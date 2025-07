En una semana que será clave para el precio de Bitcoin, del 14 al 18 de julio de 2025, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos celebrará la denominada Crypto Week, una semana legislativa clave donde se debatirán tres proyectos de ley estratégicos.

Se trata de iniciativas que buscan poner límites a los organismos reguladores en defensa de la autonomía de la moneda descentralizada, establecer reglas claras para la emisión de stablecoins y brindar un marco integral al desarrollo de la economía Web3: Ley Clarity, FIT21 y Genius Act.

Gilberto y Milagros Santamaría, del Estudio Santamaría Abogados, afirman a iProUP que "en este contexto, la reciente aprobación en comités del Congreso por parte de los dos partidos de EE.UU. de la Ley Clarity representa un punto de inflexión en la arquitectura regulatoria global, al apuntar hacia una regulación funcional, tecnológicamente compatible y fiscalmente neutra para los mercados digitales emergentes".

"Argentina, en este escenario, se encuentra ante una oportunidad histórica: capitalizar tanto las experiencias externas como las capacidades locales para proyectar una regulación inteligente sobre tokenización de activos reales, DAO, contratos inteligentes y activos híbridos", aseguran.

Qué es la Ley Clarity

"La Ley Clarity (Digital Asset Market Clarity Act of 2025) representa una evolución sobre la FIT21, proponiendo un reparto funcional de competencias regulatorias entre la CFTC (commodities digitales) y la SEC (para contratos de inversión), explican los expertos del Estudio Santamaría.

La CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, por sus siglas en inglés) es una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos encargada de regular los mercados de derivados, como futuros, opciones y swaps.

Las claves de la 'Crypto Week'

Entre los aspectos más destacables de la Ley Clarity, los expertos enumeran los siguientes:

Introduce el concepto de producto digital como activo vinculado a una blockchain , cuyo valor emana del uso de la red

, cuyo valor emana del uso de la red Establece mecanismos de registro provisorio y licencias específicas para brokers, operadores y mercados digitales

para brokers, operadores y mercados digitales Excluye expresamente de la definición de valor aquellos activos digitales vendidos bajo contratos de inversión , pero preserva la jurisdicción de la SEC sobre dichos contratos

, pero sobre dichos contratos Crea una exención transaccional para emisiones de hasta u$s75 millones de contratos de inversión relacionados con commodities digitales

de contratos de inversión relacionados con commodities digitales Permite a un emisor solicitar que una blockchain sea considerada "madura" (descentralizada) y así derivar la regulación a la CFTC

"Este enfoque bifurcado y evolutivo reconoce la naturaleza híbrida de muchos criptoactivos y permite que su calificación jurídica cambie con el grado de descentralización alcanzado", señalan los abogados del Estudio Santamaría.

En qué consisten FIT21 y Genius Act

"La FIT21 (Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act), aunque no llegó a ser ley, fue el primer intento serio del Congreso por segmentar las competencias regulatorias en función del tipo de activo digital y su nivel de descentralización", afirman desde el Estudio Santamaría.

Según los expertos, esta normativa "inspiró muchas disposiciones de la Ley Clarity, como el reconocimiento de blockchains maduras (descentralizadas), los umbrales de exención y la arquitectura de supervisión compartida".

"En paralelo, la Genius Act, impulsada en el contexto de reformas para dar mayor estabilidad al ecosistema cripto, tiene como eje central asegurar que las double coins, instrumentos híbridos digitales que combinan funciones de medios de pago y reserva de valor, cuenten con respaldo real y verificable en activos duros, como el dólar estadounidense o el oro", subrayan.

Además, advierten que "esta exigencia busca garantizar su paridad y evitar la volatilidad endémica de los activos no colateralizados, promoviendo así mayor confianza institucional y previsibilidad en su uso financiero y tributario, dio el marco inicial para propuestas legislativas como la Ley Clarity".

Cuál es el estado de la legislación en Argentina

Los abogados del Estudio Santamaría remarcan que "la Resolución General 1069/2025 de la CNV reconoce, por primera vez, la representación digital de valores negociables con oferta pública, abriendo la puerta a la tokenización de certificados de participación en fideicomisos financieros y fondos comunes cerrados con activos subyacentes del mundo real".

"No obstante, esta norma aún carece de una definición técnica del 'token digital' y no avanza en la construcción de un régimen de neutralidad fiscal junto a ARCA, ni tampoco segmenta los tokens según su funcionalidad: utility, payment, security, asset-backed", alerta.

Asimismo, remarcan los expertos, "el sandbox regulatorio previsto por la CNV para emitir estos tokens es un paso positivo hacia la experimentación regulada, pero requiere una mayor articulación interinstitucional con ARCA, Banco Central y UIF, tomando como modelo la cooperación entre SEC y CFTC propuesta en la Ley Clarity".

"En particular, la tokenización de activos reales, como desarrollos inmobiliarios, commodities agrícolas o infraestructura, requiere una normativa fiscal y financiera diferenciada, que no los subsuma erróneamente como derivados o contratos de inversión tradicionales", señalan.

Cómo es el movimiento de base en Argentina

Desde Estudio Santamaría afirman que "mientras las grandes potencias legislativas como EE.UU. avanzan en marcos legales, en Argentina se está gestando un fenómeno de base con impacto normativo ascendente: el crecimiento orgánico de iniciativas de tokenización de activos reales, particularmente en los sectores de real estate, energía renovable, agroindustria y desarrollos turísticos".

"Empresas emergentes, fideicomisos estructurados con tecnología blockchain, arquitectos legales y estudios especializados vienen trabajando desde hace más de tres años en modelos de tokenización de módulos habitacionales, fracciones agrícolas, futuros de exportación vitivinícola, y participaciones en desarrollos hoteleros de lujo, entre otros", enumeran.

Los letrados añaden que "este movimiento, junto a las propuestas de la Cámara Fintech y otras empujaron al regulador a actuar, como respuesta al dinamismo de los actores privados, que han conceptualizado, testeado y documentado la tokenización como forma de representación eficiente, líquida y transparente de derechos económicos", explican. A modo de ejemplo, señalan:

En Mendoza, Córdoba y Buenos Aires han surgido plataformas de tokenización inmobiliaria bajo estructuras fiduciarias tradicionales adaptadas a la Web3

bajo estructuras fiduciarias tradicionales adaptadas a la Se conformaron DAO estructuradas contractualmente bajo fideicomisos como envoltorio legal, funcionando como órganos de gobernanza sobre activos tokenizados

como envoltorio legal, funcionando como órganos de gobernanza sobre activos tokenizados Los primeros manuales técnicos sobre cumplimiento tributario en tokenización de activos reales fueron elaborados desde estudios jurídicos y contables que operan en el campo de los activos digitales

que operan en el campo de los activos digitales ARCA comenzó a estudiar esquemas de trazabilidad y fiscalización basada en blockchain, con conversaciones interinstitucionales aún incipientes, pero con alta proyección

Por otra parte, consideran que "este fenómeno también permitirá que el sandbox regulatorio encuentre rápidamente casos de uso concretos y justificación normativa, como una respuesta razonable al principio de regulación proporcional al riesgo y a la innovación".

"Si la CNV y el Congreso argentino desean un tecnosistema apto para el crecimiento económico sobre Web3, es necesario que el sandbox regulatorio prospere como verdadera herramienta de transformación económica, deben internalizar los avances normativos globales, y adaptar sus marcos a una realidad que no es futura, sino presente", concluyen desde el Estudio Santamaría.