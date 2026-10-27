Con cupón trimestral y pago al vencimiento, Naranja X emite obligaciones negociables en dólares: cómo entrar hoy o comprar en el mercado.

Para participar, los interesados deben contar con una cuenta comitente activa en una ALyC y cargar la orden antes del cierre de la licitación oficial.

La suscripción permite invertir a partir de u$s100 con un plazo de 18 meses, pagando intereses trimestrales y devolviendo el capital al vencimiento.

Naranja X lanzó sus Obligaciones Negociables Clase LXVIII Serie II, una emisión en dólares para captar fondos destinados a financiar su cartera de consumo.

En medio de un ciclo donde las empresas aprovecharon la compresión del costo de financiamiento para fondear planes de crecimiento -con colocaciones récord que en septiembre acumularon u$s2.722 millones en obligaciones negociables según informes de PwC Argentina-, Naranja X abrió este martes 27 de octubre de 2026 la licitación de sus nuevas Obligaciones Negociables Clase LXVIII Serie II emitidas bajo la razón social Tarjeta Naranja S.A.U.

La colocación se inscribe dentro de la seguidilla de emisiones en moneda dura que vienen protagonizando firmas de primera línea. Entre las operaciones más recientes, Aeropuertos Argentina 2000 salió a buscar hasta u$s600 millones, YPF concretó una colocación masiva y desarrolladoras como Plaza Logística estructuraron emisiones en dólar MEP accesibles para pequeños ahorristas.

En esta oportunidad, la fintech apunta a captar fondos líquidos en dólares para apalancar el crecimiento de su cartera de financiamiento al consumo.

Para el ahorrista particular, las Obligaciones Negociables (ON) constituyen títulos de deuda privada emitidos por empresas bajo oferta pública. Al suscribir estos instrumentos en la Bolsa, el inversor le presta capital de manera directa a la compañía y recibe a cambio el cobro periódico de intereses fijados por contrato, más la devolución del capital invertido, transformándose en una de las herramientas predilectas para dolarizar ahorros sin asumir el riesgo de los títulos públicos soberanos.

Qué son las Obligaciones Negociables

¿Cuáles son las condiciones de la nueva ON de Naranja X y cómo paga el rendimiento?

El pliego oficial remitido por Tarjeta Naranja S.A.U. a las sociedades de bolsa define una estructura diseñada para perfiles conservadores y moderados:

Especie: Obligaciones Negociables Clase LXVIII Serie II

Moneda de integración y cobro: Dólares estadounidenses. Tanto el ingreso de fondos como la percepción de la renta y la devolución de capital se ejecutan en moneda extranjera

Plazo de vigencia: 18 meses a partir de la emisión

Frecuencia de intereses: Cobro de cupón con liquidación trimestral en dólares

Esquema de amortización: Devolución del 100% del capital en un único pago al vencimiento (bullet)

Monto mínimo de inversión: Se requiere una orden base de tan solo u$s100 , admitiendo incrementos posteriores en múltiplos de u$s1

Fecha de liquidación: Las operaciones adjudicadas se liquidarán este jueves 29 de octubre de 2026

El bajo umbral de ingreso (u$s100) replica la política que Naranja X aplicó en sus anteriores salidas al mercado, orientada a democratizar la participación del público minorista frente a colocaciones corporativas internacionales que exigen desembolsos iniciales de u$s1.000 o u$s10.000.

La nueva ON de Naranja X

¿Cómo participar de la licitación y qué alternativa tenés si llegaste tarde?

Para ingresar en el tramo primario durante la jornada o comprar la especie una vez cerrada la colocación, el inversor debe seguir una serie de pasos formales en el mercado de capitales:

Cuenta comitente activa: Es indispensable operar a través de una sociedad de bolsa (ALyC) autorizada por la CNV o mediante el segmento de inversiones bursátiles del banco habitual

Saldo disponible en dólares: La cuenta debe registrar los fondos líquidos en dólares (según la especie requerida por el agente) con anterioridad al cierre del horario de recepción de posturas

Carga de la orden en el mercado primario: Se ingresa al menú de licitaciones primarias de la plataforma, se elige la opción Naranja X Clase 68 Serie 2 , se digita el monto a suscribir (a partir de u$s100) y se define si se licita tasa o si se entra a tasa de corte de mercado

Si no llegaste a tiempo a la licitación: El cierre del período primario no deja al ahorrista afuera. Una vez que la ON concluya su fecha de liquidación e inicie su cotización formal en ByMA, la especie comenzará a negociarse libremente en el mercado secundario. A partir de ese momento, cualquier usuario puede adquirir láminas del bono en cualquier rueda hábil, comprándoselas a otro inversor al precio y tasa de mercado vigente en ese instante, conservando el derecho a percibir los cupones trimestrales restantes hasta el final de los 18 meses

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos y de divulgación sobre mercados de capitales, renta fija corporativa y alternativas de inversión. Este contenido no constituye una recomendación de compra ni asesoramiento financiero vinculante.