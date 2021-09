Consultorio financiero: ¿cuántas tarjetas podés asociar en Mercado Pago tras la medida del BCRA?

El Banco Central estableció una serie de requerimientos para las fintech y la billetera del unicornio ya alertó a los usuarios sobre cambios en la app

En los últimos días, Mercado Pago comunicó a sus clientes que dejará de permitir que se asocien tarjetas de crédito o de débito a nombre de terceros, con miras a evitar el fraude digital. Desde la billetera de Mercado Libre advirtieron además que se asegurará de que cada cuenta "esté siempre protegida" con:

Métodos de verificación y autentificación que fortalecen la seguridad de cada cuenta

Validaciones de identidad para conformar que el usuario/a es la persona que está usando la cuenta

La decisión responde a una comunicación del Banco Central que estableció una serie de medidas destinadas a aumentar los requisitos de seguridad de las billeteras virtuales a fin de prevenir que los usuarios de estas herramientas sean víctimas de fraude.

"Las billeteras electrónicas y las entidades del sistema financiero tendrán que tomar nuevas medidas de seguridad para prevenir engaños a los usuarios de los servicios financieros", señalaba el comunicado.

En general, la nueva normativa no generó sorpresa en el sector fintech y es evaluada como "correcta". Por su parte, quienes posean una cuenta de empresa si podrá utilizar una tarjeta que no sea de la titularidad, pero no quedará guardada dentro de la aplicación: deberá cargarla cada vez que la desee utilizar.

El mayor uso de las herramientas digitales puso en evidencia la exposición a riesgos de los usuarios de las billeteras.

Por otra parte, desde la billetera del unicornio afirmaron a iProUP que "no hay límites en cuanto al número de tarjetas asociadas" en la platarforma, "siempre que estén a nombre del titular" de la cuenta de Mercado Pago. De esta forma, se pueden asociar:

Crédito: Visa, Mastercard, American Express, Naranja, NAtiva, Shopping, Cencosud, Cabal, Diners, Cordobesa, Walmart, CMR

Débito: Visa Débito, Mastercard Débito, Maestro y Cabal Débito

Prepagas: Visa, Mastercard y Alimentar

¿Qué llevó a la emisión de la norma?

"En los últimos años el país cultivó un fecundo ecosistema de medios de pago electrónicos. Y, con todas las ventajas que dichas herramientas han demostrado aportar, la aceleración de su adopción, potenciada por la pandemia del COVID-19, ha exhibido la vulnerabilidad de parte del universo de usuarios a estafas de mayor y menor complejidad", ilustra Marcos Blanco, líder del área de Tecnologías de la Información y Privacidad (TIP) del estudio MHR Abogados.

En este sentido, Juan Pablo Bruzzo, CEO de la empresa MONI y ex presidente de la Cámara Argentina de Fintech, comenta que, "en el último tiempo, hubo algunos fraudes de público conocimiento, como los que se cometieron a través de DEBIN, en el que los estafados fueron contactados para recibir un dinero confirmando un link y lo que realmente pasaba era que, al hacer clic, se les debitaba esa plata". Y asegura que esa situación fue un alerta de que hay que trabajar para mejorar la seguridad digital.

¿Cuáles son los usos menos conocidos de Mercado Pago?

Además de todas las funciones conocidas de la app, también hay otros "trucos" para sacarle mayor provecho a la billetera digital y a las tarjetas.

1) Comprar alimentos en cuotas sin interés

Mercado Pago posee convenio con varios bancos (HSBC, Patagonia, Reba, etcétera) para ofrecer cuotas sin interés dentro de su plataforma. Esto no sólo aplica a las compras en el marketplace, sino en cualquier comercio que ofrezca QR o Point.

Se trata de una opción interesante para quienes deseen hacer una compra grande en un supermercado y mayoristas (no ofrecen cuotas sin interés para alimentos), locales de indumentaria y otras tiendas de tickets altos.

