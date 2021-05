El CEO de WeWork cargó contra la gente que hace home office y desató la polémica: ¿qué dijo?

Sandeep Mathrani asumió el cargo de director ejecutivo de WeWork a principios de 2020 después de que la compañía despidiera al fundador Adam Neumann

Sandeep Mathrani asumió el cargo de director ejecutivo de la startup de coworking We Work el año pasado. Durante el festival Future of Everything de The Wall Street Journal, brindó unas polémicas declaraciones respecto al teletrabajo al enfatizar que las personas que se sienten más cómodas desde su casa son las "menos comprometidas" con su empresa, en contraposición a los trabajadores "más comprometidos" que sí quieren ir a la oficina.

Valorar la empresa

Es importante señalar que el modelo comercial de WeWork se basa en llenar el espacio de la oficina. La compañía comentó recientemente a los inversores, que espera un aumento importante en la ocupación de sus espacios de trabajo, en un encuentro para valorar la empresa en alrededor de u$s9.000 millones.

Para Mathrani los que trabajan desde casa están "menos comprometidas" con su empresa

Mathrani explica que, a pesar de que el teletrabajo se generalizó durante la pandemia global de coronavirus COVID-19, la oficina es una parte importante de la construcción de la cultura empresarial, la colaboración, y la innovación.

Mathrani, exdirector general del gigante General Growth Properties, asumió el cargo de director ejecutivo de WeWork a principios de 2020 después de que la compañía derrocara al fundador, Adam Neumann.

Otras razones

El ejecutivo también sugirió que la razón por la que más empresas ya anunciaron planes para que los empleados vuelvan a la oficina o establecer un modelo de trabajo híbrido, se debe a la "fatiga del Zoom" que experimentan los ejecutivos durante la jornada laboral en remoto.

Las principales empresas están divididas sobre cómo adaptarse al trabajo después de la pandemia. Empresas como Twitter y Facebook anunciaron una opción permanente de trabajo desde casa para los trabajadores.

Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, se esperanzó en que los empleados vuelvan a la oficina en unas semanas y a ser posible, sin mascarillas a partir de octubre. Amazon también planea mantener su cultura "centrada en la oficina".

Los propios trabajadores informaron que se sentían más productivos en casa, según una encuesta reciente de Upwork. Algunos líderes empresariales comentaron que el trabajo remoto les había permitido ampliar los perfiles de su empresa, aumentando así la diversidad y reteniendo a los mejores empleados.

Fuente: Business Insider