Si no querés ser víctima de un corralito cripto, seguí estos consejos: así podés proteger tu dinero

El término nacido en la crisis argentina de 2001 hoy es utilizado en los países de habla hispana para describir la imposibilidad de acceder a los fondos

Más de dos décadas después del "corralito" que vivió la Argentina en una de sus peores crisis, el ecosistema cripto global conoció en carne propia una versión 4.0 del bloqueo de depósitos.

Primero, con el ecosistema Terra que se desplomó en mayo. Y en noviembre con la caída y quiebra de FTX, la segunda compañía de criptomonedas más grande del mundo que destruyó u$s10.000 millones en activos de los usuarios. Así, esta última lanzó un "corralito cripto", es decir, impidió retirar total o parcialmente los fondos depositados en su plataforma.

Corralito cripto: cuáles son las señales que hay que tener en cuenta

Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango, afirma a iProUP que algunos exchanges prestan dinero de sus depositantes, algo conocido como intermediación financiera, y que sólo los bancos están habilitados a hacer en el país.

"Las empresas que hacemos compraventa de criptomonedas no tenemos el permiso para prestar los activos de nuestros clientes, tal como sucede con los bancos, que poseen una licencia que les permite usar el dinero de los depositantes para dar créditos a otros según reglas que se fueron puliendo en los últimos 100 años", señala el experto.

Para Bari, los casos ocurren por absoluta negligencia. Remarca que "lo que pasó con FTX roza el fraude: vimos una empresa con un agujero de 10.000 millones de dólares de los usuarios, que dibujaba los estados contables y que tenía una empresa hermana llamada Alameda con la que hacía manganetas contables y cubría los baches con el dinero de la gente", recalca.

Para el experto, se trata de una cuestión ética ya que, independientemente de la regulación de las empresas cripto, Alameda y FTX falsificaron balances.

"Estamos hablando de cómo alguien maneja su negocio y su empresa. Los activos de los clientes tienen que ser intocables y almacenados con todas las medidas de seguridad correspondientes para su correcta protección", señala Bari.

Por su parte, Francisco Landino, director de blockchain de Lemon, indica a iProUP que "estos casos suelen darse cuando ciertas empresas no siguen estándares seguros de manejo de activos".

"Suelen depositar los tokens en lugares que luego no permiten retirarlos de manera rápida y deben frenar los retiros hasta recuperar liquidez", dice el especialista. En su visión, "este accionar ha sucedido en varias industrias, tradicionales o cripto. Debería haber más transparencia, reglas claras y regulación en el mundo cripto que garantice que estas cosas no vuelvan a suceder".

En paralelo, Federico Ast, experto, docente cripto y director ejecutivo de Kleros, sostiene que lo que ocurrió con varios exchanges es que hicieron malas inversiones o usaron los fondos para fines no autorizados, razón por la cual muchas firmas fueron investigadas por fraude.

"El caso más notorio es el de FTX. Cuando se quedan con menos fondos que los depósitos y las personas retiran masivamente su dinero, ocurre algo similar a una corrida bancaria", añade.

El especialista sostiene que si bien estas compañías deberían tener la totalidad de los depósitos de sus clientes, muchas veces no ocurre. Para evitar el colapso, instauran un "corralito" mientras tratan de recaudar fondos, vendiendo activos o parte de la empresa, para ir cumpliendo con los retiros.

Los exchanges permiten adquirir y transferir fácilmente criptomonedas con divisa local y son ideales para usuarios novatos

Corralito cripto: qué tener en cuenta y cómo protegerse

Francisco Landino indica a iProUP que una de las claves para evitar ser víctima de un corralito cripto es estar pendientes de la información que genera la propia comunidad y de los datos oficiales emitidos por la empresa para evaluar posibles movimientos.

"Las monedas digitales vinieron a traer transparencia, porque permiten que veamos en la blockchain todos los movimientos de los activos de cuenta a cuenta. Los usuarios deberían exigir esa misma transparencia a los exchanges para que haya visibilidad de que tengan sus tokens y cómo se movieron", recalca el experto.

Landino afirma que, en el caso de Lemon, es posible consultar su Prueba de Reservas en vivo desde la aplicación, en la que se pueden revisar todos los activos que custodian por los usuarios en la blockchain.

"Con esta prueba de reservas, actualizada en tiempo real, no hay manera de que manejemos los tokens de manera incorrecta y no salten las alarmas de los usuarios, que están constantemente monitoreando este tipo de acciones", enfatiza el especialista.

Para el experto, en cualquier exchange, estas medidas deben estar acompañadas por una prueba de depósitos para constatar que los activos que custodian los exchanges sean igual a la cantidad depositada.

"Nosotros ya estamos trabajando en esta segunda parte de la transparencia y se podrá ver en la app también. Los usuarios pueden optar por usar billeteras sin custodia, es decir, wallets a las que tienen acceso a sus claves criptográficas", comenta el experto.

Para el especialista, si estas claves son bien gestionadas por los usuarios, nadie a accederá a sus fondos. La única desventaja de esta opción es que estas wallets más complejas de usar y tienen una curva de aprendizaje mayor.

"Lo mejor que puede hacer un exchange en estos casos es salir a comunicar, brindar transparencia y permitir que cualquier persona pueda retirar. Esto traerá mayor confianza a la plataforma y mostrará solidez en los fondos que maneja", destaca.

Por otra parte, Bari comenta la relevancia de retirar el dinero de las compañías si no se piensa en darle una utilidad a corto plazo como, por ejemplo, hacer trading de criptoactivos.

"Yo siempre sostengo: 'Not your keys, not your coins' (si no son tus claves, no son tus monedas). Es decir, sacar el dinero de los exchanges. De hecho, nosotros decimos a nuestros usuarios que retiren sus fondos y no dejen sus activos durante cinco años o más", explica Bari.

Ast coincide en la importancia de retirar las criptomonedas si no se les va a dar uso en el corto plazo, como comprar y vender para aprovechar los movimientos del mercado.

"Otro consejo es tener los fondos en una wallet no custodiada, es decir, que tienen una llave privada. En este caso las cripto las tiene uno mismo y no pueden ser usadas por terceros", destaca.

Además, para quienes tienen fondos importantes recomienda almacenar estos activos en billeteras físicas, como Ledger o Trezor, y dejar en los exchanges únicamente los fondos que se utilicen para transacciones diarias o trading.