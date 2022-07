Con bitcoin en el piso, ¿el "pico y pala" sigue?: esto pasa con la minería de criptomonedas, precios y métodos

La minería de criptomonedas ya no es tan rentable tras el bajón de las divisas digitales. Pero en la Argentina todavía puede ser un negocio atractivo

La minería de criptomonedas es una actividad cada vez más común en la Argentina, ya que permite aprovechar el bajo costo de la electricidad para generar activos que cotizan a valor dólar blue y bajar el riesgo de la inversión, con equipos que mantienen su valor de reventa.

En el mercado cripto existen divisas que "premian" con nuevas monedas a quienes ofrecen su capacidad de cómputo para quienes resuelvan enigmas matemáticos y, de esta forma, validen las transacciones y las escriban en el registro contable conocido como blockchain, añadiendo robustez al sistema.

Esto se debe a la Prueba de Trabajo o Proof of Work (PoW), un mecanismo que utilizan Bitcoin y Ethererum. En general, se puede minar mediante las siguientes metodologías:

CPU : son las siglas de unidad de procesamiento de cómputo, es decir, utiliza el procesador de una PC

: son las siglas de unidad de procesamiento de cómputo, es decir, utiliza el GPU : significa unidad de procesamiento gráfico, por lo que supone usar el poder de las tarjetas de video , como ocurre con Ethereum

: significa unidad de procesamiento gráfico, por lo que supone usar el , como ocurre con Ethereum ASIC: los equipos que responden a esta sigla (circuito integrado de aplicación específica) sólo sirven para minar. Se usa especialmente con Bitcoin

Pero las dos monedas más valiosas no son las únicas y suelen ser las más competitivas, por lo que se requiere mayor equipamiento (más caro) para quedarse con el incentivo económico.

¿Qué criptomonedas se pueden minar en 2022?

Damián Miano, director financiero de Lothal Mining, comenta a iProUP que si bien en ciclos bajistas como el actual la mejor opción es posicionarse en las criptomonedas más capitalizadas, existen proyectos alternativos con gran potencial a mediano o largo plazo.

"Para minería, sin dudas el gran candidato a sucesor de Ethereum es Ethereum Classic. Fue lanzada luego de que Ethereum creara una nueva versión tras un hackeo en 2016 al proyecto, por lo que Ethereum Classic continuó con la versión original de la red", completa.

Según el experto, "esta blockchain se posiciona entre las más seguras y, al igual que la 'original', admite contratos inteligentes, por lo que es utilizable por el ecosistema. Asimismo, mantiene una política amistosa con los mineros de GPU, ya que posibilita el uso de equipos menos potentes".

Nahuel Martínez, director de operaciones de South American Miners, se inclina a mantenerse en Bitcoin y los proyectos que nacieron como desprendimiento del original, como Bitcoin Cash.

"Bitcoin, a lo largo de su trayectoria, sufrió varias bifurcaciones, como Bitcoin Cash (BCH) y Bitcoin Satoshi Vision (BSV). Bitcoin está pensado como depósito de valor y las otras dos para un uso diario (pagos), ya que tienen un mayor tamaño de bloque", revela.

Ethereum permite hacer minería con placas de video (GPU)

Martínez señala que existen más de 100 "clones" de Bitcoin pero BCH y BSV son las que tuvieron mayor éxito. Por lo tanto, su mayor utilidad como "medio de pago" permite apostar a una moneda con menores variaciones en su precio y así maximizar la inversión.

"Pasaron casi siete años para que Bitcoin Cash cobrará vida. La principal diferencia con Bitcoin es el tamaño de bloque: 1 MB en BTC contra 32 MB en BCH. Por su parte, BSV se formó en 2018, cuando mineros de Bitcoin Cash propusieron aumentar ese límite a 128MB", señala.

De esta forma, continúa Martínez, también se redujeron las tarifas por cada transacción: BCH es más económica que Bitcoin, pero BSV lo es más aún que sus rivales, ya que el mayor tamaño de bloque permite escribir más operaciones en la blockchain. Por lo tanto, su valor de uso reside en las operaciones frecuentes.

