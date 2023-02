Sigue la crisis cripto: este exchange confirmó que cierra sus puertas ¿de cuál se trata?

La plataforma, una de las más antiguas en el comercio P2P, avisó que cierra sus operaciones. Hasta cuándo podrán los usuarios recuperar sus fondos

El colapso del exchange de criptomonedas FTX sigue dejando víctimas en el ecosistema.

En este contexto, los actores más afectados fueron justamente las plataformas de intercambio cripto que, resultantes de esta crisis, intentan salir a flote. Sin embargo, no todas tienen el mismo sustento, por lo que se ven obligadas a cerrar sus operaciones.

Ya son varias las que, desde noviembre del año pasado cuando explotó la crisis, debieron decir adiós.

Ahora, fue el turno de una 'icónica' plataforma nacional del rubro de las monedas digitales.

El exchange nacional LocalBitcoins cierra sus puertas

Se trata de LocalBitcoins, exchange especializado en comercio de persona a persona (P2P). Tras más de una década operativa en el mercado, la compañía confirmó que cierra sus operaciones a partir de marzo.

"Originalmente, LocalBitcoins se creó para llevar Bitcoin a todas partes e impulsar la inclusión financiera global. Hemos honrado esa misión durante más de 10 años y estamos orgullosos de lo que hemos logrado junto con todos ustedes, nuestra leal comunidad", aclara un comunicado compartido en su sitio oficial.

LocalBitcoins, exchange especializado en comercio de persona a persona (P2P), confirmó que cierra sus puertas

"Por lo tanto, nos entristece comunicar que, a pesar de nuestros esfuerzos por superar los retos durante del cripto invierno actual, lamentablemente hemos llegado a la conclusión de que LocalBitcoins ya no puede ofrecer su servicio de trading de Bitcoin", añade.

LocalBitcoins cierra: cuándo podrán los usuarios retirar sus fondos

La plataforma invitó a todos sus usuarios a retirar sus fondos a la brevedad. De todas formas, aclaró que los clientes tendrán "hasta 12 meses" para hacerlo.

La interrupción del servicio comercial y el uso de la billetera, a excepción de la función que permite realizar retiros, se llevará a cabo el 16 de este mes. Desde el 17, es decir, el día siguiente, los clientes solo podrán conectarse al servicio y la wallet integrada para retirar sus fondos.

LocalBitcoins fue fundado en 2012 y, desde entonces, ofreció a usuarios de todo el mundo la compraventa directa de Bitcoin con otros a través de un servicio de comercio Peer-to-Peer (es decir, de persona a persona), con diversas opciones de pago, incluyendo efectivo.

Criptomonedas: qué pasa con tu dinero si un exchange cierra

Los exchanges son una empresa como cualquier otra. Pueden ser más modernas y tecnológicas pero no escapan de la lógica del mercado. Por eso, cuando hay recorte de personal o casos más extremos en los que dan por finalizadas sus operaciones, crece el pánico en los ahorristas.

Pero no todo está perdido si se es precavido con las inversiones. En primer lugar, hay que tener en cuenta dos diferencias clave:

Una billetera cripto es una app o un dispositivo similar a un pendrive cuya función es almacenar monedas y controlar operaciones vía claves privadas. Se conectan directamente a la blockchain

Exchange es una empresa para operaciones cripto. Para eso, abre billeteras y mantiene el control sobre las claves privadas para custodiar los fondos. También sirve para almacenarlas, pero las monedas no son 100% del usuario hasta que no las transfiera a una wallet propiamente dicha

Existen soluciones para recuperar los fondos si un exchange cierra, dependiendo de la plataforma

Ignacio Indaburu, Head of Operations de Satoshi Tango, explicó a iProUP que "en las wallets propiamente dichas, contamos con las claves de acceso para ingresar a los fondos sin la necesidad de depender de ese software o de ese dispositivo".

Es decir, las divisas digitales se encuentran almacenadas en las blockchain: es posible ver saldos con un explorador de cadenas de bloques si se cuenta con la clave pública, pero sin la privada no se podrá hacer nada con ellos.

Ahora bien, ¿qué ocurre si el exchange o la billetera quiebra, cierra o desaparecen sus fundadores?

¿Cómo recuperar las criptomonedas?

Si se trata de dinero guardado en un exchange, dependerá del acceso que tenga la compañía a las claves privadas de cada dirección. "Si no posee acceso, ese dinero está perdido, ya que no contamos con la contraseña para acceder a los fondos. En cambio, si se cuentan con las claves privadas, es muy probable que puedan ser recuperados sin inconvenientes", detalla Indaburu.

En el mundo cripto se repite un viejo dicho: "Not your keys, not your money", es decir, si no tenés las claves, no tenés el dinero. "Es como dejar la plata en el banco: pueden pasar cosas y podés perder el efectivo", agregó Indaburu.

En la misma línea, Fernando Grill, CEO de Nxtfi, precisó a iProUP que si una wallet cierra debería devolver las cripto a sus poseedores originales de forma acordada, al igual que un exchange. Sin embargo, eso dependerá de la legislación local y jurisdicción en la que esté ubicada.

Añadió que "con la actual regulación global de cripto activos, las chances de que eso no suceda se multiplican. Corea del Sur, por ejemplo, impulsó una regulación después del crash de Terra".

"En 2021 la diputada Liliana Schwindt había ingresado un proyecto bastante bueno, pero no progresó. Hay varios presentados de varios partidos, pero no está claro cuál avanzará", sentenció.

Con una mirada más crítica, Luis Paolini, director de la Licenciatura en Gestión de Negocios del ITBA, apuntó que un exchange es como un banco pero digital: "En un exchange, vos le transferís plata y puede hacer dos cosas: te da una cuenta personal o una colectiva. En verdad, te está diciendo esta plata es tuya pero está todo guardado en un solo lugar", detalló.

Te puede interesar Fraude en primera persona: así te estafan en Mercado Libre cuando vendés un producto y te lo devuelven

Además, advierte que si un exchange se funde se puede perder la inversión. "Acá también juega el hecho de si querés tener el dinero en un soporte físico o digital. Si lo tenés vos, nadie te lo saca, si lo ponés en un exchage, corrés el riesgo de perderlo y es irrecuperable", advirtió.