El dólar blue (o informal) opera sin cambios y se consigue a $1.100 en el microcentro porteño.

Por otro lado, según la exchange Bitso, el valor del dólar cripto cede 0,03%, hasta los $1.092,53.

El dólar oficial (o minorista) subió $1,58 respecto al cierre de ayer y finalizó la segunda rueda de la semana bursátil cotizado a $927,80 por unidad.

"Otra vez volvieron a subir los dólares financieros y el Banco Central (BCRA) pudo comprar u$s294 millones, en un gran día, pese a que la cosecha no levanta", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "El mercado de renta fija y variable sigue expectante respecto a lo que pase en el Senado".

"Me parece que los pisos de los dólares ya los vimos. Eso no significa que vayan a tener una suba importante porque una economía muy 'encepada' y seca de pesos no están dadas las condiciones para un susto en el tipo de cambio. Pero la tendencia cambió y ahora es claramente alcista", completa.

El dólar blue se consigue a $1.100 en el microcentro

El dólar contado con liquidación (CCL) subió 0,6%, hasta los $1.099,30.

El dólar MEP, por su parte, ascendió 1,1%, hasta los $1.062,25.

El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior- avanzó 0,1% y concluyó en $1.448,00.

El dólar mayorista, mejoró 0,1%, hasta los $886,00.

En tanto, el denominado dólar futuro concluyó sin cambios, a u$s899,50.