Interpol detuvo a Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe: cómo sigue el proceso penal

Tras dos meses de una intensa búsqueda, Interpol logró dar con la cabeza detrás de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, en República Dominicana.

Leonardo Cositorito, CEO de Generación Zoe, fue arrestado este lunes 4 de abril por la mañana en República Domincana tras meses de intensa búsqueda, según confirmaron efectivos de Interpol.

Se lo acusa de liderar una asociación ilícita y de comandar una estafa piramidal que implicaría a miles de afectados en la Argentina.

El empresario y coach ontológico estuvo prófugo de la Justicia por más de dos meses mientras las denuncias locales crecían.

El empresario, de un alto perfil mediático, seguía con sus charlas motivacionales en las últimas semanas.

Cositorto fue detenido tras tres meses

El empresario confirmó la semana pasada que "no se iba a entregar" ante las autoridades.

Cositorto estuvo más de dos meses prófugo y era buscado por la fiscal Juliana Companys. Se lo acusa de más de 40 estafas en la provincia de Córdoba.

La semana pasada, su socio y mano derecha, Maximiliano Batista y su contador, Norman Próspero ya habían sido detenidos.

Los investigadores pudieron dar con el paradero por las transmisiones que realizó vía Zoom y Youtube para mantener su esquema, con rastreos a números de IP y análisis de video.

Cositorto fue buscado por las autoridades también en Colombia, particularmente, en Cartagena de Indias.

Cositorto: extradición y lo que le espera

Cositorto será sometido a una extradición, un procedimiento judicial mediante el cual un país solicita la detención y devolución de una persona acusada o denunciado de un delito, pero que se encuentra físicamente en un país distinto.

Según fuentes especializadas, consultada por iProUP: "Cositorto sería un ciudadano argentino que se encontraría en el territorio de Republica Dominicana y se encuentra acusado -por la Fiscal de Villa María en Córdoba- de los siguientes delitos: 1) Estafa; y 2) Asociación ilícita".

Sin embargo, aclaran que no existe una tratado bilateral de Extradición con la República Dominicana.

Cositorto será extraditado en las próximas horas.

Cómo es el convenio entre la Argentina y República Dominicana

El Convenio Entre la República Argentina y la República Dominicana sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimientos de Sentencias Penales (Ley 26.252 de Argentina) aplica solamente para aquellos casos en los cuales un ciudadano argentino o dominicano se encuentre condenado de un delito en República Dominicana o en la República Argentina respectivamente.

Este convenio otorga la posibilidad de que el ciudadano dominicano o argentino condenado pueda cumplir su condena en su respectivo país de origen.

Según otras fuentes consultadas, "si bien no existe tratado bilateral de extradición, tanto la República Argentina como la República Dominicana son partes del 'Convenio sobre Extradición' suscripto en la séptima Conferencia Internacional Americana del año 1933".

Adicionalmente, la República Dominicana tiene normas específicas de extradición en su propio Código Procesal Penal y en la Ley 489 sobre Extradición en la República Dominicana.

"El Convenio Sobre Extradición del 33 expresamente prevé en su art. 17 que el estado requirente –en nuestro caso, Argentina- se obliga a no procesar ni castigar al individuo por un delito común cometido con anterioridad al pedido de extradición y que no haya sido incluido en el", comentan.

Es decir, que si Argentina pide la extradición por Estafa es posible que se lo rechacen por que no está entre los delitos establecidos por la Ley 489 que habilitan la extradición, pero si no se lo pone en el pedido no podría condenárselo por la estafa.

Generación Zoe: así funciona la organización acusada de estafa piramidal

El ilícito consistía en captar inversores que aportaban capital, que la organización mantenía cautivo, y mensualmente se pagaban rentabilidad de hasta alrededor de 20% mediante un sistema piramidal que se conoce como esquema 'Ponzi'.

Generación Zoe era una organización que opera hace poco más de cinco años y que se presenta en sociedad como una compañía de coaching y liderazgo, además de ofrecer paquetes educativos.

Esta empresa está dirigida por Leonardo Cositorto, quien llevaba adelante la firma a partir de su base principal en la provincia de Córdoba, pero que logró de forma una gran expansión internacional, en la cual ofrece desde paquetes educativos hasta criptomonedas.

Sin embargo, eso no era todo. En los últimos meses, Generación Zoe amplió su trascendencia porque se le sumaron más unidades de negocios, las cuales van desde:

ZOE Capital, a través de la cual lanzaron la criptomoneda

ZOE Cash, respaldada en oro porque tienen una mina propia adquirida en San Juan

la Universidad del Trading

ZOE Construcciones

ZOE Fitness

Cadena de hamburgueserías ZOE Burger

Veterinarias ZOE Natural

Generación Zoe también afirma incursionar en otros negocios, tales como la minería, la venta de autos, la salud, la estética, el real estate y el fútbol.

En sus comunicaciones, la firma ofrece retornos sobre la inversión con valores inéditos varias veces por encima de cualquier otro negocio conocido.

Zoe Cash Coin, la cripto de la organización

Generación Zoe: el modus operandi

La forma de operar de Generación Zoe es una de las cosas que la hizo más atractiva desde un primer momento y que, al mismo tiempo, atrajo a mucha gente.

El sistema arranca a partir de la firma de un contrato a cambio de los servicios de coaching ontológico, espiritual y educación financiera en Generación Zoe. De esta manera, las personas que se suman a la organización con aportes en dólares reciben una renta mensual supuestamente "asegurada" por encima de los valores que dejan otros negocios.

La ecuación era la siguiente: se ofrecía a una persona realizar un aporte de u$s2.000, los cuales quedan inmovilizados por un año. A cambio, "recibía" un 7,5% en dólares cada mes, lo que sería la rentabilidad del negocio. Por otro lado, la ganancia puede crecer si esa persona incorpora dos, tres o más "inversionistas" a dicha red.

Un esquema Ponzi​ es una forma de estafa que atrae a usuarios y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de los más recientes.​

Estafa piramidal

Lo que más llamó la atención de la Generación Zoe, es que esa metodología de trabajo está asociada a las estafas piramidales, y eso mismo alertó a otro gran número de organizaciones para que empezaran a investigarla.

Uno de los primeros llamados de atención fue de la ONG Argentina Bitcoin, quien denunció a Generación ZOE ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

La presentación se realizó por entender que hay elementos claros para que la justicia investigue a Generación Zoe y compruebe si es que, a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante la empresa establecieron algún tipo de fraude conocido como "Esquema Ponzi" o estafa piramidal.

La denuncia contra Generación Zoe establece "la posible comisión de los delitos tipificados en los arts. 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación" e imputa "en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados".

Además de la denuncia ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, unos días antes, la Comisión Nacional de Valores (CNV) también inició un sumario administrativo a la empresa Generación Zoe y a su titular, Cositorto, por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el mercado de capitales.

Esta presentación fue acompañada por una alerta a la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco) que, a su vez, envió comunicaciones a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, países donde los implicados tenían operaciones en marcha.