El dólar blue (o informal) sube $10 y se consigue a $1.290 en el microcentro porteño.

Por otro lado, según la exchange Bitso, el valor del dólar cripto avanza 0,06%, hasta los $1.303,52.

El dólar oficial (o minorista) concluyó sin cambios respecto al cierre de ayer y finalizó la segunda rueda de la semana bursátil cotizado a $942,97 por unidad.

"Luego de conocerse que volvió a vender el Banco Central (BCRA), los dólares financieros que venían bajando, subieron, como así también el riesgo país, que bajaba, pero también subió", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "Vamos a ver qué pasa mañana con la votación del Senado; aunque al menos para mí, no es demasiado influyente".

"Me da la sensación que este 'triple 2' que busca el Presidente, es decir, el 2% de inflación, 2% de tasa de interés, y 2% de crawling peg, el 'Círculo Rojo' no lo acepta. Y el que ya dio la primera señal es el campo, y por eso no liquida", completa.

El dólar blue se consigue a $1.290 en el microcentro

El dólar blue sube $10: qué pasó con los "otros" dólares

El dólar contado con liquidación (CCL) bajó 0,1%, hasta los $1.305,54.

En cambio, el dólar MEP subió 0,1%, hasta los $1.273,90.

El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior- avanzó 0,1%, hasta los $1.473,60.

El dólar mayorista, por su parte, concluyó sin cambios, a $902,00.