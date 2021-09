La presidenta del Banco Central Europeo suma críticas contra las criptomonedas: qué es lo que dijo

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, asegura en una entrevista con Bloomberg que las criptomonedas son "activos especulativos" y subraya que no constituyen la divisa real.

"Cryptocurrencies are not currencies. Full stop," says ECB President Christine Lagarde https://t.co/3IlucjqEf0 pic.twitter.com/cHhOQUkTOG — Bloomberg TV (@BloombergTV) September 16, 2021