Iñaki Apezteguia, docente y comunicador cripto, señala a iProUP: "La minería se asocia al mecanismo de consenso Proof of Work, pero si la usamos como equivalente de emisión podemos incluir el mecanismo Proof of Stake". Esto último, traducido como prueba de participación, no requiere de una máquina minando, sino convertirse en nodo validador mediante la tenencia de estos activos.

Con una PC convencional, instalar el software y conectarse a la blockchain deseada se podrán conseguir recompensas, pero la probabilidad y montos están relacionados con el capital que se posea.

En este sentido, Apezteguia recomienda apuntar a Polygon, Polkadot, Solana, Cardano, Rose, Tron, Avalanche y Algorand".

¿Qué es la minería GPU de criptomonedas?

Cómo se mencionó, es uno de los métodos más extendidos, especialmente en las redes Ethereum y Dogecoin. Su popularidad se debe al equilibrio entre el precio de un equipo de minado y la rentabilidad ofrecida.

De esta forma, se requieren armar "rigs", es decir, un marco de acero con varias placas de video (un mínimo de seis) conectado a una PC. Una instalación de este tipo suele costar cerca de u$s7.000.

Otra ventaja adicional es que se puede comenzar con un equipo estándar e ir agregándole más placas a medida que se avanza en el negocio.

¿Qué es la minería CPU de criptomonedas?

Este método utiliza el procesador de una computadora convencional, por lo que se podría realizar a partir de los u$s1.000. Fue la metodología original en los inicios de Bitcoin, pero su uso cayó debido al crecimiento del mercado de la minería, que lo hizo más competitivo.

Además, se requiere software especial (hay varias opciones gratuitas), pero hay que evitar usar la computadora utilizada habitualmente para trabajar (por ejemplo), ya que sufrirá un fuerte desgaste.

¿Qué es el "housing" de minería de criptomonedas?

Quienes no deseen invertir en un equipo, por cuestiones de dinero o espacio, pueden apostar por la minería 100% online, en la que el usuario deja el equipamiento (o lo alquila) en las instalaciones de una empresa y debe abonar un alquiler mensual por adelantado en moneda fiat (dólares o euros), ya que no contempla las variaciones de las divisas virtuales.

Una de las empresas que lo ofrece en el país es Lothal Mining, ubicada en el distrito tecnológico de Mar del Plata.

"Con nuestro equipamiento ponemos potencia de procesamiento a disposición de compañías que ingresen al mundo de las criptomonedas y necesiten transaccionar", cuenta a iProUP Maximiliano González Kunz, director ejecutivo de Neutrón, aceleradora de startups que apoya a Lothal Mining.

Ignacio Cano, gerente de Tecnología (CTO) de la compañía señala que "en su primera etapa, Lothal minará Ethereum con equipos especializados, que poseen placas de video con alta capacidad de cálculo. En próximas instancias de inversión también se adquirirán ASIC para el minado de Bitcoin".

La firma utiliza "fierros" de primera marca supervisados las 24 horas, además de contar con una infraestructura eléctrica eficiente y altamente estable.

La minería de Bitcoin requiere equipos especiales denominados ASIC

Lothal Mining cuenta con alianzas estratégicas con Grupo Núcleo, uno de los principales distribuidores de hardware del país, para acceder a componentes informáticos a bajo costo; y Neutrón, para recibir inversiones y participar de un ecosistema tecnológico que le permita desarrollar sinergias con otros proyectos.

¿Qué son los pools de minería de criptomonedas?

Otra de las formas de minar criptodivisas es a través de los "pools" de recompensas: un grupo de personas o empresas que combinan recursos computacionales, generando más probabilidades de destrabar un bloque y obtener ganancias.

De lograrlo, la recompensa que otorgue la red se dividirá de forma proporcional al poder de procesamiento aportado por cada integrante. Sin embargo, hay que hacerlo sólo con empresas reconocidas, ya que muchas de las que aparecen en Internet son estafas.

¿Qué es la minería ASIC de criptomonedas?

En esta modalidad se utilizan dispositivos específicamente diseñados para minar criptomonedas, como el Antminer, que suelen programarse para minar una criptomoneda o conjunto de divisas virtuales.

La principal desventaja de estos equipos es que tienen precios elevados de estos equipos, superior a los 10.000 dólares, además de que es más difícil diversificar el riesgo al minar sólo ciertos activos.