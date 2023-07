¿El QR ya fue?: Mercado Pago lanza cobros contactless desde el celular y avanza con su ambicioso plan

El unicornio avanza con una funcionalidad que promete revolucionar el mercado de adquirencia y mantener su liderazgo en el ecosistema de pagos

Mercado Pago acaba de presentar en Brasil a Tap Point, una aplicación que permite reemplazar las terminales de cobro y aceptar pagos sin contacto directamente desde un celular con Android.

Tap Point: cómo funcionan los cobros sin contacto de Mercado Pago

La app Tap Point utiliza el chip NFC (siglas de Comunicación de Campo Cercano) del celular que emula el funcionamiento del contactless para recibir cobros por aproximación. Es decir, se puede abonar acercando al celular del comerciante:

Una tarjeta contactless

Un teléfono o reloj inteligente que posea Apple Pay o Google Pay configurado

De esta forma un comercio de Brasil que tenga esta aplicación podrá prescindir de un terminal de cobro (POS) y hasta de los códigos QR, aceptando que el comercio acepte pagos directamente desde su celular.

"El tap to phone es considerado una opción segura y confiable tanto para quien vende como para quien compra. La información de la tarjeta está encriptada y almacenada de forma segura en el smartphone y la transmisión de datos ocurre de manera protegida a través de la tecnología NFC", asegura el unicornio.

Mercado Pago: cómo es su estrategia de cobros

La jugada del unicornio en Brasil muestra la estrategia de la compañía para completar el circuito del dinero electrońico en la región: ahora apuesta más fuerte que nunca por los cobros.

Mercado Pago y MODO son las dos billeteras más usadas de Argentina, sumando entre ambas unos 20 millones de usuarios. Ya establecido entre los consumidores, la primera es un jugador de peso en el lado "aceptador". Percibe comisiones a los comercios del 6,39% cuando se cobra con tarjetas de crédito vía QR o Point.

Cómo debe conectarse a las redes de un adquirente (como Prisma o Fiserv), debe abonar las comisiones reguladas: 1,8% para crédito y 0,8% para débito. Esta última es igual a la del QR interoperable hasta hoy, ya que solo funciona con saldo en cuenta bancaria o virtual.

Mercado Pago permite aceptar pagos contactless a través de celulares en Brasil

Sobre eso, puede aplicar los cargos que considere, ya que las fintech están desreguladas para el pago con tarjetas, algo que cambiará desde el 1 de septiembre, tras la presión del lobby bancario, cuando el QR también será interoperable con tarjetas.

"Estamos con las primeras mesas en el Banco Central y estableciendo sistemas de mensajería e infraestructura entre las entidades", asegura a iProUP un importante directivo del sector, quien añade que por el momento "se está avanzando sin contratiempos ni 'peros' de las partes".

Mercado Pago: su clave para seguir liderando

Mercado Pago sacó un as de la manga. Dos ejecutivos del sector confirman a iProUP que "se conecta directamente a las tarjetas, por lo que parte de las operaciones las procesa por las redes y otra de modo directo". Así, consigue una ventaja extra sobre las fintech: evitar el pasaje por los adquirientes, que se llevan el 30% del cargo máximo regulado.

Así, avanza en otro "plus" para ser el sistema de pagos más conveniente y superar a MODO, que no aplica cargos pues opera con el QR provisto por las redes de adquirencia sino que estas son los que descuenta la tarifa regulada a los comercios.

"Mercado Pago nos cobra comisiones 'sensiblemente' menores a las de los adquirientes, si no, no lo sumábamos", asegura a iProUP un directivo de peso de una gran empresa que pide no ser mencionado.

Por Mercado Pago circula el 77% de los saldos de cuentas digitales según COELSA

"El gran negocio de Mercado Pago no está relacionado con la adquirencia, sino con la circulación de fondos dentro de su plataforma, que es gigantesco", completa el experto.

La millonada que maneja es un secreto bajo siete llaves. No obstante, si se considera el volumen de fondos comunes de inversión gestionados por el BIND para dar rentabilidad a los usuarios, es posible darse una idea. Según la CAFCI, Mercado Fondos A administra un patrimonio mayor a $293.000 millones, que equivale a:

u$s608 millones, al dólar Bolsa o MEP

El 90% del total de divisas que perdió el BCRA en junio (u$s675 millones)

Otro directivo del mundo bancario asegura a iProUP que "Mercado Pago ya es básicamente el tercer adquiriente", derrumbando las aspiraciones de GetNet, fintech del Santander, de replicar en Argentina su modelo exitoso en Brasil. Pero sólo exagera para graficar: en rigor, la figura es "autoadquirencia" o "adquirencia directa".

"Mercado Pago, si quiere, es un banco. Puede comprar una licencia (como hizo Ualá). Tiene tarjetas, cuentas, préstamos. Por ahora no lo hace, quizás el año que viene, ya que hay varios bancos 'en oferta'...", ironiza el ejecutivo, con guiño incluido.

La humorada está relacionada con las posibilidades de que el próximo Presidente sea de Juntos por el Cambio, espacio que desplegó desde el BCRA una política fintech-friendly durante la administración Macri.

Mercado Pago está experimentando los pagos NFC

El avance sobre la adquirencia también se lee como una oportunidad para que Mercado Pago le "muestre los dientes" al gigante de las búsquedas, luego de que Billetera de Google anunciara en los últimos días el uso de QR en Brasil. Pero el unicornio contraataca.

Muchos argentinos notaron que podían configurar a la app como predeterminada para pagos sin contacto en Android, pero fue un "falso positivo": eran pruebas del unicornio para lanzarlo en suelo verdeamarello, mercado en el que demostró que puede pararse de igual a igual con las bigtech: domina el ecommerce pese a los esfuerzos de Amazon.