La "patota virtual" que tiene en vilo al mundo financiero: todo lo que tenés que saber del escándalo en Wall Street

Operan bajo anonimato colectivo de los grupo en línea. Son tan poderosos como para poner nerviosos a los traders experimentados de Wall Street.

Comenzaron así de fácil. Juntándose en grupos, comunidades digitales que poco a poco fueron creciendo. Quizás por intereses en común, quizás por mera curiosidad. El presupuesto no abundaba, pero como dice una película famosa la unión hace la fuerza.

No se enfrentaban a un imperio, pero era algo parecido: Wall Street, la cumbre de las operaciones, que parece invencible. Capaz de hacer y deshacer a su antojo según las correspondientes fluctuaciones.

En este contexto, surgieron los Wall Street Bets, un grupo de apuestas moderado por la comunidad por acción de Reddit. Se autodenominan los "degenerados". Y no son pocos: su grupo reúne a más de 2.9 millones de personas.

Se sabe que el grupo fue fundado en el 2012, por un tal Jaime Rogozinski, con el fin de nuclear jóvenes inversores que desean debatir sobre: finanzas, dinero y comercio. Pero en el 2020 Jaime fue destituido como moderador, acusado de haber monetizado su éxito, por sacar un libro en el que prometía contar el éxito alcanzado bajo el titulo: "Cómo los boomers hicieron del mundo el casino más grande para los millenians".

Sin embargo, el grupo cobró más notoriedad al comenzar de esta semana, cuando la promoción de acciones de Gamestop, por parte de sus miembros llevó a que las acciones de esta firma de videojuegos se dispararan un 400 por ciento. Pero no fue su única travesura: otra de sus ideas fue reflotar al icono del 2000, Blockbuster, firma que no se adaptó a la era digital y se derrumbó a manos de un rival que sí lo hizo: Netflix.

Los propios moderadores, dijeron en su cuenta de Twitter: "Hemos crecido al tamaño que solo habíamos soñado en el tiempo necesario para tener una mala noche. Tenemos tantos comentarios y presentaciones que ni siquiera podemos leerlos todos. Mucho menos, actuar como moderadores".

Los chicos jugando.

Efecto Manada

Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders comenta a iProUP que "estamos asistiendo a un efecto de manada, en el que los inversores minoristas tuvieron la oportunidad de realizar una apuesta contraria de lo que venían haciendo".

Este grupo, comenzó apoyando a empresas que estaban demodé y, en algunos casos, estaban en concurso de acreedores.

"Mientras no cierre la posición, es decir, mientras no se recompren esas acciones vendidas, sigue vigente el precio con el potencial de que vuelva a subir cuando se recompren. Había acciones que estaban cien por ciento vendidas. Lo que se produjo es que cuando fueron todos a buscar la misma operatoria no alcanzaban las acciones, ya que tampoco son empresas tan grandes".

De esta manera, Neffa explica que los que tenían posiciones vendidas, pasaban a tener posiciones perdedoras. "De pasar a tener ganancias, empezaron a tener pérdidas. A medida que aumenta el precio, empezas a recomprar a un precio más alto del que habías vendido. Esto le torció el brazo a varios fondos".

Además, Neffa describe que Wall Street Bets son gente joven que hace apuestas bastante agresivas: el juego les puede salir bien como le puede salir mal, pero les satisface la adrenalina que tiene. "El mercado ya de por sí es bastante divertido y volátil. ¡Imagínate en esas plazas!", afirma Neffa.

El corazón financiero del mundo, a merced de un grupo de usuarios de Reddit

José Bano, gerente de Invertir Online, asegura a iProUP que "en general son todos amateurs opinando, y este es un grupo de esos. Solo que es muy grande. Son todos minoristas. Lo que pasó es que había una empresa, como GameStop o Blockbuster que son empresas que no tenían una buena perspectiva, no parecían una buena inversión, no valían mucho".

Además, remarca que "tenés los fondos que tienen una posición vendida y una posición comprada. Cuando este grupo empezó a hablar sobre estas empresas, un grupo que no operaba, comenzó a operar un poquito más, y empezó a subir el precio, los fondos empezaron a comprar, subió más y se disparó el precio. Todo el mundo sabe que no vale lo que pagaron".

Bano comenta que estas operaciones pueden ser muy riesgosas, y con el fin de evitar que usuarios terminen perdiendo su capital, muchos brokers decidieron cerrar sus operaciones.

"Se cae de maduro que estas empresas no valen eso. No es que cambiaron de industria o paso algo. La misma empresa no puede valer lo mismo. En Estados Unidos está la Securities and Exchange Commission (SEC), que supervisa todos estos movimientos, y si hubo alguna irregularidad seguro va a intervenir, es brava.

Y concluye: "Si fueron 4 o 5 que se pusieron de acuerdo y se formó una burbuja podría no haber habido una mala intención. Pero seguro se va a investigar si algún bróker empezó a enriquecerse o a instar acciones. Hay que ser muy cautelosos".