Gigante de desarrollo empresarial alcanza valuación de u$s225 millones: busca ser el próximo unicornio

En un contexto global de recuperación post pandemia, recibir una importante inyección económica para dar el salto hacia la nueva normalidad es una instancia que casi cualquier empresa esta atravesando. En este último tiempo, también comenzó a profundizarse el desarrollo de algunos sectores, principalmente vinculados a la innovación y la tan mentada transformación digital.

El denominador común de estos dos factores es Veritran, fintech argentina líder a nivel global en desarrollo Low-Code, la cual acaba de anunciar una inversión estratégica de crecimiento de parte de Trivest Partners LP ("Trivest"), una de las principales firmas de capital privado de los Estados Unidos, basada en Miami, con más de u$s2.400 millones en activos administrados.

A partir de esta inversión, Veritran alcanza una valoración de u$s225 millones, acercándose a su objetivo de convertirse en el próximo unicornio a nivel nacional y regional.

