El debut del producto se concretó mediante el inicio de cotización del gForce MSCI Merval ETF, desarrollado por Galicia Asset Management

Este instrumento acerca a Argentina a mercados desarrollados, atrayendo capitales y profundizando su mercado bursátil.

El gForce MSCI Merval ETF de Galicia Asset Management cotiza en BYMA, facilitando la inversión pasiva en acciones argentinas.

CNV lanzó el primer Fondo Común de Inversión Abierto con estructura de ETF local, replicando el índice MSCI MERVAL.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó el lanzamiento del primer Fondo Común de Inversión Abierto con estructura de ETF local.

El objetivo del instrumento es replicar de manera pasiva el comportamiento del índice MSCI MERVAL, la principal referencia bursátil del país.

La iniciativa acerca a la Argentina a una práctica ampliamente consolidada en los mercados desarrollados.

Galicia lanzó el primer ETF argentino que replica al Merval y cotiza en BYMA desde su debut

El nuevo instrumento fue constituido bajo los términos del tercer párrafo del artículo 1° de la Ley 24.083 y de la Resolución General CNV N.° 1143.

Su estrategia consiste en seguir de forma pasiva la evolución del índice MSCI MERVAL, y permite que los inversores obtengan exposición a una cartera representativa de las principales acciones argentinas mediante un único vehículo de inversión.

El fondo estará denominado en pesos y sus cuotapartes cotizarán en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), y facilita a inversores locales y extranjeros el acceso a una herramienta vinculada al desempeño del mercado accionario argentino.

Según la CNV, la estructura contempla además la participación de distintos agentes registrados como Participantes Autorizados y Hacedores de Mercado, figuras fundamentales para asegurar liquidez y un funcionamiento eficiente del ETF. El fondo emitirá una única clase de cuotapartes y no contará con calificación de riesgo.

El debut del producto se concretó mediante el inicio de cotización del gForce MSCI Merval ETF, desarrollado por Galicia Asset Management, en una ceremonia de toque de campana realizada junto a BYMA.

Para el presidente de la CNV,

Roberto Silva, presidente de la CNV, resaltó que se trata de un avance sin precedentes para el sistema financiero argentino y sostuvo que el lanzamiento amplía las posibilidades de inversión y ofrece una alternativa simple para quienes desean apostar por el mercado local sin la necesidad de seleccionar individualmente cada acción.

El funcionario destacó también que este tipo de herramientas contribuye a generar condiciones más favorables para atraer capitales, profundizar la participación de los inversores y acompañar el crecimiento de las empresas argentinas.

Qué implica la aparición del nuevo ETF y su rol en mercados internacionales

La aparición del primer ETF local representa un cambio estructural para una industria que históricamente ofreció pocas alternativas de gestión pasiva.

En los mercados internacionales, los ETF se convirtieron en uno de los instrumentos más exitosos de las últimas décadas. A nivel global, los activos administrados por fondos cotizados superan los billones de dólares y son utilizados por inversores minoristas e institucionales para acceder de forma eficiente a:

Índices bursátiles

Sectores económicos

Bonos

Commodities

Criptomonedas

Así funciona el primer ETF que te deja invertir en las empresas líderes sin elegir una por una. (Imagen creada con IA)

En la Argentina, el camino para la llegada de estos instrumentos comenzó a acelerarse durante 2026. En mayo, la CNV aprobó la primera reglamentación específica para ETF locales, permitiendo estructurarlos tanto mediante Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA ETF) como a través de Certificados de Valores (CEVA ETP).

La medida fue considerada por los participantes del mercado como uno de los cambios regulatorios más relevantes de los últimos años.

La importancia del producto también radica en el índice que replica. El MSCI MERVAL reúne a las empresas de mayor relevancia del mercado bursátil argentino y es utilizado por fondos internacionales, administradores de carteras y analistas financieros como referencia del desempeño de las acciones locales.

A través del fondo, los inversores podrán participar de la evolución de compañías líderes de sectores sin necesidad de armar una cartera propia, tales como:

Energía

Servicios financieros

Industria

Telecomunicaciones

Consumo masivo

La iniciativa forma parte de la agenda de modernización impulsada por la CNV, que busca incorporar nuevos vehículos de inversión, ampliar la oferta disponible para el público y acercar al mercado argentino a los estándares predominantes en las principales plazas financieras del mundo.

El objetivo es profundizar el desarrollo del mercado de capitales en un contexto en el que las autoridades buscan potenciar el financiamiento privado y fortalecer las alternativas de ahorro e inversión para individuos e instituciones.