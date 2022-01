Algo no cierra: los creadores de Zoe Cash emiten ahora un segundo token, pero se olvidan del oro

La desconfianza va en aumento y los creadores de la criptomoneda Zoe Cash ahora desestiman el oro y anuncian un segundo token para poder operar

La criptmomenda Zoe Cash viene de días poco felices. Leonardo Cositorto, su CEO, es sospechado por manejar una empresa que podría terminar siendo scam (término anglosajón que se utiliza familiarmente para referirse a las estafas por medios electrónicos).

Cositorto quedó bajo la lupa de todos luego de manifestar días atrás que compró una mina de oro, primero en Jujuy. Sin embargo, después en otro posteo, aseveró que la mina estaba en la provincia de Salta. Finalmente, el empresario deslizó en que la ubicación del lugar debía "ser secreto".

Esta tarde, desde Zoe Cash lanzaron un anuncio en el que explicaban sobre los respaldos de oro para Zoe Cash.

"Este respaldo está en proceso, una porción de la reserva irá a cubrir operaciones de Zoe Cash pero no podrá ser oro por ser una moneda volátil. Nos veremos forzados a la emisión de un segundo tokenm convirtiéndose así en un exchange descentralizado propio", advirtieron.

Ahora son un exchange

El viernes de la semana pasada, la Comisión Nacioanl de Valores (CNV) le inició un sumario contra Generación Zoe, Universidad del Traiding S.A. por la posible realizaciòn de una oferta publica irregular en el ámbito de Mercado de Capitales.

Al mismo tiempo, el comunicado confirmó que se emitirá una alerta internacional en el portal de IOSCO- Organización internacional que agrupa a todos los reguladores de España y Paraguay, que son los países en que se detectó su funcionamiento.

Por eso, le requirió a su principal representante y CEO, Leonardo Cositoro, que cese de manera inmediata las operaciones en todo el país de cualquier ofrecimiento publico de negociación.

Más detalles

La empresa de Coaching y Holding empresarial, Generación Zoe, está en la mira por presunto esquema Ponzi, firmó un acuerdo para convertirse en sponsor del club de fútbol Chacarita.

La semana pasada, Cositorito, incluso, anunció: "Cerramos el acuerdo con el Presidente (de Chacarita). Vamos a ser el principal sponsor y aportaremos algunos jugadores", comunicó desde Twitter el CEO de Zoe.

En el grupo de Telegram de Zoe Cash, que contaba con casi 20.000 miembros, pero que fue cerrado el viernes, explicaron que la ubicación de la mina no podía ser develada "hasta que no se complete el último pago y no se concluyan todos los trámites legales".

Además, el CEO posteó desde su cuenta que la firma estaba en negociaciones con una mina en Curitiba, Brasil e, incluso, adelantó que viajará a El Salvador para "hacer un acuerdo directamente con la cúpula presidencial".

La página de Zoe describe a Cositoro como un empresario de más de 20 años de experiencia en Coaching Ontológico, formado hacia fines de los años noventa, y resalta que el ejecutivo "ha recibido múltiples honores y reconocimientos a lo largo de estos años".

El usuario de Twitter @InstintoF -que actualmente posee la cuenta suspendida-, hace tres meses, puso en alerta que Zoe se podría tratar de una estafa Ponzi, esquema en el que los que primero entran generan grandes rendimientos a costa de los usuarios (en su mayoría, desprevenidos) que se suman al prometedor sistema de ganancias.

Según la cuenta, con u$s100 se puede acceder a un curso de coaching ontológico, mientras que con u$s400, además de la capacitación, se invita a invertir en una empresa cripto de crecimiento internacional.

Más sospechas

En septiembre pasado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Paraguay emitió un comunicado sobre Zoe Capital por ofrecer inversiones sin contar con la habilitación correspondiente.

De acuerdo con lo que se observa en el sitio web de la compañía, tiene su sede central en la Argentina, donde está registrada como Generación Zoe, y es la empresa que le paga en la criptomoneda Zoe Cash al equipo de fútbol Deportivo Español.

Según el comunicado de la CNV paraguaya, la firma Zoe Capital, ofrece una oferta pública de valores. Según explicó el regulador, esta actividad requiere su autorización previa y la empresa no cuenta con ese permiso habilitante.

"La firma Zoe Capital, o aquellas personas que promocionan inversiones bajo denominación no se encuentran registradas en la Comisión Nacional de Valores ni habilitadas para efectuar oferta pública de valores en nuestro país", detalló la CNV de Paraguay.

Además, según el Boletín Oficial de la República Argentina, Generación Zoe S.A. es una empresa "constructora, comercializadora inmobiliaria y hotelera".

Es decir, no guarda relación con el mundo de las criptomonedas, trading o mercados de capital, de hecho, no hay registrada ante la CNV de Argentina alguna empresa llamada Zoe.