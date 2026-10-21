Una nueva colocación busca atraer fondos frescos de pequeños inversores, en medio de la búsqueda de alternativas para poner a trabajar los ahorros

Esta deuda corporativa es ideal para inversores conservadores que buscan proteger sus dólares de la inflación.

La subasta de la nueva ON ofrece una tasa anual del 5,50%, vencimiento en abril de 2030 e inversión mínima de u$s100.

Tener dólares inmovilizados en una caja de ahorro o guardados "bajo el colchón" dejó de ser sinónimo de resguardo seguro. Con la inflación acumulada en los Estados Unidos restando poder adquisitivo de forma silenciosa año a año, el mercado de capitales ofrece herramientas para poner esas divisas a trabajar. En este escenario, la petrolera de bandera YPF sale a la cancha este miércoles a colocar una nueva emisión de deuda corporativa para captar el interés de ahorristas y fondos comunes.

Las Obligaciones Negociables (ON) son instrumentos de renta fija emitidos por empresas privadas para financiarse en el mercado. En términos sencillos, el inversor actúa como acreedor: le presta dinero a la compañía y esta se compromete contractualmente a devolver el capital prestado junto con un interés predeterminado a lo largo del tiempo.

A diferencia de los títulos públicos emitidos por el Estado, el repago de una ON está atado directamente al flujo de caja y la solidez comercial de la corporación.

El experto en finanzas personales Christian Ranallo remarcó a iProUP que "las empresas de primera línea suelen tener mejor calificación crediticia que los bonos soberanos, lo que reduce su riesgo y, por ende, la tasa que pagan es menor. Sin embargo, si una firma tiene problemas financieros, el pago de la ON podría complicarse, lo que afectaría su cotización en el mercado".

Este tipo de activo está recomendado para ahorristas de perfil conservador o moderado que buscan previsibilidad en moneda dura y quieren evitar la volatilidad diaria de las acciones.

"El primer punto que deben tener claro los inversores es que la tasa ofrecida está especificada al momento de la emisión. Esto permite comparar diferentes opciones y determinar cuál es la más conveniente según el plazo de inversión y el riesgo asociado", añadió el especialista en finanzas personales José Bano a iProUP.

Características de las Obligaciones Negociables

Cuáles son las condiciones técnicas de la nueva ON de YPF

La colocación lanzada por la compañía energética contempla la licitación de Obligaciones Negociables Clase XLIII Adicionales, bajo legislación argentina.

La subasta primaria se desarrollará este miércoles 21 de octubre entre las 10:00 y las 16:00 a través de los sistemas de las principales ALyCs y entidades financieras.

Los detalles operativos confirmados por el prospecto de emisión establecen las siguientes pautas:

Monto a colocar: Hasta u$s85 millones , con posibilidad de ampliación hasta el monto máximo disponible que autorice la firma

Moneda e integración: Se suscribe en Dólar MEP o en especie mediante la entrega de ONs Clase XXXVII (ticker YM37O)

Cupón y cobro de rentas: Paga una tasa nominal anual del 5,50% . Los intereses se liquidarán de forma semestral a partir del 14 de enero de 2027

Vencimiento y amortización: Vence el 14 de abril de 2030 y amortiza bajo modalidad "bullet", lo que significa que el 100% del capital prestado se devuelve en un único pago al vencimiento

Precio y monto mínimo: El precio de corte surgirá de la licitación y la barrera de entrada es sumamente accesible para el inversor minorista: arranca en u$s100 y múltiplos de u$s1

La nueva ON de YPF (Fuente: Balanz)

Cómo comprar el título si no llegaste a la licitación primaria

Quienes no logren cargar sus órdenes de compra en el horario estipulado de 10:00 a 16:00 no quedan marginados de la oportunidad.

Una vez finalizada la subasta oficial y cumplidos los plazos administrativos de liquidación (habitualmente dentro de las 48 horas hábiles posteriores), el título comenzará a cotizar en el mercado secundario bajo su respectivo código o ticker de negociación bursátil.

Para adquirirlo en esa instancia, el ahorrista solo debe ingresar a la plataforma web o aplicación de su agente de liquidación y compensación (ALyC) o banco, buscar la especie en el panel de bonos corporativos y cursar una orden de compra estándar en pesos o en dólares, al precio libre que determine la oferta y la demanda del mercado en ese momento.

El presente artículo tiene fines exclusivamente informativos, periodísticos y de divulgación financiera sobre el mercado de capitales y la emisión de Obligaciones Negociables. El contenido no constituye asesoramiento financiero, tributario, legal ni una recomendación explícita de inversión. Toda decisión de colocación de capital conlleva riesgos y debe ser analizada de forma particular por el inversor en función de su perfil de riesgo y a través de un asesor financiero matriculado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).