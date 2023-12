Javier Milei anunciará este miércoles un decreto de necesidad y urgencia con una serie de medidas que apuntarán a desregular la economía, en especial, con el mercado laboral y el achicamiento del Estado.

Pero un sector que crece con fuerza también espera un guiño del Gobierno. Más teniendo en cuenta que el plan original fue armado por Federico Sturzenegger, que durante su presidencia del Banco Central lanzó varias normativas que cooperaron con el desarrollo del sector.

Si bien esas medidas pueden no ser parte del paquete que anunciará el mandatario, el jueves -día en el que se reúnen las autoridades del BCRA- podrían llegar algunas medidas.

¿Se destraba el problema con Mercado Libre?

Mercado Pago libró varias batallas con el Banco Central durante la presidencia de Alberto Fernández. Pero hubo dos que quedaron inconclusas:

El QR Tarjeta : el BCRA dispuso integrar los plásticos al sistema interoperable ya que, por el momento, los pagos se realizan con saldo en cuenta bancaria o fintech cuando la billetera del consumidor y el código del comercio son gestionados por empresas distintas. Se postergó para el 1 de febrero

: ya que, por el momento, los pagos se realizan con saldo en cuenta bancaria o fintech cuando la billetera del consumidor y el código del comercio son gestionados por empresas distintas. Se postergó para el 1 de febrero El cierre de los débitos automáticos (Debin), un mecanismo para fondear billeteras desde cajas de ahorro bancarias que, para equilibrar condiciones con las entidades tradicionales, se cambió por las transferencias pull. Se prorrogó para el 1 de marzo

En este último caso, el sistema permite sólo obtener dinero desde cuentas bancarias, no así desde fintech, lo que dejaba a las entidades tradicionales en desventaja. Con los jugadores de ambos sectores se consensuó utilizar las transferencias pull son una modalidad que se consensuó, pero Mercado Libre no quiere perder este mecanismo.

Esto se debe a que el Debin tiene una función adicional: permite programar ingresos de dinero automáticos, algo muy usado por empleados que transferían todos los meses su salario ante la imposibilidad de acreditación de sueldos en billeteras.

Mercado Pago espera un guiño del BCRA por dos regulaciones que complican su negocio

Un ejecutivo de alta trayectoria en la escena fintech asegura que "cuando asumió Alberto Fernández, se derogó una norma para que los sueldos se depositaran en CVU". En efecto, el ex ministro de Trabajo Claudio Moroni fue quien dio de baja a las billeteras para esta modalidad. Por lo tanto, en el sector esperan que se deje sin efecto esa decisión y la batalla por el Debin sueldo digitales quedará saldada.

En cambio, el tema del QR Tarjeta es más complejo. Y sólo atañe a Mercado Pago, ya que es la única billetera fintech que enrola tarjetas de terceros. En el sector bancario, con MODO a la cabeza, ya se cumple con esta regulación y es inteoperable con los códigos de Galicia (Nave), Plus Pagos y Banco Nación.

Paula Arregui, gerente de Operaciones de Mercado Pago, había adelantado que no se iba a llegar a la fecha porque hacía falta ecualizar intereses: "Si no nos ponemos de acuerdo en los estándares y en el win-win comercial, es como que cualquier jugador no bancario venga y diga a tu red de cajeros: 'Listo, ahora quiero usarla gratis'".

En efecto, el unicornio tiene un reclamo de recuperar la fuerte inversión del sistema de QR (se estima unos u$s30 millones) inspirado en el modelo chino, pero aggiornado al uso argentino. También se encargó de evangelizarlo tanto en usuarios como comercios, con la red de aceptación QR más grande del país.

En la Argentina, sólo hay dos adquirientes que procesan de manera directa las operaciones Fiserv (Clover, POSNet) y Prisma (Payway, ex LaPOS), que ofrecen a los comercios hasta 0,8% para débito y 1,8% para crédito. Las fintech, en tanto, tienen mayores costos de operación.

Pero dado el calibre de su negocio en la región, el unicornio logró ser adquiriente directo de las tarjetas, por lo que puede establecer en algunos casos comisiones a voluntad: 6,39% para tarjeta de crédito, casi cuatro veces más que los adquirientes. En otros, directamente bonificarla.

Las billeteras esperan que se dé de baja la derogación de la norma que permitía el cobro de sueldos en cuentas virtuales

"Mercado Pago nos cobra comisiones 'sensiblemente' menores a las de los adquirientes, si no, no lo sumábamos", explica a iProUP un directivo de peso de un compañía de retail que pide no ser mencionado.

Igualmente, la empresa ya está preparada para la era post QR: la filial chilena anunció que trabaja en los pagos sin contacto, por lo que se podrá apoyando el celular en un POS como si fuera una tarjeta, al estilo de Google Wallet o Apple Pay.

