Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá: "La situación económica argentina es difícil, pero se puede emprender"

"Latinoamérica tiene muchísimas oportunidades, tienen la mitad de la población de China y un PBI mayor a India", expresó Barbieri

En el marco del evento emprendedor Experiencia Endeavor, Pierpaolo Barbieri, CEO y fundador de Ualá, brindó una charla en la que habló sobre las cosas que se deben tener en cuenta a la hora de emprender, y además dejó algunas ideas interesantes sobre el momento actual que suceden en la Argentina y lo fértil que es el ecosistema emprendedor local.

Días atrás, la fintech fue noticia debido a su expansión regional. Ualá sigue con su crecimiento dentro del mercado mexicano con sus productos y servicios que ya ofrece en la Argentina y presentó "Ualá Bis", una solución de cobros pensada para emprendedores y pequeños comercios.

Pero como si fuera poco, en una gran apuesta por el ecosistema emprendedor latinoamericano, Barbieri, anunció el lanzamiento de 17Sigma, un fondo de inversión de u$s30 millones, de la mano de inversiones por parte de de una lista de inversionistas, incluidos el CEO de Softbank, el boliviano Marcelo Claure, General Catalyst, el fundador de Brevan Howard, Alan Howard, y otros.

En este contexto, no es casualidad que Endeavor haya buscado al CEO de Ualá, ya que Barbieri está en contacto continuo con el ecosistema emprendedor de la región y se convirtió en poco tiempo en un referente.

"Latinoamérica tiene muchísimas oportunidades. Venimos de una parte del mundo que tienen la mitad de la población de China y un PBI mayor a India, dos de las economías más grandes del mundo. Tenemos que pensar en América Latina más unida e integrada, y en las cosas que podemos resolver desde acá para toda la región y el mundo", destacó.

¿Cómo es emprender?

Barbieri, que estudió historia económica en Harvard, aseguró que comenzó a emprender gracias a ella. El CEO explicó en que, para él, "emprender tiene tres pilares e ideas fundamentales; misión, visión y ejecución".

"Vivimos en una area del mundo que tiene muchas deudas pendientes con su población y esto se puede cambiar gracias a la tecnología. El 50% de los adultos nunca tuvo un método de pago, entonces dividiamos a la sociedad entre los que tienen los accesos a los mejores serivicos y a los que no tienen esta posibilidad. En ese escenario es díficil pedirle a la gente que crea en la democracia y el capitalismo mientras los dejamos afuera del sistema. Si el sistema no funciona para todos, no funciona para nadie", puntualizó.

"Muchas de las cosas que fueron resultas en otros países y regiones del mundo, en America Latina no lo están, y eso nos da una gran oportunidad. Desde las finanzas, la salud, la educación y hasta porveer tecnología en lugares recónditos de nuestro país", agregó.

Por otra parte, el CEO aseguró que la vida del emprendedor es díficil; "en el proceso de levanta capital, hacer equipo, hacer producto e iterar, la mayor parte de los días son malos. Porque son por definición los días donde no se logra lo que uno quiere hacer. En esos días de tanta dificultad se debe tener bien en claro cuál es la misión".

En segundo lugar, Barbieri se refirió a la visión, y expresó que el punto de inicio para llegar a este concepto es desde la humildad: "Es entender que vos no sabés todo, que en mi caso yo no sabía nada".

Para el CEO de Ualá, es fundamental poner en práctica la humildad para rodearse de un buen equipo, lleno de individuos que sepan más que uno, ya que según explicó el mucho más importante la conformación del equipo que la persona que lo lidera. "Tenés que tener en claro a la hora de emprender que tenés que buscar gente en tu equipo que sea mejor que vos, sino no van a poder escalar", sentenció.

"Un buen líder atrae, retiene y potencia al mejor talento", explicó Barbieri, quien además comentó que es crucial tener una flexibilidad en la creación de los sueños para que estos evolucionen con el equipo, y son mejores cuando son compartidos.

Por último, en lo que respecta a las ideas para el emprendedor, Barbieri cerró con la "ejecución". Esta se basa en realziar algo que realmente ame el emprendedor. "Si vas a pasar sufriendo lo que no sale es frustrante, citando a Wenceslao Casares, 9 de cada 10 días son malo, entonces ese día bueno vale todo".

