Palabra de CEO: todo lo que necesitas para entender "The Merge" de Ethereum

El ejecutivo analiza de qué se trata la fusión que llevará a cabo desde este jueves la segunda red más capitalizada del mercado. Las claves

Se avecina un cambio revolucionario dentro de Ethereum, la red de blockchain que crea la segunda criptomoneda de mayor capitalización del mercado, y que atravesará uno de los procesos de evolución más importantes del mundo cripto desde su existencia.

"The Merge", como se le ha llamado, consistirá en diversas reformas en la manera en que se realizan transacciones, crean aplicaciones, emiten contratos inteligentes y generan ETH1, y esto no puede emocionarme más.

Se trata de uno de los catalizadores más poderosos del mundo cripto y de la red de Ethereum por muchas razones, pues los cambios apuntan a que la red será más barata, escalable y amigable con el ambiente, cambios que comenzarán este 15 de septiembre pero, ¿en qué consiste The Merge?

Se trata de la transición del mecanismo de consenso de la red de Ethereum de Proof-of-Work (PoW) a Proof-of-Stake (PoS). Bajo PoW hay máquinas (mineros) que consumen energía (mucha energía) para procesar transacciones y mantener la seguridad de la red de Ethereum.

Estas máquinas consumen la misma cantidad de energía que Finlandia y esta es una de las críticas más grandes al ecosistema cripto. La red emite nuevas criptomonedas ETH a estos mineros para incentivarlos y así poder mantener la seguridad de la red y continuar procesando transacciones.

Para asegurarnos que este punto sea más sencillo de comprender, tengamos en mente este principio: mientras más mineros, más segura es la red. Hasta este momento, el funcionamiento ha sido de esta manera: mientras más recompensas, más mineros, y por consiguiente podemos hablar de más seguridad en la red, lo que también conlleva a que suba el valor de ETH. De esta forma, sube la recompensa por minar, lo que provoca que existan más mineros, y así sucesivamente, el ciclo continúa.

Sin embargo, con The Merge, el mecanismo de consenso cambia.

La teoría de juegos cambia a capital (ETH) apostado, además de sumar diversas reglas de penalización específicamente diseñadas para prevenir ataques.

Una primera etapa de estas penalizaciones implica que se les retirará parte de su respectiva participación a los validadores que se comporten de forma incorrecta y, en el caso de obtener repetidos castigos, el paso final será la expulsión del validador de la red.

Los operadores deben entender que la aplicación de estos castigos son una acción estándar de la red y una medida de protección. Este es un cambio importante en lugar del equipo de minería y energía del modelo de funcionamiento actual.

Asimismo, pasamos de mineros a validadores y de vendedores a tenedores (conocidos como holders). De esta forma y con este importante cambio, el consumo de energía para asegurar la red de Ethereum disminuirá un 99,95%. A esto le llamamos Proof-of-Stake (PoS), pero aquí no termina la cosa.

Para cubrir los costos de energía y equipo de minado, los mineros venden ETH diariamente, lo cual causa una presión de venta constante en el mercado. Los validadores no tienen grandes costos de energía y la presión de venta desaparece, además, con The Merge se espera que la inflación de ETH baje dramáticamente.

Hoy, se emiten 14.250 ETH al día y la inflación anual de ETH se ubica en 4%. Como parte de The Merge, la emisión podría disminuir entre un 90-95% y la inflación, por consiguiente, podría bajar al -0.22%.

Así es como durante los primeros 6 y 12 meses después de The Merge, los nuevos ETH emitidos a los validadores de la red no estarán en circulación porque no se permitirá retirarlos. Menos emisión, sumado a que no habrá circulación de nuevos ETH en seis meses, se traducirá en una poca presión de venta, lo que también es bastante positivo.

También es probable que ETH se vuelva deflacionaria2. El año pasado se activó el Ethereum London Hard Fork, que a su vez activó EIP-1559, en donde parte de las comisiones de la red se "queman". Esta transacción quemó $1,60 de los $1,85 de comisión.

Esto quiere decir que mientras más popular y más comisiones genere la red de Ethereum, más grande es la probabilidad de que ETH se vuelva deflacionaria (es decir, el número de ETH en circulación baje). Así como yo, puedes divertirte con diferentes escenarios para entender mejor estas dinámicas aquí https://ultrasound.money.

Por último, es probable que las recompensas por staking3 después de The Merge aumenten un 50%, lo cual va a hacer el staking en ETH más atractivo, subiendo el rendimiento anual del 4% al 6%/9%.

Esta explicación de lo que hay detrás de The Merge y el impacto positivo que significa para la red de Ethereum, se puede resumir en cuatro grandes puntos:

Ahorros de energía del 99,95% (ETH más limpio y ecológico)

Reducción del 90% a 95% de la tasa de emisión

Deflación por quemar parte de las comisiones de transacción

Aumentos de rendimientos por staking

Para concluir, los tenedores y usuarios de la red Ethereum no tienen que hacer nada mientras ocurre The Merge, aunque una recomendación es estar alertas e informados acerca de las suspensiones de algunos servicios en la red hasta que ocurra la fusión, esto siempre desde canales oficiales de los servicios a través de los cuales interactúan con la red de Ethereum.

*Daniel Vogel es CEO y confudador de Bitso, primer unicornio cripto de la región