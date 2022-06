¿Se viene Generación Zoe 2.0?: ex-esposa de Cositorto relanzará la empresa

Laura Schwindt, ex esposa de Leonardo Cositorito, asegura que todo de lo que se le ha acusado es falso y malicioso, y prevee seguir con la plataforma

Laura Schwindt, ex esposa de Leonardo Cositorto, creador de Generación Zoe y la red de empesas que lo conforman como satélites, apareció para comentar cómo seguirá la empresa.

En un Zoom desde Perú, Schwindt lo primero que hizo fue elogiar el trabajo y la persona de Cositorito, diciendo que es inocente de todo lo que se acusa, y que parte de ello es un complot armado contra él, apuntando en especial a la fiscal del caso en Argentina, Juliana Companys, sobre la que aseguró que «aprovechó toda esta situación para mediatizar todavía más el caso», y que «hay empresas que intervinieron junto con la fiscal para de alguna manera ejercer presión, además de los tuiteros y gente contratada para hacer campañas de desprestigio contra la empresa».

Sus palabras habrian sido acompañadas de una denuncia contra la fiscal por abuso de poder, y agregó que hay «muy pocas denuncias» que tienen que ver con la vía civil, por lo que espera liberen al creador presunto esquema Ponzi o en su defecto le den prisión domiciliaria «para que pueda estar al frente de la empresa nuevamente».

Laura Schwindt aseguró que planea relanzar Generación Zoe

Cómo va la causa contra Generación Zoe

Pese a los dichos de Schwindt, la fiscalía ratificó la prisión preventiva para Leonardo Cositorto y a otros de sus máximos colaboradores. Quienes pudieron salir en libertad condicional fueron seis de los 20 imputados en el caso, y tres de ellos no descartan iniciar ahora una demanda civil o laboral contra la firma.

Cositorto fue detenido en República Dominicana y fue trasladado a Argentina por orden de Interpol

Los planes de Schwindt

En la transmisión por Zoom Schwindt indicó que la plataforma estaba «empezando a levantar vuelo», y que ahora pasaría a hacer un «reordenamiento» de los miembros de Generación ZOE y «depurar los grupos de comunicación».

Sobre las personas que quieran retirarse de la plataforma y recobrar su dinero dijo que quedarán en stand by esperando después ver la resolución de su situación, aunque aseguró que devolverían el dinero adeudado: «Se le va a pagar a toda la gente, pero no puedo decir si va a ser en cuotas. No es algo que pueden hacer de un día para otro», reconoció.

Los inversores de Generación Zoe siguen sin tener su dinero de vuelta o respuestas que los satisfagan

Con respecto a Sunrise Coach, Schwindt afirmó que hoy se iba a volver a activar la plataforma educativa. «Eso es un tema que todavía se debe solucionar, las cuentas están intervenidas. Hay un tema legal que solucionar, probablemente haya que cambiar el nombre y otras cosas más. Va a llevar un tiempo», y agregó que hay que «reiniciar la plataforma educativa». Sunrise Coach es lo que Cositorto denominó un «sistema de educación inteligente de tres años» por el que solicitan inversiones de hasta USD 3.600 y prometen que cada inversión tendrá un retorno del 7,5% mensual.

Algunas reacciones

Uno de los que saltó en Twitter fue Osvaldo «Beto» Mendeleiev, quien habló de las personas que admitieron haber pedido dinero prestado para entrar en la presunta estafa. «Estas personas tomaron préstamos personales con el banco (se apalancaron) para darse vuelta y meter la guita [dinero] en ZOE que rendía 30% mensual en dólares con el bot. Pensaron: Con lo mismo que me paga Zoe, pago el préstamo y hasta gano. Educación financiera URGENTE», escribió.

Otro usuario llamado @Antiponzista, fue más allá y acusó a Laura Schwindt de pedir dinero para pagar una fianza «que no existe» y que ha reunido cerca de u$s 200 mil, indicó CriptoNoticias.