Las derrotas son muchas, señaló el CEO, pero son más fáciles de atravesar cuando se hacen en grupo y se soportan cuando existe detrás una buena misión y una buena visión de equipo.

"Innovar y hacer algo desde cero requiere cambiar las reglas del juego, por eso abordamos de lleno la comunicación y hasta yo realizo atención al cliente, porque si no entendemos lo que quiere el usuario no podemos ser buenos emprendedores. Pensar los problemas desde otro lugar te permite innovar", apuntó.

Al final de su charla, enfatizó que es fundamental comprender una idea crucial del capitalismo, a modo de reflexión sentenció que lo que se debe empujar es la competencia. "El capitalismo no es tener un pequeño monopolio y un ranchito donde nadie compita porque eso nos atrofia, esto degrada a los mercados y a las ideas. La compertencia como sociedad nos eleva", reforzó.

Contexto local

Por otro lado, al final de la charla, el CEO de Ualá respondió algunas preguntas del público. En este momento se le consultó si alguna vez pensó en abandonar el marcado argentino en el supuesto caso de que este deje de ser rentable.

"Nosotros nacimos acá con una misión clara que es empeorar a las personas a la argentina con mejores servicios financieros que sean mas accesibles, mas baratos y mas competitivos, esa es nuestras misión, nunca la abandonaríamos, si tenemos que cerrar Ualá argentina dejaría de liderar uala, pero me parece mas interesante pensar por que nos hacemos esas preguntas, y creo que en ningún evento en Colombia, Mexico o Estados Unidos, me preguntaron si me iría de alguno de esos países, es mas cuando voy a países donde no estamos todavía no me dicen cuando venís para acá, entonces habla un poco e nosotros que nos preguntamos cuando nos vamos o si nos vamos y hay que acata que no, que no nos vamos", sentenció Barbieri.

"Las oportunidades están, obviamente que la macroeconomía es difícil", dijo Barbieri.

"Yo solo no me voy sino que hace dos semanas anunciamos la creación de 17sigma, un fondo para apoyar emprendedores y emprendedoras, argentina es diidicl la macroeconomía siempre nos da excusas pero creo que tenemos que apostar a crear soluciones y trabajo desde aquí e inspirar a otros países desde acá, porque tenemos todo y especialmente el talento que es lo mas importante, eso es algo que no lo tienen en otros lados", agregó.

Por último, desde iProUP se le consultó sobre qué puede hacer un emprendedor local frente las diversas medidas políticas que cada vez cierran más al mercado y la economía argentina.

"Es difícil, no lo voy a negar, estar en un contexto donde no hay crecimiento y esto te lo digo como historiador, es extremadamente difícil para las nuevas generaciones sentir que hay posibilidades de cambio y de optimismo en un lugar donde en los últimos 10 años, en termino reales no hemos crecido y si lo pensamos históricamente en los últimos 100 años Argentina es hoy mucho menos rica que per capita que lo que fue hace 100 años, sí es difícil", señaló.

"Pero también se que la visión general esconde realidades que son radicalmente distintas, porque Argentina fue y es pionera en la internet y en los servicios, acá nació Globant, Mercado Libre la mejor empresa de Latinoamérica y nacieron tantas otras, como Mural, un unicornio increíble, hay tanta historias y ayer anunciamos que Empretienda, una empresa que nació en 2019 en Argentina se une al ecosistema uala y hoy en día han ayudado a digitalizarse a mas de 110mil negocios, entonces cuando yo hablo de contratar gente mejor que yo es ir a buscar a gente como empretienda para que se sumen a nuestro equipo y nos ayuden a escalar", agregó Baribieri.

"Las oportunidades están, obviamente que la macroeconomía es difícil, pero creo que nos tiene que inspirar eso para cambiarlo y no en pensar en como nos vamos, hay países que pasan estos procesos, por ejemplo España, por 100 años les fue mal, por 1890 y hasta que muere franco en el 1975, vivió una guerra civíl debastadora. Después España salió y con un norte, la integración a la Unión Europea, hay países que pasan procesos largos de deterioro largos pero la vida se renueva cada aria y acá tenemos una oportunidad muy grande porque estas empresas nacen y crecen acá en Argentina", concluyó Barbieri.