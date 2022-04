Ya se pueden comprar entradas de fútbol en criptomonedas

En México se les permitirá a los fanáticos abonar sus tickets con activos digitales en una nueva muestra del avance de las finanzas descentralizadas

Los hinchas de Tigres de México podrán pagar sus entradas para los partidos de su equipo con criptomonedas utilizando la página de Boletomóvil, que gestiona la venta de tickets para 6 de cada 10 eventos deportivos desde su plataforma. Así, los simpatizantes del conjunto donde juegan los argentinos Nahuel Guzmán y Guido Pizarro, podrán abonar sus boletos para el duelo frente al América de este sábado con estos activos digitales gracias al acuerdo que el club tiene con el exchange Bitso.

"Nuestro compromiso es hacer que las criptomonedas sean útiles para todas las personas", expresó Daniel Vogel, Co Fundador y CEO del exchange Bitso.

Además, Vogel destacó que el acuerdo entre el exchange y Boletomóvil permitirá el uso cotidiano de las criptomonedas a los clientes en eventos deportivos de Tigres, extendiendo así su uso como método de pago para cualquier tipo de evento.

El delantero francès Gignac es una de las estrellas del equipo

"El uso de criptomonedas es una realidad, y quien no lo vea así se está quedando en el pasado. Con este acuerdo entre Boletomóvil y Bitso innovamos para estar a la altura de lo que requieren nuestros clientes", subrayó Walter Gonzalez, Co Fundador y CEO de Boletomóvil.

La disponibilidad de la adquisición de entradas mediante criptomonedas es posible gracias a una alianza entre Bitso y Bitpay, plataforma líder en el procesamiento de pagos con Bitcoin y que permite transferir y convertir esta criptomoneda en cualquier otra moneda al instante, revolucionando la forma de realizar pagos en cripto de forma accesible y sencilla, donde Bitso colabora como proveedor de liquidez para hacer posible el proceso.

Bitso posibilitó la primera transferencia de una jugadora con criptomonedas

Stefany Ferrer, jugadora brasileña de Tigres, fue transferida al equipo estadounidense Angel City FC, donde continuará su carrera deportiva.

"Me ha encantado esta experiencia con Tigres, me llevo en el corazón a su afición, hoy me toca partir a Los Ángeles con mucha emoción y vivir una experiencia donde seguiré mi camino como jugadora profesional", comentó Stefany Ferrer.

Tigres logró profesionalizar el fútbol femenino en México y se convirtió en el equipo número 1 del país. "Desde que anunciamos el patrocinio con Bitso dijimos que uno de los proyectos que teníamos en mente para el futuro era dar el primer paso a las nuevas plataformas tecnológicas y hoy lo estamos haciendo. El lograr la primera transacción de una jugadora con cripto nos coloca en un sitio privilegiado y como un club que mira hacia el futuro", destacó Mauricio Culebro, Presidente de Tigres.

Stefany Ferrer, jugadora brasileña de Tigres, la primera en ser transferida en criptomonedas

Las "felinas" demostraron una clara superioridad en el fútbol mexicano y apuntan a ir por mucho más. En total, obtuvieron 4 de los últimos 8 títulos de la Liga MX Femenina y disputaron siete de las finales jugadas hasta el momento.

Desde la creación de la Liga MX Femenina, la directiva de Tigres se tomó en serio la idea de conformar un plantel poderoso y que pudiera considerarse grande con el paso de los años. Hoy, las felinas son consideradas el gran equipo a vencer debido a su alto nivel y sin duda el talento que tiene en sus filas es considerado por importantes equipos de nivel internacional.