La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, admitió que su hijo perdió casi todo el dinero invertido en criptomonedas. Según detalló, fue a pesar de las numerosas advertencias que le hizo.

Para Lagarde, los activos virtuales son inútiles y especulativos. Los definió así en numerosas entrevistas y apariciones públicas. Llegó incluso a calificarlos como una herramienta para la actividad delictiva.

Cuánto dinero perdió con las criptomonedas el hijo de Christine Lagarde

La ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene dos hijos. Si bien no especificó cuál sufrió la pérdida económica, el dato es curioso en función de cómo las criptomonedas resultan atractivas incluso para familiares de sus fervientes detractores.

Christine Lagarde contó la anécdota en una reunión con estudiantes en Frankfurt. "Me ignoró majestuosamente, lo cual es su privilegio. Y perdió casi todo el dinero que había invertido", reconoció.

La funcionaria evitó dar cifras. Sí mencionó que no se trataba de mucho dinero y hasta dejó entrever la discusión familiar.

"Perdió alrededor del 60%. Así que cuando volví a hablar con él sobre el tema, aceptó de mala gana que yo tenía razón", recordó.

Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo

Christine Lagarde: por qué está en contra de las criptomonedas

La titular del BCE cuestionó a las criptomonedas en cada oportunidad en la que fue consultada. La propia entidad que preside lanzó su proyecto de euro digital, en línea con los temores que despierta la posibilidad de reemplazar el dinero de los gobiernos por monedas emitidas de forma privada.

Igualmente el plan necesita, al menos, dos años para poder ser implementado en la práctica. La última mención de Lagarde sobre los activos virtuales se dio en ocasión del inicio de pruebas del proyecto de euro digital.

"La gente es libre de invertir su dinero donde quiera, es libre de especular tanto como quiera, pero no debería ser libre de participar en comercios y negocios penalmente sancionados", aseguró.

Pero su mirada no es nueva. Lagarde pidió por una regulación global para el mercado de criptomonedas en 2021. Según su criterio, son activos que facilitan el lavado de dinero a gran escala. Las señaló, además, como un peligro real para los bancos centrales, ya que "podrían obstaculizar su papel como ancla de la economía".

Un año después de esa mención, Lagarde fue todavía más a fondo: "No valen nada, no están basadas en nada, no hay ningún activo subyacente que actúe como ancla de seguridad".

El año pasado se conoció el plan de euro digital y monedas digitales que usarían tecnología blockchain. Para diferenciar esta herramienta de las criptomonedas, Lagarde sostuvo que pueden ser controladas por el BCE o las autoridades monetarias de los países emisores.

Algo que, a su juicio, ofrece mayores garantías para los usuarios. Así y todo, el consejo financiero no fue escuchado por su propio hijo.