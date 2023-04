La "purga cripto" no se detiene: cerró un exchange usado por freelancers y ahorristas argentinos

Una plataforma de intercambio de criptomonedas P2P acaba de anunciar el cierre de sus operaciones debidos a la crisis del sector

Tras un 2022 complicado para varias plataformas cripto con la caída de FTX y Celsius, los ahorristas de monedas digitales se enfrentaron a una nueva mala noticia.

Ray Youssef, CEO de la plataforma de intercambio persona a persona (P2P) Paxful declaró el cese de operaciones, luego de que también quebrara su competidor Localbitcoins. Se trataba de un servicio que conectaba a compradores y vendedores que anunció la suspensión de su servicio.

La compañía ya había dado muestras de su recorte, con el despido de su personal fuera de sus mercados clave (como Latinoamérica). Pero en las últimas horas decidió cerrar directamente todas sus operaciones.

Esta plataforma era utilizada en la Argentina por freelancers que cobraban dinero del exterior (principalmente, vía PayPal) y lo podían convertir a dólar digital (USDT) o pesos en una cuenta en bancos o cuentas fintech.

Sin embargo, el avance sin freno de Binance entre los trabajadores independientes y ahorristas terminó le "comió" todo el mercado.

"Hoy, Paxful suspendió su marketplace. No estamos seguros si volverá", arrancó Youssef en una carta a los usuarios.

"This will probably come as a big shock to many. While I cannot share the full story now, I can say that we unfortunately have had some key staff departures. Also, regulatory challenges for the industry continue to grow, especially in the peer-to-peer market and most heavily in the U.S. While we work through these issues, we have taken the most secure option and ask you to explore self-custody and trade elsewhere.

"Esto probablamente sea un gran shock para varios. Si bien no puedo compartir la historia completa ahora, puedo decir que partieron algunos miembros clave del staff. Además, los desafíos regulatorios para la industria siguen creciendo, especialmente en el mercado P2P y más fuertemente en EEUU. Mientras trabajamos con esos temas, tomamos la opción más segura y te pedimos que explores la autocustodia y operes en otros lados", continuó.

Fundada en 2015, la empresa incorporó en su nombre el prefijo "Pax" ("paz", en Latín), por la oposición a la guerra que, según sostienen algunos maximalistas de Bitcoin, es el principal respaldo del dólar estadounidense. Sin embargo, no pudo superar la batalla contra crisis de las startup y del ecosistema cripto en general.

¿Más control?

Con cada empresa cripto que cae, los gobiernos miran con más atención a los activos digitales. Esto,según los expertos, no hace más que renovar los ánimos regulatorios: qué debe estar dentro y qué debe estar fuera.

"Esto seguramente será un catalizador para empujar regulaciones. Nosotros estamos tramitando una licencia en Gibraltar. Creemos que va para ese lado: que los exchanges estén regulados y sus clientes tengan la protección que corresponde", había afirmado a iProUP Federico Ogue durante el crash de FTX, en alusión a una medida que están adoptando varios exchanges locales ante la ausencia de normativa específica.

el CEO de Binance planteó con un timing excepcional una alternativa a este escenario con dos mundos: el descentralizado (DeFi) y el centralizado (CeFi), más parecido a las finanzas tradicionales". Santiago Cristóbal, fundador de la plataforma de educación cripto Solow, remarcó quea este escenario con, más parecido a las finanzas tradicionales".

Añade que "los exchanges deberían desarrollar herramientas y mecanismos para demostrar de forma descentralizada, transparente y auditable que tienen las reservas y no hacen negocios con trading o con inversiones".

Los exchanges argentinos "zafaron" del crush de FTX

En este sentido, CZ anunció que Binance lanzará proof-of-reserves, una herramienta basada en la blockchain que mostrará cuánto colateral posee el exchange para dar más transparencia al manejo de los capitales. Algo que los reguladores ya están analizando.

"En un futuro muy reciente, cuando EE.UU. termine su proceso eleccionario, dictaminará una serie de reglas para ofrecer productos a sus ciudadanos. Europa hará lo mismo. Seguramente, pedirán algún nivel de solvencia", analizó Iván Bolé, abogado especialista en mercado de capitales, criptomonedas y fintech..

A nivel local, el experto asegura que el Banco Central podría exigir este requisito patrimonial a los exchanges locales, como ocurrió con la regulación a los proveedores de servicios de pago (PSP), es decir, las billeteras fintech.

De hecho, las fintech (incluyendo los exchanges) tienen un régimen de reporte sobre usuarios y saldos. Además, están inhabilitadas para la intermediación financiera, es decir, usar depósitos para dar crédito: deben financiar con capital propio (casos Ualá o Mercado Libre) o mediante préstamos colateralizados (exchanges cripto).

Según Bolé, "hay una alta probabilidad que el BCRA y la CNV lancen medidas que tiendan a verificar la solvencia, seriedad y solidez técnica de los actores que ofrecen criptomonedas a nivel local. Se necesitan normas claras, inteligentes y no limitativas del potencial comercial, que a la vez exijan un mayor estándar de conducta".

"Por otro lado, las empresas cripto locales no están fondeadas con tokens. Tampoco tenemos plataformas de trading al estilo de FTX", tranquiliza Bolé, y destaca que se trata de una industria autorregulada que cumple con normas antilavado".

Por último, Alberto Vega, CEO de Bithan, advirtió a iProUP que "no hay que ir por las peores regulaciones, a las apuradas, sin un foco real en lo importante que es mantener un terreno fértil para la innovación, sino que hay que controlar al intermediario financiero".