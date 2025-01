La ex AFIP confirmó que aquellos contribuyentes que no cuenten con un documento clave recibirán sanciones. Cuál es y cómo hacer el trámite fácil y rápido

ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, confirmó que en febrero sancionará a aquellos monotributistas que no hayan realizado un trámite clave, que debe completarse lo antes posible para no tener problemas con la ex AFIP.

Se trata de un servicio esencial que le permite al organismo tener una comunicación efic