Estos argentinos resolvieron un tema "clave" para fintech y bancos: conocé la startup que recibió u$s2,6 millones

La compañía acaba de recibir un fuerte fondeo y además es apoyada por YCombinator, la aceleradora de startups más importante del mundo

Lucas Ranallo conoce el mundo financiero desde hace tiempo. De hecho, su familia tiene una sociedad de bolsa y trabajó con ellos durante algún tiempo.

Durante esas horas en aquellas oficinas se sorprendió cuando descubrió que una persona utilizaba toda la mañana –es decir la mitad de su día– para realizar manualmente un proceso que podría realizarse en sólo diez segundos escribiendo un código de Python de cincuenta líneas.

Celeri: cómo nació la startup

El hallazgo lo interpeló e inmediatamente llamó a Mathias Caramutti y Bernardo Michel, sus amigos y socios de la facultad con quienes había emprendido con una empresa de impresoras 3D. Así nació Celeri, una plataforma de automatización de procesos que ayuda al día a día a los equipos de compliance, fraude y riesgo de entidades financieras.

El proyecto comenzó con una pequeña ronda de financiación Friends&Family inicial para empezar y cubrir los gastos de los servidores. Pero este año comenzó con todo para Celeri, que quedó seleccionada para YCombinator, la aceleradora de startups líder de Silicon Valley por donde pasaron empresas como Airbnb y Dropbox.

YC invirtió en ellos u$s500.000 y los incluyó en su programa de mentoreo, uno de los más codiciados del mundo. Además, la firma recibió 2,6 millones de capital de riesgo.

Lucas todavía recuerda cómo le temblaba el cuerpo cuando recibió el llamado con el código de Estados Unidos que le dio la gran noticia. "Pasar por YCombinator es una validación enorme y un sueño súper importante. Fue un cambio muy grande para nosotros a nivel mental y de apertura", asegura Ranallo.

Aunque aclara: "Emocionalmente son tal vez los tres meses –que es lo que dura el programa– más intensos que podés tener pero te aportan esta metodología de equivocarte y de todo el tiempo estar escuchando al usuario que, una vez que te obligan a aplicarlo, ves los resultados y realmente estamos muy contentos con eso".

Celeri: qué ofrece este emprendimiento

Celeri es una plataforma SAS (Software as a service) y corre en la nube. Tiene un panel administrador en el que los analistas de los equipos de compliance, riesgo y fraude pueden llevar adelante sus tareas del día a día de forma automatizada.

"Les sacamos de encima muchas tareas manuales, como la centralización de la información, y los integramos a diferentes proveedores de identidad de datos tanto privados como públicos para ayudarlos el día a día", explica Ranallo.

El CEO explica que la plataforma actúa en el ciclo de vida completo del usuario financiero: desde el momento en que se hace un onboarding o nueva vinculación de cuenta, hasta el monitoreo transaccional que tienen que llevar adelante las empresas reguladas financieras para evitar las maniobras de lavado de dinero y que hoy en día suelen hacerse manualmente con programas como Excel o sistemas legacy.

"Nuestra plataforma permite hacer eso de forma dinámica, automática y colaborativa. Además tenemos un centro de compliance que le permite a la entidad financiera conocer en tiempo real su salud de compliance, es decir, si está cumpliendo con todas las regulaciones que le aplican y cómo están los diferentes países en los que operan", detalla.

En ese sentido, Ranallo agrega que uno de sus principales diferenciales es justamente "que no sólo somos integrales –porque vamos al 360 de la necesidad– sino que también somos regionales".

El equipo de Celeri

"Está pasando muy seguido que clientes nuestros que arrancan en Argentina se expanden a Brasil, Colombia o México y nosotros estamos pudiendo acompañarlos con el compliance de todas sus entidades financieras en cada país pero centralizado en un único lugar".

Ranallo asegura que con el uso de Celeri se pueden registrar ahorros de tiempo de hasta el 80% en el día a día de los equipos de compliance, algo que también impacta directamente en el usuario final.

"Cuando vos necesitás hacer una transferencia o abrir una cuenta, ese tiempo de espera tiene impacto directo en tu experiencia como usuario y en el negocio que le vas a llevar a esa entidad financiera", asegura.

Además, agrega: "Ni hablar de la mitigación de riesgo que está generando. Al automatizar tareas repetitivas o de data entry manual de los analistas, estás reduciendo mucho el riesgo de que pase un caso de fraude que no debería haber pasado, de que se informe mal algún tipo de dato de un cliente o de que se te pase alguna sanción que deberías haber percibido".

"Eso puede tener un impacto reputacional muy, muy alto en la entidad financiera. Por eso digo que no sólo es beneficioso para el espacio interno de los analistas, sino también para los usuarios externos e incluso a los inversores les da cierta garantía del negocio que están construyendo".

Celeri: las claves de la empresa

En cuanto al trabajo interno que Celeri intenta facilitar, Ranallo recuerda el paso por el broker familiar y detalla todo lo que mueve la aguja del reloj para atrás.

"Uno de los procesos más arduos que me encontré son los relacionados a compliance y al Know your Costumer –KyC, o conocé a tu cliente en español– que implica que cada vez que haces un onboarding y que te sacás una selfie para abrir una cuenta, la entidad tiene que conocer quién sos, el origen de tus fondos, que no estés en ningún listado restrictivo y que puedas operar con esa entidad financiera", señala.

Además, remarca que "los analistas son aquellos a quienes nosotros llamamos 'héroes silenciosos' de la industria financiera, que son aquellos que están detrás, que no los ves en la cocina de las wallets o de las fintechs, pero que están día a día llevando estos procesos de forma manual, escribiendo correos o usando Excel. Y, obviamente, eso es poco escalable o automatizable".

Para Ranello y sus socios, "la reacción es lo que nos motiva a seguir construyendo, porque vemos un gran cambio para ellos y notamos que les permite apalancar muchísimo más el equipo y el talento en cosas que necesitan lógica, en investigación, en soporte o interacción humano a humano, y no en tareas manuales y repetitivas", dice el CEO con orgullo.

Celeri trabaja con fintech que ya nacieron con la tecnología en su ADN, pero también con entidades financieras tradicionales que, según explica el CEO, tal vez están acostumbradas a un ritmo de incorporación más lento y que hoy incorporan cada vez más partners externos para la automatización de procesos.

Hoy, la empresa tiene presencia operativa en Argentina, Colombia, México y Chile y está desembarcando en Brasil. En total cuenta con 35 colaboradores en el equipo.

En ese sentido, el ejecutivo adelanta el próximo reto de Celeri. "Sin dudas la expansión regional es el desafío que más nos motiva. Estamos acompañando clientes en más de un país y queremos ampliarnos, pero también seguir innovando en un área en el que todavía falta desarrollo. Hay mucho para hacer y queremos entregarle el mayor valor posible a nuestros clientes", concluye.