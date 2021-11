Warren Buffet recomendó qué hacer con el dinero cuando hay alta inflación

El empresario y guía de miles de inversores advirtió sobre la necesidad de apostar por marcas reconocidas. También recomendó la compra de inmuebles.

En medio de la preocupación por el crecimiento de la inflación en Estados Unidos, España y en otros países del mundo, los inversores tratan de buscar salidas para evitar ser golpeados por este fenómeno generalizado de aumento de precios. En este marco, el director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, hizo una serie de recomendaciones a sus colegas que fueron compartidos por el CNBC.

En 2015 en una asamblea anual de accionistas, Buffet estableció que es mejor poseer un negocio que no requiera una inversión constante porque se vuelve más caro a medida que cae el valor de un dólar y advirtió sobre la necesidad de apostar por marcas reconocidas, por la vivienda y por fondos que repliquen a los grandes índices.

La inflación anual de Brasil marcó un máximo de 5 años y subió 0,96% en julio, el registro más alto para ese mes desde julio de 2002.

Dónde apostar el dinero

"Los mejores negocios durante la inflación son los que se compran una vez y luego no tienes que seguir haciendo inversiones de capital posteriores", como las empresas de servicios públicos.

Este tipo de compañías que deben realizar constantes inversiones de capital consumen más dinero, puesto que al perder poder adquisitivo por la inflación necesitan cada vez más fondos para adquirir los bienes.

Agregó que "cualquier negocio con una gran inversión de capital tiende a ser un mal negocio para estar en inflación y, en general, es un mal negocio ".

También recomendó la compra de inmuebles. Por una parte, suponen un único desembolso para quien lo adquiere, y, por otra, cuando se venda este bien se puede repercutir el precio de la inflación en el precio de venta, más allá de la revalorización que haya podido tener la vivienda o local.

Pese a todo, Buffett ha aconsejado en otras ocasiones a los pequeños inversores que dejen su dinero en fondos indexados de bajo costo, que ya suponen una diversificación, lo que cubre considerablemente el auge del coste de la vida. Para las personas que buscan aumentar sus ahorros para la jubilación, los fondos indexados diversificados tienen "más sentido prácticamente todo el tiempo", indicó Buffett.

Cómo saber si sos buen inversor

La fortuna del director ejecutivo de Berkshire Hathaway está valorada en 96.000 millones de dólares según Forbes. El denominado "Oráculo de Omaha" es la sexta persona más rica del planeta gracias a su especialización: vencer y compra acciones.

Ahora bien. No todos los consejos y sabiduría de Buffett se puede encontrar de forma directa. A veces hay que escarbar bien profundo en sus entrevistas y reflexiones para hallar perlas de conocimiento que han quedado ocultas.

El portal especializado CNBC Make It encontró precisamente una de estas perlas en un montón de anécdotas que el gran inversor explicó en un largo informe financiero. Por eso, prestá atención a este consejo en forma de acertijo porque esconde una clave poderosa para triunfar tanto en el mundo de las inversiones como en la vida en general.

El enigma del perro

En el documento en cuestión Buffett explica de repente que uno de sus acertijos favoritos proviene de Abraham Lincoln. Dice que se le quedó marcado desde que lo leyó por primera vez.

"Abraham Lincoln una vez ponderó la siguiente pregunta: si dices que la cola de un perro es una pata, ¿cuántas patas tiene dicho perro en total?".

Antes de seguir, reflexioná un poco al respecto. Leé unas cuantas veces más el acertijo porque es quizás un poco atípico en comparación a los enigmas a los que estás acostumbrado. ¿Si se dice que la cola de un perro es una pata, cuántas patas hay en total?

Si creés conocer la respuesta o te rendís, sigue leyendo las reflexiones de Warren Buffett al respecto:

"Él mismo dio la respuesta", explica el maestro de las inversiones. "4. El perro tiene 4 patas. Que digas que la cola del perro es una pata no significa necesariamente que sea una pata".

La relevancia de este acertijo

¿Por qué debes tener en cuenta la respuesta al acertijo, y todo el enigma en sí, cuando quieras invertir e incluso tomar decisiones importantes más allá de la economía? Porque lo que te explica es algo muy sencillo, pero que se tiende a olvidar: un hecho es un hecho, y una ilusión es una ilusión. Ni un hecho es una ilusión ni una ilusión es un hecho.

En la vida es importante ser escéptico. No te creas lo que te diga cualquier persona o presunto experto en finanzas, salud, psicología, vivienda... No importa lo convincente que sea su definición de algo: su persuasión no cambiará la realidad... pero sí puede cambiar tu actitud y engañarte o perjudicarte.

Después de contar el acertijo, Buffett reflexiona sobre la tendencia actual de banqueros y directores ejecutivos de llamar "ingresos" a cualquier cosa con tal de esconder costes, lagunas financieras o información que puede perjudicar a las empresas que representan. Es un ejemplo práctico de alguien llamando "pata" a algo que en realidad es una "cola" mientras intenta que nadie se dé cuenta del cambiazo.

¿Cómo hay que comportarse entonces, además de como un escéptico? Pues como un investigador. No te fíes de una sola fuente: recopila varías. No te fíes de un experto: busca su trasfondo para descubrir si es de fiar. Sigue tirando de los hilos hasta encontrar la información más objetiva posible.

Un ejemplo muy directo y relacionado con este artículo: hay una pequeña distorsión, una mentira indirecta, detrás de la historia del acertijo.

La verdad detrás del acertijo

Quizás ahora, tras leer casi todo el texto, penaste que será interesante explicar la anécdota de Warren Buffett a amistades para que se entretengan o para protagonizar un rato una velada. "Miren este acertijo de Abraham Lincoln".

No obstante, si quieres aceptar la moraleja del acertijo, el primer paso debería haber sido cuestionar los conocimientos de Buffett. ¿Lincoln realmente creó este enigma? Y con un poco de investigación descubres que aunque existe documentación que demuestra que el mítico presidente de los Estados Unidos sí usó el acertijo de ejemplo, en realidad lo cogió prestado de alguien más.

Su autor podría ser John W. Hulbert, miembro de la Asamblea de Nueva York, a principios del siglo XIX. Tal y como explica Quote Investigador, página que busca la verdad detrás de las frases que circulan por la red, Hulbert durante un debate dijo que los intentos de la gente de llamar las cosas por los que no son le recordó a una anécdota.

El acertijo de Warren Buffet que te dice si sos un buen inversor

Dicha anécdota, que bien podría ser invención de Hulbert, la protagonizó un párroco amigo suyo que entrevistó a un presunto profesor. Este tutor era demasiado joven y el párroco sospechaba que le estaba engañando. Así que le planteó lo siguiente: "Si a la cola de una oveja la llamas pata, ¿cuántas patas tiene la oveja?". El joven profesor respondió que 5, y con eso el párroco tuvo pruebas suficientes de que al muchacho le faltaba conocimiento y madurez para enseñar.

Como puedes comprobar, incluso el acertijo original era levemente diferente, con una oveja en realidad de un perro. ¿Qué ocurrirá si decides cuestionar otros consejos, conocimientos o creencias que dabas por auténticas e irrefutables?