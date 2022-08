¿Cómo funciona una tarjeta de crédito prepaga?: Conocé cuatro tips para utilizarla de forma correcta

La reinvención de las finanzas tradicionales hacia nuevas herramientas de digitalización financiera llevaron al auge de estos productos. Todos los detalles

Las tarjetas prepagas consolidan su uso y crecen sin parar en la Argentina. Con el objetivo de ampliar su cartera de clientes y llegar a nuevos segmentos, los bancos y las fintech apuestan de forma incesante a este producto.

Las tarjetas prepagas son una solución clave para el desarrollo y la inclusión financiera de las personas: acompañan a los usuarios de billeteras digitales y cuentas bancarias hacia el desuso del efectivo, y contribuyen a la democratización del sistema financiero y les permite sumarse a las nuevas tendencias financieras.

Funciona de manera similar a una tarjeta de débito emitida por un banco, sin embargo, esta última siempre deberá estar asociada a una cuenta bancaria mientras que una tarjeta prepaga no.

La prepaga requiere recargar los fondos a través del método indicado por la entidad emisora y se convirtió en una posible alternativa a las cuentas bancarias.

Por estas razones, es importante tener un buen manejo y los conocimientos necesarios a la hora de usarlas, para hacer de estos plásticos lo más eficientes posible a la hora de operar.

Tarjetas de crédito prepagas: 4 tips para utilizarlas correctamente

Desde fines de 2019 hubo un boom de estos plásticos en el país, que se terminaron de consolidar tras la pandemia de coronavirus.

Se consolidan las tarjetas prepagas en el país, en linea con el creciente desuso del efectivo

Estos son cuatro consejos para aprovechar su uso al máximo:

Retirar dinero con tarjeta prepaga es posible

Al igual que con las tarjetas de débito y de crédito, con las prepagas el individuo dado de alta en la billetera correspondiente puede retirar dinero de un cajero con una tarjeta prepaga, y en algunas en Rapipago, presentando además el DNI.

Para hacerlo, el usuario primero debe constatar que tenga fondos en la cuenta, que pueden cargarse vía transferencia bancaria o depósitos.

Pagar suscripciones

Servicios como Netflix o Spotify funcionan con suscripción. Lo que el usuario puede hacer para pagar con una tarjeta prepaga es adherir al débito automático previendo que cuente con saldo en su cuenta.

Si no tenemos el saldo suficiente, el pago no se va a concretar ya que no podemos operar al "descubierto", sin fondos.

Aprovechar los descuentos y promociones

En línea con el auge de este producto, hay cada vez más promociones o descuentos asociados a una tarjeta prepaga de parte de múltiples pequeños y grandes comercios alrededor del país.

Uno puede enterarse de ellos en la web de la billetera o en la web de MasterCard. Se debe tener en cuenta que las promociones pagando con QR difieren de las promociones con tarjeta prepaga.

Un tip de uso con la prepaga es el de aprovechar los descuentos y promociones que la tarjeta tiene con distintos comercios en el país

Fomentar la interoperabilidad

Desde noviembre de 2021 está plenamente vigente el mecanismo de Pagos con Transferencias (Transferencias 3.0) que permite que cualquier billetera virtual o aplicación bancaria pueda leer todos los QR de pagos, sin importar la empresa emisora, para hacer pagos de forma inmediata.

Dados los descuentos y ofertas que se ofrecen en las distintas aplicaciones, una buena recomendación a la hora de usar prepagas es volver interoperable cada una y asociar los plásticos de cada app entre ellas para aprovechar al máximo los beneficios que brinda cada plataforma, ya sea pago con QR, contactless, virtual o con Posnet.

Tarjetas prepagas: qué opciones hay en el país y cuáles son los beneficios

Con Ualá o Mercado Pago ya consolidados, se sumaron nuevas entidades en este último tiempo como Tap, Nubi, la fintech que tiene alianza con PayPal en Argentina; o Santander, qué salió a competir en el mercado fintech.

Entre las cuentas de bancos digitales o "neobancos", que se diferencian de las fintech por ofrecer cuentas con clave bancaria uniforme (CBU), las únicas autorizadas para percibir sueldos, jubilaciones o planes sociales y tienen habilitado el uso de depósitos para brindar préstamos, se encuentran:

Openbank

Banco del Sol

Brubank

IUDÚ

Reba

NaranjaX

Wilobank

Cada una de las mencionadas cuenta con su propia tarjeta de debito con sus beneficios respectivos que dependen de cada neobanco. Así, pueden proponer sus servicios de manera gratuita o muy bajo costo, contra los gastos –entre 1.500 y 3.000 mensuales– de una entidad convencional.

Por último, otro de los mercados que también ofrece este producto es el de las criptomonedas, a través de múltiples plataformas que operan en el país.

Entre las prepagas disponibles en el país, aparecen opciones como los neobancos, las fintech y las plataformas cripto con beneficios interesantes para el usuario

De esta forma, servicios como Buenbit, Belo, Lemon y recientemente también Binance ofrecen tarjetas de débito sin costo de mantenimiento y que brindan recompensas en criptoactivos por usarlas. Mientras que Lemon cuenta con su Visa contactless, las otras tres se asociaron con Mastercard para su lanzamiento.