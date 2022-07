La renuncia de Guzmán "amenaza con desestabilizar una economía ya sacudida", según el New York Times

El funcionario publicó en su cuenta de Twitter la carta de dimisión, en la que asegura que seguirá trabajando por una "Patria más justa, libre y soberana"

Martín Guzmán renunció a su cargo como ministro de Economía el pasado sábado 2 de julio, a través de un comunicado que el propio funcionario posteó en su cuenta de Twitter. Pero la decisión aún retumba en buena parte del planeta.

Esta medida "amenaza con desestabilizar aún más una economía ya sacudida por una inflación desorbitada, el aumento de los costes de la energía y el creciente temor a posibles nuevos impagos de la deuda", describió el diario The New York Times en un artículo que buscó describir la situación que vive la Argentina.

El medio estadounidense advirtió que "Martín Guzmán había negociado un acuerdo para reestructurar u$s44.000 millones de la deuda del país. Su partida amenaza con desestabilizar una economía ya sacudida".

Renuncia de Guzmán: el pronóstico "oscuro" del New York Times para el país

El artículo destacó que las "tensiones en el seno del Gobierno estallaron en torno a la forma de gestionar la crisis económica. Guzmán, relativamente moderado, chocó con el ala más militante de la coalición peronista gobernante, liderada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".

En linea con esto último, recordaron que la vicepresidenta "había criticado públicamente el acuerdo con el FMI y había pedido más gasto público y más medidas gubernamentales para combatir la inflación".

Además, remarcó en que la salida de Guzmán "fue la dimisión de más alto perfil desde que el presidente Alberto Fernández asumió el cargo a finales de 2019", con gran parte del equipo de Economía "tendiendo a la misma actitud".

Por su parte, Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso resaltó que "la renuncia del ministro Guzmán realmente descubre la ruptura interna en el gobierno", citado por el propio NYT.

En su opinión, Guzmán se presentó un "ancla" para la política económica a pesar de sus internas. "Desde el punto de vista económico", describió Marí al NYT, "amplifica la dinámica de incertidumbre en la que ya se encontraba Argentina".

Se desarma el Gabinete: segunda baja en un mes

El 4 de junio pasado, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Matías Kulfas, ahora exministro de Desarrollo Productivo, luego de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, difundiera en Twitter un off surgido de la cartera fabril en la que se la atacaba.

La noticia, confirmada por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, vuelve a poner en escena la interna en el Frente de Todos.

La razón que terminó de sacar a Kulfas del Gabinete fue una información en off difundida desde su equipo de Prensa en el que se señalaba que los funcionarios cristinistas en ENARSA habían armado una "licitación a medida de Techint" para adquirir los materiales requeridos para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, indicó Noticias Argentinas.

Según la compañía pública "a la categoría de `funcionarios que no funcionan´, planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta"".

Junto a la captura del mensaje difundido, el comunicado de ENARSA rebatió las críticas y comentó: "No sólo es grave, sino muy penoso y sobre todas las cosas, incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio Gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones".

Martín Guzmán y Matías Kulfas, las dos bajas del Gobierno en menos de un mes

Alberto Fernández ya había apoyado la respuesta de ENARSA: "Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner", había publicado el mandatario.

Y había agregado: "Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina . El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad".