WeWork asegura que "su demanda actual es mayor que antes de la pandemia": ¿cómo salió de la crisis?

"Las ventas han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia y nuestro flujo de ventas es sólido", aseguró una portavoz de la empresa

WeWork, la compañía de alquiler de oficinas estrechamente asociada con el emprendimiento, ha visto cómo crece la demanda tras la pandemia de COVID-19 y cómo las consultas de clientes potenciales superan lo que eran antes de los cierres patronales a nivel nacional, indicó su presidente ejecutivo.

"La demanda de espacio de WeWork hoy es mayor a la de antes de la pandemia", dijo Marcelo Claure, quien también es director de operaciones de SoftBank Group Corp., el mayor inversionista de WeWork, durante una entrevista en la cumbre virtual Bloomberg Businessweek.

Por otro lado, una portavoz de WeWork dijo que los ingresos se habían recuperado después de caer con el COVID-19. "Las ventas han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia y nuestro flujo de ventas es sólido", según escribió en un correo electrónico.

Nuevamente busca salir a bolsa

Hace dos años, WeWork intentó una oferta pública inicial, pero el acuerdo fracasó después de que los inversionistas perdieran la confianza en su exdirector ejecutivo, Adam Neumann, y su elevada valoración de u$s 47.000 millones. Después de su colapso público, la empresa se redujo, recortando miles de puestos de trabajo.

Ahora, WeWork busca nuevamente salir a bolsa, esta vez con un nuevo director ejecutivo, el veterano de bienes raíces Sandeep Mathrani, y en el Nasdaq a través de una fusión de u$s 9.000 millones con una empresa de adquisición de propósito especial, BowX Acquisition Corp. Las acciones de BowX subieron alrededor de 7% este martes después de los comentarios de Claure.

Las medidas de confinamiento por el COVID-19 le dieron a WeWork la oportunidad de "reinventarse", dijo Claure, lo que llevó a la compañía a recortar costos.

En una presentación de marzo, WeWork dijo que los ingresos sin China para el 2021 se estimaron en u$s 3.200 millones, a la par del 2020 y 2019. Ahora, a medida que más empleadores experimentan con llevar a los trabajadores a la oficina en horarios flexibles y, a veces, en ubicaciones remotas, WeWork se dijo listo para este reto.

El CEO de la empresa dijo que las personas que se sienten más cómodas desde su casa son las "menos comprometidas".

Los clientes "básicamente nos envían a sus empleados porque no saben cuántos días estarán trabajando", dijo Claure. "No saben hacia dónde va a crecer su negocio". Debido a que muchas empresas se muestran reacias a firmar contratos de arrendamiento a largo plazo, los términos flexibles de WeWork les resultan más atractivos, señaló.

Polémicas declaraciones

Sandeep Mathrani asumió el cargo de director ejecutivo de la startup de coworking We Work el año pasado. Durante el festival Future of Everything de The Wall Street Journal, brindó unas polémicas declaraciones respecto al teletrabajo al enfatizar que las personas que se sienten más cómodas desde su casa son las "menos comprometidas" con su empresa, en contraposición a los trabajadores "más comprometidos" que sí quieren ir a la oficina.

Mathrani explica que, a pesar de que el teletrabajo se generalizó durante la pandemia global de coronavirus COVID-19, la oficina es una parte importante de la construcción de la cultura empresarial, la colaboración, y la innovación.

El ex director general del gigante General Growth Properties, asumió el cargo de director ejecutivo de WeWork a principios de 2020 después de que la compañía derrocara al fundador, Adam Neumann.

El ejecutivo también sugirió que la razón por la que más empresas ya anunciaron planes para que los empleados vuelvan a la oficina o establecer un modelo de trabajo híbrido, se debe a la "fatiga del Zoom" que experimentan los ejecutivos durante la jornada laboral en remoto.

Las principales empresas están divididas sobre cómo adaptarse al trabajo después de la pandemia. Empresas como Twitter y Facebook anunciaron una opción permanente de trabajo desde casa para los trabajadores.

Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, se esperanzó en que los empleados vuelvan a la oficina en unas semanas y a ser posible, sin mascarillas a partir de octubre. Amazon también planea mantener su cultura "centrada en la oficina".

Los propios trabajadores informaron que se sentían más productivos en casa, según una encuesta reciente de Upwork. Algunos líderes empresariales comentaron que el trabajo remoto les había permitido ampliar los perfiles de su empresa, aumentando así la diversidad y reteniendo a los mejores empleados.

Fuente: Business Insider