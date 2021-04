La inversión en el sector Insurtech latinoamericano creció un 98%: ¿cuánto vale esta industria?

Actualmente, en en la región Latinoamericana existen 321 empresas Insurtechs, de las cuáles sólo el 6,6% están presentes en más de un mercado

"En América Latina, estimamos que la cifra de inversión durante 2020 en el sector Insurtech alcanzó los u$s94 millones, lo que significa un crecimiento del 98% comparado con el 2019", afirmó el consultor Hugues Bertin en InsurTechies, el podcast especializado en el mundo de la tecnología y los seguros conducido por Bruno Ferrari, founder de 123Seguro.

A su vez, a nivel mundial "la inversión en el sector Insurtech llegó a la cifra de u$s7.2 mil millones". En relación al 2021, Bertin aseguró: "Es posible que la inversión no sea mucho mayor al 2020, ya que las grandes Insurtech buscarán capital fuera del scoop de inversión privada, y eso no se refleja en las estadísticas. Esto no significa que la bola se esté frenando".

¿Dónde se invirtió?

Brasil y México fueron los mercados en que más se invirtió en la región: "Actualmente, en Latinoamérica existen 321 empresas Insurtechs, de las cuáles sólo el 6,6% están presentes en más de un mercado", agregó el consultor en diálogo con Ferrari, COO de 123Seguro, la Insurtech argentina que este año desembarcó en Brasil y se posicionó como la de mayor presencia regional.

Aunque es pronto para sacar conclusiones definitivas de lo que dejó la pandemia en el sector, Bertin subrayó cómo la rápida adopción digital impactó tanto en las compañías como en los consumidores, y cómo el management de las empresas tradicionales de seguro debió adaptarse a la cultura digital y del trabajo remoto.

Bertin destacó el lugar que ocupa el desarrollo tecnológico en la agenda de los emprendedores del sector.

"La cultura se volvió un tema crítico. El sector de seguros ha tenido que trabajar mucho en la capacitación de los recursos para adaptarse", aseguró el CEO & Founder de Digital Insurance LatAm, consultora en estrategia, especializada en innovación y transformación digital.

¿Qué vendrá en el futuro?

En relación a las nuevas tendencias, para el consultor se organizan en torno a dos ejes: la inclusión y la sustentabilidad. Respecto a las inquietudes de las compañías del sector, la tendencia concreta es "la optimización del digital journey en la venta digital, mejorar la experiencia de usuario y aprovechar las técnicas de growth hack para potenciar las ventas digitales".

Por último, Bertin destacó el lugar que ocupa el desarrollo tecnológico en la agenda de los emprendedores del sector, y cómo esto motiva la escalabilidad de sus negocios. En este sentido, coincidió con Ferrari en que en el 2021 se retomarán proyectos que quedaron en suspenso por la pandemia, pero por supuesto ajustados a la nueva normalidad.

