Artista vende su obra NFT por más de u$s90 millones y marca un nuevo récord

Se trata de Pak, quien subastó su obra digital "Merge" y estableció una nueva marca mundial máxima para estos nuevos activos digitales

El mercado de arte digital experimenta un alza vertiginosa durante 2021. Solo en la primera mitad del año se movieron más de u$s2.400 millones en obras en NFT (token no fungible), un formato que otorga a las obras exclusividad y garantía de autenticidad.

Y en este contexto, el artista Pak subastó obra digital "Merge" por u$s91.8 millones y estableció un nuevo récord mundial según reveló Nifty Gateway, organizadores de la licitación.

La puja presentó un nuevo modelo de subasta que permite a los coleccionistas adquirir partes de la creación de Pak.

Cerca de 29.000 coleccionistas compraron los NFT que conforman la obra "Merge" de este artista digital anónimo.

De esta manera, un total de 312.686 partes fueron adquiridas por los participantes durante la subasta de 48 horas.

El precio original de listado fue de u$s299 por cada pieza del NFT. Según se conoció, las piezas llegaron a venderse hasta por u$s575.

Además el valor final estableció una nueva marca al destronar al récord anterior de u$s91.1 millones de dólares alcanzados en 2019 por una escultura de Jeff Koons.

"Merge es una obra de arte única distribuida en muchos tokens, no una colección de obras de arte", manifestó el artista, quien además agregó que la obra "está destinado a ser inclusivo para atraer nuevos coleccionistas. Así que quería agregar una capa adicional de valor a lo que ya tienen, para mostrar que los NFT son más que ‘solo jpegs’".

Varias casas de subasta tradicionales se han estado asociando con artistas digitales, e incluso plataformas marketplace de arte digital, para incorporarse a la tendencia de los NFT. Es el caso de Christie’s, prestigiosa casa de subastas que anunció el mes pasado su asociación con OpenSea, plataforma de compraventa de NFT.

El precio original de listado fue de u$s299 por cada pieza del NFT

Qué es un NFT

Las siglas corresponden a "Token No Fungible". Es decir, a diferencia de cada DAI, que siempre vale un dólar, cada NFT vale lo que el mercado indique que está dispuesto a pagar. Por eso son "no fungibles". En otras palabras, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario, los NFT:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible (por ejemplo, el primer tuit de Elon Musk)

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

Los 5 NFT más valuados del mundo

Con estos números, surgen especulaciones de las potencialidades con las que cuenta este mercado y si, incluso, podría tratarse de una gran burbuja a punto de estallar.

Pero, por otro lado, más de un desconocedor del mercado podría preguntarse si, al igual que sucede con las obras de arte fisícas, las digitales se subastan a precios exorbitantes para el humano común.

En base a lo anterior, según nonfungible.com, éstos son los 5 tokens no fungibles más cotizados hasta el momento a nivel mundial:

1) Everydays, The First 5000 Days: u$s69.3 millones

"Everydays: The First 5000 Days" es una obra digital del artista estadounidense Mike Winkelmann, conocido como Beeple. Se trata de un collage de 5.000 imágenes individuales que se realizaron diariamente a lo largo de más de 13 años.

La venta de la obra, por un récord de u$s69.3 millones, es la mayor en la historia para una obra totalmente digital y colocó a Beeple entre los tres artistas vivos con las obras más valiosas, según la casa de de subastas Christie´s, la cual hizo efectiva la venta.

2) CryptoPunk #7523: u$s11.8 millones

CryptoPunk fue lanzado en 2017 en la blockchain de Ethereum como uno de los primeros tokens no fungibles del mercado. El mismo fue elaborado por el estudio estadounidense Larva Labs, un dúo formado por los desarrolladores de software canadienses Matt Hall y John Watkinson.

La última obra desarrollada de estos creativos es un cryptopunk alienígena con mascarilla, vendida mediante la casa de subastas Shoteby´s por u$s11.8 millones.

3) CryptoPunk #3100 y CryptoPunk #7904: US$ 7.5 millones (cada uno)

Otras dos ediciones de CryptoPunks muestran un alien fumando una pipa con gafas de sol y otro con una cinta de correr. Fueron vendidas por u$s7.51 millones y u$s7.56 millones, respectivamente, en marzo de 2021.

4) Crossroad: u$s6.66 millones

Otro NFT de Beeple. Este se inspiró en la derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020 en EE.UU. Desarrollada en formato gif, muestra gente cruzando en frente de un Trump abatido.

En un momento del gif se puede ver cómo el pájaro de Twitter se posa en el ex presidente y suelta un emoticono de un payaso. El activo fue comprado por alguien anónimo que pagó 100 veces su precio original (u$s6.66 millones).

5) CryptoPunk #8857: u$s6,64 millones

Tres de los cinco en este top pertenecen a CryptoPunk. En esta ocasión se trata de un Zombie con gafas 3D, una obra vendida por 2.000 ETH, aproximadamente, unos u$s6.64 millones al cambio actual.