenes.

En línea con las mejores prácticas internacionales, la CNV orientará su actuación hacia la definición de contenidos mínimos, estándares de evaluación, criterios de administración y mecanismos de supervisión y auditoría.

La idea es consolidar un sistema más moderno, escalable y sostenible, acompañando el crecimiento registrado en los últimos años en la demanda de evaluaciones de idoneidad, requisito clave para quienes se desempeñan en el mercado de capitales argentino.

Como parte del proceso de transición, el organismo dispuso la suspensión transitoria del cobro de la tasa correspondiente al examen y de la emisión de nuevos VEPs.

Los postulantes que ya hubieran abonado la tasa conservarán sus derechos, y quienes cuenten con VEP vigente podrán rendir la evaluación bajo el sistema de turnos que la CNV habilite durante 2026.

La implementación del nuevo esquema será gradual y comenzará en 2027. La CNV informará oportunamente las entidades autorizadas para administrar las evaluaciones, las modalidades de inscripción y las fechas disponibles. Toda la información será publicada en la sección oficial "Rendir el examen de idoneidad" del sitio web del organismo.