¿Se vienen las cripto?

Al igual que los bancos, las fintech "no cripto" no están habilitadas para ofrecer operación con criptomonedas por decisión del Banco Central. Pero se espera que estos activos progresivamente se regulen para dar mayor seguridad jurídica a usuarios y empresas.

La CNV y la UIF venían trabajando con las empresas del sector para modificar la Ley Antilavado. "Se estaba hablando en muy buenos términos. Las reuniones fueron muy positivas", admite a iProUP una fuente al tanto de las negociaciones, que lamenta que no se haya podido cristalizar la normativa en el anterior gobierno y tener que empezar de cero con las actuales autoridades.

Lo que está en el eje de la cuestión son los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales o PSAV, figura recomendada a nivel global por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sobre las cuales la CNV podrá:

Supervisar, regular, inspeccionar y fiscalizar a todas las personas humanas y jurídicas que provean servicios cripto

a todas las personas humanas y jurídicas que provean servicios cripto Llevar el registro y proteger los intereses de inversores y usuarios

Promover el desarrollo y fortalecimiento de la industria de activos virtuales

de activos virtuales Fijar requerimientos patrimoniales y regímenes de información

Dictar normas tendientes a promover la transparencia y estabilidad de los mercados virtuales

De acuerdo con un empresario del sector, también se mencionó evitar que inversores cuentrapropistas que operan en mercados persona a persona (P2P) sean abarcados por la norma, más teniendo en cuenta que muchas exchanges ofrecen esta posibilidad.

Las monedas digitales esperan su regulación en el país

Otro punto a revisar es modificar la reforma tributaria de 2017, única mención legal a los criptoactivos. "Estamos impulsando nuestra posición con la Cámara Fintech Argentina, que nuclea a todas las empresas", afirmaron hace uan semanas a iProUP desde Lemon, y agregan que están "trabajando en una propuesta impositiva para el ecosistema que incluye":

Exención del impuesto a los Bienes Personales para las criptomonedas

Elevación del mínimo no imponible para las ganancias en criptodivisas a niveles más razonables

Eliminación de impuestos a las transacciones de criptomonedas

Lemon lidera esta iniciativa. En particular, por su director de Asuntos Públicos, Juan Pablo Fridenberg, considerado por la industria como un crack en derecho tributario y con años de experiencia en la AFIP.

El ejecutivo participó del panel de Labitconf en el que la ONG Bitcoin Argentina presentó un anteproyecto para que las divisas digitales sean consideradas una moneda sin curso legal. Es decir, que tengan el mismo tratamiento que el dólar u otra divisa extranjera para celebrar contratos o comerciar.

En este sentido, Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, destaca a iProUP que hoy los usuarios de estos activos deben tributar:

Ganancias : "Hoy comprás una criptomoneda a un valor, la vendés a otro y debés tributar por la diferencia . También hay que determinar si existió ganancia de fuente local o extranjera , aunque se entiende que es esta última: 15% sobre el resultado ".

: "Hoy comprás una criptomoneda a un valor, la vendés a otro y debés . También hay que determinar si existió , aunque se entiende que es esta última: ". Ingresos Brutos: "También se tributa sobre la venta o diferencia de precio", señala el experto. Según la provincia, puede ir del 2% al 7%

Domínguez sostiene que si se equipara a las criptomonedas con el dólar, "estos impuestos no los pagarían las personas humanas o sucesiones indivisas. Con respecto a IVA, tampoco se tributaría, como ocurre ahora", ya que son bienes intangibles

El contador especializado en cripto Marcos Zocaro comenta a iProUP que el proyecto de ONG Bitcoin brinda a la divisa digital el "mismo tratamiento que reciben las monedas extranjeras como el dólar. Salvo que se dediquen al negocio de la compraventa del activo, las personas físicas no pagarían Ganancias por vender bitcoin".

Sin embargo, recuerda que "AFIP sostuvo el año pasado que las criptomonedas están gravadas en Bienes Personales, siempre que al 31 de diciembre la persona supere cierto monto de activos gravados. Este año rondará los $27 millones. Para Ganancias, es de $451.683". Es decir, los mínimos son muy bajos:

Un usuario argentino estaría alcanzado por Bienes Personales si tuviera 1 bitcoin ahorrado y el año terminara hoy: cuesta $44 millones en el país

Además, si lo vende, pagaría Ganancias con apenas conseguir 1,1% de diferencia ($484.000)

Al ser la CNV autoridad de aplicación, podría asimilarse el criterio de título valor para divisas volátiles, como Bitcoin y Ethereum, pero los dólares digitales (USDT, DAI) podrían lograr un tratamiento de divisa sin curso legal.