La entidad busca sostener el valor de sus títulos tras la caída en la Bolsa. Ya realizó las primeras operaciones por más de $5.000 millones

La entidad busca proteger a sus accionistas de fluctuaciones; ya adquirió 503.318 acciones propias por $5.011 millones.

La operación contempla comprar hasta 20 millones de acciones Clase B en 45 días, a un precio máximo de $10.700 por unidad.

Banco Macro lanzó un programa de recompra de acciones propias por hasta $160.000 millones para sostener el valor de sus títulos.

Banco Macro puso en marcha un programa de recompra de acciones propias por hasta $160.000 millones con el objetivo de sostener el valor de sus títulos en el mercado tras la reciente caída de su cotización.

La operación contempla la adquisición de hasta 20 millones de acciones Clase B, a un precio máximo de $10.700 por unidad y durante un plazo de 45 días corridos.

La entidad ya realizó las primeras operaciones. Según indicó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el viernes 30 de octubre adquirió 503.318 acciones propias por un total de $5.011 millones, a un precio promedio de $9.956,20 por título.

Por qué Banco Macro decidió recomprar sus acciones

La decisión responde a la evolución reciente del mercado de capitales y al impacto que tuvo el contexto macroeconómico nacional e internacional sobre las acciones argentinas.

En la comunicación enviada a la CNV, la entidad detalló que la baja de sus títulos no refleja adecuadamente el valor razonable de sus activos ni su potencial económico.

Por ese motivo, el directorio resolvió avanzar con un programa de recompra para proteger la inversión de sus clientes y reducir las fluctuaciones significativas en la cotización.

"Esta decisión se basa en el actual contexto macroeconómico nacional e internacional y en la fluctuación que viene experimentando el mercado de capitales en general, que ha impactado fuertemente en los precios de las acciones locales, incluyendo el precio de cotización de las acciones del banco", indicó la entidad.

La recompra consiste en que una compañía que cotiza en bolsa utiliza sus propios fondos para adquirir títulos que se encuentran en circulación. De esta manera, puede generar una demanda adicional sobre sus acciones y contribuir a sostener su cotización.

Cuántas acciones comprará y cuánto pagará el Banco Macro

El programa contempla una inversión máxima de $160.000 millones para adquirir hasta 20 millones de acciones ordinarias escriturales Clase B, con un valor nominal de $1 y derecho a un voto por título.

El precio máximo establecido por Banco Macro es de $10.700 por acción. Sin embargo, la cantidad de títulos que finalmente compre dependerá de los precios a los que se concreten las operaciones y del presupuesto disponible.

El plazo será de 45 días corridos, contados desde el día siguiente a la publicación de la información en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La entidad también podrá renovar o extender el período, siempre que comunique la decisión al mercado.

Además, las adquisiciones deberán respetar los límites establecidos por la normativa vigente. El banco indicó que tendrá en cuenta la restricción que impide comprar en una jornada más del 25% del volumen promedio diario negociado durante las 90 ruedas anteriores.

Para calcular ese límite, considerará el volumen consolidado de los mercados locales e internacionales en los que opera. La cantidad máxima prevista, de 20 millones de títulos, se encuentra dentro del límite regulatorio de 10% del capital social de la entidad.