En este caso, habrá que abonar con QR, seleccionar una tarjeta de crédito, y elegir en el desplegable la cantidad de cuotas. Si pertenece a un banco con promoción en Mercado Libre, mostrará en color verde la leyenda "sin interés".

2) Retirar efectivo en comercios

Mercado Pago lanzó hace algunas semanas la opción de retirar efectivo sin tarjeta en comercios que acepten su código QR. Por el momento, los locales adheridos son las estaciones Axion, los locales de Mostaza y el mayorista Maxiconsumo.

En estos casos, sólo habrá que realizar una compra mínima para retirar hasta 15.000 pesos en efectivo. También es posible hacerlo en una agencia PagoFácil, aunque con el costo extra de $109.

"La opción de Mercado Pago para extraer dinero en comercios es un avance concreto para quienes se incorporan o forman parte de los servicios financieros digitales", sostiene a iProUP la empresa.

En efecto, se trata de una opción interesante para quienes viven en zonas con baja densidad de terminales. Según datos provistos a iProUP por la Universidad Nacional de San Martín, el acceso promedio a un cajero automático en Belgrano, San Isidro y Recoleta es de 3 minutos, mientras que en Villa Soldati se demora 15', en Florencio Varela, 18'; y en González Catán, 20'.

3) Usar dinero si no anda el home banking

Con la llegada de la cuarentena, muchos argentinos no pudieron actualizar la contraseña de su home banking o el token para hacer transferencias, quedando sus sueldos "atrapados" hasta que puedan sacar turno en la entidad y blanquear las claves.

En estos casos, se puede utilizar Mercado Pago para obtener los fondos del banco y realizar transferencias, saldar servicios o comprar en la plataforma o fuera de ella a través de QR, siguiendo los siguientes pasos:

Ingresar desde el celular o la computadora a Mercado Pago

Pulsar el botón Depositar y elegir Tarjeta de Débito

Fijar un importe: $50.000 máximo por transacción desde la PC o $5.000 desde la app. En ambos casos, deberá coincidir con el tope de compra diaria (no de extracción) del banco

A continuación, habrá que completar todos los datos de la tarjeta de débito

Una vez finalizado, Mercado Pago recibirá al instante los fondos y el usuario recibirá una notificación

4) Efectivo al instante, con tarjeta y en cuotas

En la economía hogareña, muchas veces ocurre algún imprevisto que requiere de efectivo en el momento menos oportuno del mes. Para estos casos cualquier pareja tiene a mano una solución en Mercado Pago, siempre que ambos cuenten con la app y una tarjeta de crédito con saldo disponible.

Así, debe seguir los siguientes pasos:

Uno de los miembros de la pareja deberá abrir la app de Mercado Libre y seleccionar Enviar Dinero

Aparecerá un buscador en el que deberá ingresar el nombre de usuario de su cónyuge o elegirlo entre los contactos del celular

Completar un monto y un motivo de la transferencia

Seleccionar una tarjeta de crédito. Si tiene promo en Mercado Pago se podrá elegir desde el desplegable tres o seis cuotas sin interés

Esta transacción tiene un cargo de 7,25%, pero al usarse en varios pagos sin interés se ganará a la inflación y las tasas de mercado

5) Un "Tinder" de ofertas

Otra de las opciones que los usuarios tienen a su disposición es una especie de "Tinder" de comercios que tienen interesantes descuentos para quienes abonen con QR. Para ello, hay que desplazarse en la app hasta el sector Descuentos cerca tuyo.

Ahí aparecerá una serie de locales con promos de hasta el 20%. Pero también es posible presionar Ver descuentos y descubrir locales y luego pulsar Ver Mapa para navegar las opciones más cercanas en supermercados, kioscos, indumentaria, estaciones de servicio, locales gastronómicos y más.

Así, Mercado Pago es un verdadero arsenal de recursos para manejar tu dinero, de manera simple, rápida y desde una única app.