El Gobierno permitirá que empresas y freelancers reciban dólares directo en el banco sin pesificar

Desde ahora se puede ingresar directamente honorarios en dólares a bancos locales sin pesificarlos

Tal como anticipó iProUP, el Gobierno anunció nuevas medidas que permitirá que freelancers y empresas del conocimiento reciban dólares directamente en sus cuentas bancarias.

La medida se conoció esta mañana, y permite a los particulares que exporten servicios (programadores, psicólogos, diseñadores, entre otros) que trabajen como freelancer en el exterior, tengan la posibilidad de ingresar sus honorarios en dólares directamente en bancos locales.

El anuncio estuvo a cargo del Ministro de Economía, Martín Guzman, el Ministro de Industria, Matías Kulfas, y el director del Banco Central, Miguel Pesce.

De esta forma, las entidades nacionales buscan flexibilizar el ingreso al mercado de cambios para las empresas de economía del conocimiento para que aumenten sus exportaciones.

"La medida apunta a potenciar el desarrollo del sector, incrementar las exportaciones, retener los talentos de Argentina, potenciar el desarrollo de nuevos proyectos y favorecer la acumulación de reservas", aseguraron.

La medida contempla hasta la suma de hasta u$s1.000 mensuales sin pesificarlos para profesionales independientes.

En el comunicado oficial se anunció: "El sector podrá acceder al mercado cambiario por el 50% del incremental de las exportaciones, siempre que este sea destinado exclusivamente a hasta 20% de los salarios pagados".

Andrés Burecovics, abogado, director de B&P Consulting, comenta a iProUP: "Los montos son arbitrarios y bajos, con lo cual dejan afuera a la inmensa mayoría de freelancers y pymes. Pero a su vez, estos actores ya cuentan con técnicas más sofisticadas para, de acuerdo a lo que la normativa permite, salirse de la órbita del Banco Central y la pesificación".

A su vez, la nueva medida vendría asociada a toda una serie de restricciones respecto de la compra venta de dólares "MEP", con lo cual los fondos ingresados podrían quedar meses inmovilizados.

"A nuestro juicio, la normativa en exportación de servicios va tan a contramano del resto del mundo, que únicamente podría servir una reforma absoluta que implique una total desregulación del segmento", afirma

Facilidades para freelancers

Honorarios en dólares para recibir en un cajero

Asimismo, para aquellas personas humanas que brindan servicios al exterior en forma particular (programadores/as, psicólogos/as, entre otros) se habilita la posibilidad de ingresar directamente sus honorarios en dólares en entidades financieras del país, hasta un límite de u$s1000 mensuales, sin necesidad de liquidarlos en el mercado de cambios.

Agustín Nastasia, CEO de Grupo Vansur afirma a iProUP: "Se trata de una medida nueva que está pensada para los monotribustistas que facturan hasta u$s1.000 por mes. Sin dudas, para las transferencias bancarias es importante tener una cuenta bancarias en dólares antes y lo podes retirar en cash, incluso en cajeros automáticos".

Sin embargo, el especialista afirma que dentro de las trabas podría observarse el costo. Cuando el monto es bajo, como el monto es fijo suele resultar ser alto. También, está el hecho de que hay que hacer una factura E.

"Siendo monotributista se puede pero muchas veces se tiene que re categorizar. No creo que sea una medida muy útil pero para montos fijos chicos podés seguir usando PayPal", advierte.

Algunos datos sobre la economía del conocimiento:

Está conformado por cuatro cadenas productivas: servicios empresariales, industrias culturales, investigación y desarrollo, y software y servicios informáticos

Tiene un peso del 5,4% en el PIB y del 7,1% del total de exportaciones de bienes y servicios

El sector de la economía basado en el conocimiento recibe una serie de beneficios importantes (Ley con beneficios tributarios, eliminación de DEX) y muestra un gran crecimiento en el empleo registrado en los últimos años (por ejemplo, el empleo en la cadena Software y servicios informáticos creció 7,18% promedio anual entre 2016/2021).

Beneficios para freelancers

"La medida que estamos trabajando apunta a las dos cosas. No tanto al ubicar al que trabaja afuera. Me parece que no hay que ir contra el freelancer, no es la idea. Pero generar un esquema para que el freelancer pueda serlo y pueda ingresar sus dólares de forma legal y trazable", explicó la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito, en diálogo con Bloomberg Línea días atrás.

Y agregó: "En la misma medida, se puede incentivar a las empresas para que puedan aumentar sus sueldos y que los trabajadores no decidan ir al formato freelancer porque la empresa puede usar algún incentivo para mejorar situación salarial".

Cabe destacar que este sector sufre una tendencia alcista de fuga de talentos, así como de capital no registrado.

"Se estima que esta economía informal generó exportaciones no registradas por 1,8 mil millones de dólares durante 2021, cerca del 30% de las exportaciones oficiales. Esta pérdida de competitividad la sufrimos todos y es difícil de revertir, porque por lo general los profesionales que migran al mercado informal no se reincorporan al mercado oficial", explicó Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencon.

"Es decir, pasa a ser un empleo no regulado por las leyes nacionales. Vive en Argentina, trabaja en el país, pero cobra afuera", enfatiza Galeazzi, quien remarca que esto tiene dos efectos negativos:

Empresas : se descapitalizan, ya que no son solo una entidad de producción, sino una que forma a sus empleados. La inversión en capacitación se pierde, como la competitividad y el crecimiento

: se descapitalizan, ya que no son solo una entidad de producción, sino una que forma a sus empleados. La inversión en capacitación se pierde, como la competitividad y el crecimiento Estado: dejan de ingresar impuestos, aportes previsionales y genera una cultura de la informalidad, que pasa a ser un formato posible y beneficioso para el individuo

"Hay mucha gente que no sabe cómo atraer del mercado Paypal pero hay algunas aplicaciones que lo aplican. Hoy por hoy cualquier procesadora de pago lo puede hacer", detalla el economista.