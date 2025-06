Cada vez son más los argentinos que eligen pagar con el celular, ya sea vía QR o a través de tecnología NFC. Sin embargo, hay una cuestión clave a tener en cuenta para evitar tener problemas al momento de escanear un código o apoyar el dispositivo en un punto de venta.

Es que el agotamiento inesperado del espacio de almacenamiento, uno de los problemas más comunes de los smartphones, puede provocar inconvenientes y afectar directamente a las operaciones que cada persona realice.

Esta situación puede impedir la posibilidad de actualizar aplicaciones, entre ellas las de bancos y billeteras virtuales. Al no poder hacer esto, los programas no se abren y, por lo tanto, no se pueden usar para, entre otras cosas, pagar.

De esta manera, lo que parece ser una problemática relacionada únicamente con guardar archivos como fotos, videos o documentos, también puede impactar en la forma en que se organiza la economía personal.

En un caso vital, podría impedir realizar una operación, lo cual obligaría a recurrir a otros medios de pago, como el efectivo, algo cada vez más difícil por la menor presencia de billetes.

Cómo evitar el error que te impide usar el celular en momentos clave

Sin embargo, esta situación no se debe solo a la instalación de muchas aplicaciones, sino también a un error menos evidente pero cada vez más presente: la acumulación de archivos temporales, caché de aplicaciones y datos residuales que no se eliminan automáticamente, en un fenómeno conocido como ‘bloat de almacenamiento' o ‘data bloating’.

Hay que recordar que, cada vez que se abre una aplicación, se interactúa con ella o se recibe una actualización, quedan datos guardados para acelerar futuras operaciones. Sin embargo, muchas de estas apps no administran correctamente esos archivos y no los eliminan cuando ya no son necesarios, como ocurre, por ejemplo, con WhatsApp, Facebook y TikTok, que almacenan grandes cantidades de datos en segundo plano.

Cuando la memoria interna del celular, sin importar el sistema operativo (Android o iOS), se llena, el teléfono comienza a funcionar con lentitud. Las aplicaciones no solo tardan más en abrirse, sino que pueden dejar de actualizarse de forma automática por falta de espacio, lo cual complica, valga la redundancia, su uso.

Una de las formas más efectivas para reducir la acumulación de datos innecesarios en el celular es borrar manualmente la caché de las aplicaciones. Otra medida útil es revisar y eliminar archivos duplicados o residuales utilizando herramientas externas.

También es recomendable revisar la carpeta de descargas, que suele albergar archivos olvidados. Además, ayuda desactivar la descarga automática de archivos en aplicaciones como WhatsApp y Telegram, algo que se puede configurar en los ajustes de cada aplicación.

Más allá de las acciones que se puedan tomar, lo recomendable es revisar la sección de 'Almacenamiento' en los ajustes del teléfono con cierta periodicidad, para identificar qué tipo de archivo ocupa más espacio y tomar decisiones informadas sobre qué eliminar, desde fotos y videos hasta documentos.

Estas medidas permiten optimizar el funcionamiento del celular y evitar interrupciones asociadas a la falta de espacio, como no poder abrir una aplicación bancaria o una billetera virtual para realizar un pago importante en el momento.