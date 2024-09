Miles de argentinos buscan cada día nuevas herramientas de inversión con tres objetivos bien definidos: combatir a la inflación, proteger sus ahorros, y, de paso, hacer rendir mejor su dinero.

Expertos de la City le cuentan a iProUP cuáles son las herramientas que observan con mejores perspectivas, tras conocerse el nuevo avance de 4,2% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en agosto.

En qué invertir: los bonos preferidos de la City

"Los bonos CER, sin dudas. Me encantan, me gustaban desde antes y me siguen gustando ahora, justamente por esto que pasó con el IPC", explica a iProUP el economista José Bano.

Según el experto, "las letras están bárbaras, porque te pagan 3,5% por mes, pero después viene un dato medio alto de inflación y empiezan a sufrir un poco. En cambio, el bono CER te ‘independiza’ de todo eso: vas a tener volatilidad probablemente en el precio, pero podés comprar algunos bonos cortos muy interesantes".

En esa misma línea, Gustavo Neffa, director de Research for Traders, indica que "estamos viendo un rebote de la inflación (en agosto fue de 0,2 puntos superior a a julio), la herramienta más indicada son los bonos CER.

Maximiliano Donzelli, manager de Estrategias de Inversión en IOL invertironline, admite la sorpresa que generó en parte el dato de IPC de agosto: "Era de esperar que esté cercano a la cifra anterior, pero no se anticipaba que iba a ser superior en 0,2%".

Y añade: "Ante este panorama complejo, donde tener pesos sin invertir genera pérdidas de poder adquisitivo de gran magnitud, desde Estrategias de Inversión de IOL invertironline consideramos posicionarse en LECAP y activos CER (ajustables por inflación)".

"Estos activos representan la mejor opción para resguardar valor contra la inflación considerando activos de renta fija de bajo riesgo y ante un posible cambio de política cambiaria en el mediano plazo", argumenta.

Luis Aguilar, CEO de Freenance y asesor matriculado por la CNV, señala a iProUP que "para protegernos de la inflación hay dos estrategias, que dependen de la visión de cada uno sobre el éxito del programa del Gobierno".

"Si sos pesimista y crees que este aumento es el inicio de una tendencia inflacionaria mayor a las expectativas del mercado, debería optar por instrumentos que ajusten por IPC. Algunas opciones son los Plazos fijos UVA, que se ajustan por inflación más una tasa real, o los bonos CER, que pueden adquirirse en el mercado primario o secundario. Actualmente se ofrecen títulos con vencimiento en marzo de 2025, 2026 y 2027", precisa Aguilar.

En cambio, si el inversor es optimista y considera que "el aumento de la inflación fue solo un desvío estacional, las LECAP seguirán siendo una opción atractiva. Son instrumentos de renta fija del Gobierno que ofrecen los mayores rendimientos en pesos y pueden generar una mayor apreciación de capital o una tasa real más alta si se mantienen hasta el vencimiento, especialmente si la inflación disminuye", detalla Aguilar.

"Actualmente, con la inflación superando las expectativas, las tasas podrían subir ligeramente, algo que puede beneficiarte si la cifra de septiembre vuelve a alinearse con expectativas más moderadas. La reducción del impuesto PAÍS, la moratoria fiscal, el adelanto de Bienes Personales y los importantes vencimientos del Tesoro también influyen en este escenario. Si se logra un financiamiento neto positivo, se generaría una mayor contracción de la base monetaria", completa.

En qué invertir: cuánto rinden los bonos

"Pensando en un instrumento en pesos y horizonte de mediano plazo, dentro de la curva CER, que ofrece rendimientos reales positivos, el TX26, con un rendimiento en torno al 6% (TIR) luce como una alternativa válida si se dilata la salida del cepo para 2025", revela a iProUP Juan Diedrichs, asesor en inversiones en Capital Markets.

"Si nos vamos a la parte larga de la curva tenemos DICP (Discount 2033) con un rendimiento en torno al 9% y amortizaciones semestrales de capital, que acortan la vida promedio del bono", añade.

Desde Balanz revelan que consideran "atractivo el T2X5, un Bono CER con vencimiento el 14 de febrero de 2025 y que rinde CER + 2,5% TNA", pero advierten: "Si el desvío de la inflación al alza no se mantiene en el tiempo, nos siguen pareciendo un buen instrumento las LECAP de mayor plazo, como la del vencimiento el 28 de enero de 2025 (S28F5), que rinde 3,84% TEM o 46,9% expresado en TNA".

Bano apunta sus fichas al bono TZX25 y argumenta: "Vence en junio del año que viene y como ya estamos en septiembre, le quedan solo nueve meses a este bono. Te da inflación más 6% anual. Entonces está súper cubierto. Todos los meses le ganás por medio punto a la inflación".

"Te podés ir un poquito más largo, el TX26, por ejemplo, que es inflación +8%, son bonos razonablemente cortos. Tenés toda la curva de bonos CER, desde los más cortos, que ya te dan 4%, hasta los más largos que rinden inflación +10. Personamente, no veo la necesidad de pararme en un instrumento tan largo", desliza.

Donzelli asiente con la cabeza y añade sobre el TX26 que "vence el 9 de noviembre de 2026 y comienza a pagar amortizaciones semestrales a partir de este año. Esta alternativa supera al plazo fijo. Opera con un volumen considerable y a la fecha tiene un rendimiento anual de CER+8%". Pero también apunta "otras dos opciones interesantes".

La primera que destaca es el"El Bono T4X4, a 32 días, ajustable por CER con vencimiento íntegro el 14 de octubre de 2024. Opera con un volumen considerable".

"En un contexto de inflación a la baja, permitirá obtener rendimientos en base a la inflación pasada y servir de cobertura si no desciende tan rápido como espera el mercado. El rendimiento proyectado es de 3,6% efectivo mensual. Esto implica que si invertimos $100.000, al vencimiento obtendremos $103.800", analiza.

La segunda es la LECAP S31M5, de tasa fija, a 200 días y mediano plazo. "Las letras de capitalización son instrumentos emitidos por el Tesoro que capitalizan el interés de forma mensual y abonan todo el capital al vencimiento", resalta.

Por último, el economista Gustavo Ber destaca que la LECAP que "vence el 31 de marzo de 2025 y rinde 3,8% mensual, que creemos que puede ser atractiva en el corto plazo para mantener el poder adquisitivo y, especialmente, beneficiarse de una disminución de la inflación en los próximos meses".

"En el caso de invertir $100.000 en este instrumento, al vencimiento el inversor obtendrá $128.463 y es una alternativa que supera ampliamente al rendimiento del plazo fijo", completa Ber, quien recomienda las LECAP para complementar a los bonos CER.