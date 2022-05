Cripto en 1 minuto: ¿qué rol cumplen los NFT en la venta de entradas para espectáculos?

El especialista revela como la venta de tickets en este ecosistema podría acabar con la falsificación y reventa de estos. Como se aplica esta tendencia

Junto con el boom de las criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) están en boca de todos por los millones de dólares que movilizan.

De esta manera, estos activos generaron un nuevo furor entre coleccionistas asombrados por la posibilidad de contar con piezas únicas e irrepetibles.

Las cifras son más que elocuentes: se vendieron más de u$s13.000 millones de estos artículos digitales durante 2021.

Una de las industrias que más fuertemente se unió a esta tendencia es la del fútbol, en donde ya se pueden comprar entradas mediante tokens criptográficos o ser bonificado mediante esta vía simplemente por ser socio de un club.

Pero cada vez son más los sectores que apuestan a los NFT por una amplia variedad de ventajas que ofrecen.

Los NFT abarcan industrias de todo tipo, para todo uso

NFT: la nueva tendencia en los espectáculos

Damián Di Pace, economista y director de la consultora Focus Market, indica que los NFT lograron una atención temprana con los clubes deportivos, pero estallaron en su popularidad con la obra del artista Beeple, que se vendió por u$s69 millones.

"Esta tecnología permitirá darle fin a las falsificaciones y reventa de entradas para espectáculos. Ofrecen una tecnología que genera prueba de autenticidad ya que se guardan en una cadena de bloques", precisa el experto.

"El mismo mecanismo se puede aplicar colocando los boletos en la cadena de bloques, lo cuál garantizaría la autenticidad del mismo y si esta siendo vendido por un organizador legítimo. Aplicaría si quisieramos comprar entradas en Argentina para ir a ver, por ejemplo, a los Guns N´Roses", agrega.

La venta de entradas, una de las nuevas tendencias de los NFT

Reventa vía NFT

Di Pace describe que estos tickets NFT también tienen un potencial de ser aprovechados en el mercado secundario de venta de entradas.

"Se puede aplicar un precio minímo o un precio máximo en una cadena de bloques a través de contratos inteligentes. Es decir, que si se acerca la fecha del recital yo no puedo concurrir y quiero revender mi entrada, sería una gran solución".

De hecho, de acuerdo a un estudio, el 18% de los eventos con boletos están usando o consideran usar NFT para "mejorar la experiencia de sus fanáticos", sintetiza el economista.

¿Qué es un NFT?

¿Qué es un NFT? Las siglas corresponden a "Token No Fungible". Es decir, a diferencia de cada DAI, que siempre vale un dólar, cada NFT vale lo que el mercado indique que está dispuesto a pagar. Por eso son "no fungibles". En otras palabras, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario, los NFT:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible (por ejemplo, el primer tuit de Elon Musk)

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, asegura a iProUP que los NFT son la última tendencia cripto. Los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

En este sentido, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, detalla a iProUP que es la nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo", remarca.

Emiliano Limia, Press Officer de Buenbit, asegura a iProUP: "La idea de fungibilidad refiere a que una cosa puede ser replicada, tiene exactamente el mismo valor y la podemos intercambiar. Pero un NFT es totalmente distinto: cada uno tiene características únicas y representa algo diferente".

José Delbo, el ilustrador argentino que la está "rompiendo" con sus NFT basados en los superhéroes de DC Comics

"Es opuesto al caso del Bitcoin, en el que cada token es igual al otro y valen lo mismo –aporta a iProUP Manuel Beaudroit, CEO de la billetera virtual Belo–, los NTF no pueden ser divididos. Puedo pintar un cuadro y representarlo en un token no fungible, el cual pasa a ser un derivado de esa obra. Y me permite venderlo después".

Matías Bari, cofundador de la exchange SatoshiTango, acerca un ejemplo sobre esta tendencia: "Ahora la FIFA puede enviar una entrada para el Mundial y la podés guardar en tu wallet. Sabés que es original. En cambio, si tenías un ticket en formato PDF y alguien lo usaba antes, ya no servía".

"Con los NTF sabés que conservás algo original. Por eso este tipo de aplicación es el futuro. El objetivo por el que fueron creados es para experimentar la 'escasez digital': registrar en redes blockchain un bien que es único y no puede ser reemplazardo", remata Limia.

Cómo se crean

Crear un token no fungible es un proceso relativamente sencillo, sobre todo para quienes ya tienen experiencia en la compraventa de criptomonedas:

Lo primero es decidir qué blockchain se usará, siendo Ethereum lo más popular", aconseja el especialista de Lemon Cash

Luego, agrega Bari, se debe contar con una billetera cripto que soporte esas redes y contar entre 50 y 100 dólares en ether

Acceder a una plataforma como OpenSea para elegir el archivo a tokenizar

"Cualquiera lo puede hacer. Uno puede vender hasta los dibujos de su hijo", suma el CEO de Belo, quien agrega que al subir la obra se genera el certificado en la blockchain que se distribuirá entre diferentes servidores. "Así se genera el NFT para poner a la venta. No es para nada complejo. Lo interesante, además, es que el creador recibe casi todo el dinero", remarca.

El año pasado salieron las figuritas de Diego Maradona en formato NFT para la plataforma Sorare

Limia compara a estas plataformas con "Mercado Libre", por la visibilidad que otorgan a estos tokens no fungibles y la posibilidad de conocer la historia de cada uno antes de comprar. También destaca que su cotización está regida, muchas veces, por factores propios del coleccionismo.

"El usuario puede ingresar en los marketplaces y subir su creación: allí la embeben y la dan la plataforma para comercializarlo. Algunos sitios cobran el desarrollo, otros una comisión o licencia", añade Leo Elduayen, cofundador de Koibanx.