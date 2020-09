¿Querés retirar o recargar tu saldo en PayPal?: paso a paso, cómo hacerlo

Estamos familiarizados con el concepto "saldo", asociados a teléfonos prepagos o al de una tarjeta. El de PayPal también puede recargarse o conseguirse

Paypal te permite pagar por Internet vinculando una cuenta bancaria o una tarjeta pero también está la opción de usar el saldo de PayPal que has ido acumulando. Por ejemplo, si un amigo o conocido te debe dinero y te envía una cantidad a través de PayPal, dicha cantidad se sumará a tu monedero, a tu saldo de PayPal. No tiene nada que ver con el dinero que tengas en tus tarjetas vinculadas ni en tu cuenta del banco sino que es dinero acumulado en el servicio de pago. Está ahí almacenado de forma segura, no caduca y no está en el banco. Saldo que puedes añadir tú si quieres tener un monedero virtual para pagar online o que puedes retirar si prefieres tenerlo en tu banco.

Si haces un reembolso en PayPal y has pagado con una cuenta bancaria, el dinero se reembolsará en tu saldo del servicio de pagos. Puedes sacarlo de aquí y transferirlo a tu cuenta del banco o bien dejarlo en PayPal para cuando necesites enviar dinero a tus amigos, pagar alguna deuda o hacer una transferencia.

Saldo de PayPal

Como explicamos, el saldo de PayPal funciona de forma similar al que puedes tener en el teléfono móvil. Puedes recargarlo desde tu tarjeta bancaria para tenerlo en la app de PayPal en caso de querer hacer pagos o transferencias. Pero también puedes tener saldo acumulado en Paypal porque te lo han enviado o porque has hecho algún reembolso o reclamación de dinero. En este caso, puedes transferirlo si quieres a tu cuenta para poder pagar en establecimientos físicos o en cualquier tienda online.

Ventajas del saldo de PayPal

Usar PayPal tiene muchas ventajas, como mejorar la seguridad o privacidad cuando pagas online. No tendrás que dar una tarjeta de crédito en una web que no te parezca fiable, por ejemplo, y contarás con la garantía del consumidor. Tenerlo ahí también te ayuda si vas a cenar con amigos y vais a pagar a medias pero no llevas efectivo, basta con que abras la aplicación en tu teléfono móvil y envíes el dinero a alguien utilizando su correo electrónico. Podrás pagar siempre que quieras sin necesidad de vincular una cuenta bancaria o una tarjeta.Usar el saldo de PayPal

Cuando vayas a pagar, simplemente elige el saldo de PayPal para hacerlo. No todas las páginas web te van a permitir pagar de este modo pero sí muchas. El inconveniente es que en la actualidad PayPal no permite que pagues con saldo si no tienes una tarjeta vinculada ya que así podrá cargar aquí el dinero en caso de no tener saldo suficiente.

Correos Prepago, y con la que puedes ir añadiendo dinero a tu Puedes utilizar una tarjeta prepago únicamente para este fin, como, y con la que puedes ir añadiendo dinero a tu cuenta cuando lo necesites. Una vez que tengas saldo y una tarjeta vinculada, podrás pagar en Internet sin tener que utilizar tu tarjeta del banco ni dando tu cuenta bancaria.

Sí puedes enviar o recibir dinero sin ningún problema aunque no tengas tarjeta vinculada. El saldo de PayPal si te servirá para enviarlo a amigos, familiares, etc. Saldo como método preferido

Ve a tu cuenta de PayPal con usuario y contraseña

Elige Cartera en la parte superior de la pantalla

Marca "Saldo" como método preferido de pago

Si tienes una tarjeta vinculada y saldo suficiente, podrás pagar con él.

Transferir saldo a cuenta bancaria

Si te debían dinero de un reembolso o cualquier otra opción pero quieres tenerlo en la tarjeta en lugar de PayPal, puedes transferirlo. No hay límite de saldo mínimo que quieras transferir y la gran ventaja es que podrás transferirlo a otra divisa.

Inicia sesión en PayPal con tu usuario y contraseña

Ve a Mi cuenta para ver todos tus datos

En la parte superior, elige la opción Cartera

Verás tu saldo disponible en PayPal y tres botones: Transferir dinero, Añadir divisa, Calculadora de divisas

Toca en "Transferir dinero"

Registra una cuenta bancaria desde "Transferir a una cuenta bancaria"

Vincula una tarjeta o cuenta

Pulsa en "Siguiente" y sigue los pasos para transferir el dinero

Confirma y en unos días recibirás el dinero en tu cuenta

Recibirás un email de confirmación con el proceso

También podrás añadir a una divisa para que los pagos que recibas en esa divisa se abonen a ese saldo. Así podrás convertirlo según necesites en cada momento. Añadir saldo o dinero

Puedes añadir dinero a tu cuenta de PayPal pagando desde tu cuenta bancaria. Similar al proceso anterior pero al revés: no llevarás tu saldo a tu cuenta sino que recargas el saldo del mismo modo que lo harías con una tarjeta prepago. Pero desde cualquier parte o aplicación para tenerlo siempre a mano para pagar o enviar.

Abre PayPal

Inicia sesión con tu usuario y contraseña

Ve a Mi cartera en el menú superior de la página web

Haz clic en "Transferir dinero"

Elige la opción Dinero Recibido / Añade dinero a tu saldo

Sigue los pasos para vincular una cuenta bancaria

Copia la información de la transferencia, con los diferentes códigos

Inicia sesión en tu cuenta bancaria y haz la transferencia

En un plazo de uno o dos días laborables, recibirás un correo electrónico a tu email vinculado a PayPal que te avisará que la transferencia se ha hecho correctamente. Ten en cuenta que nombre de cuenta del banco y nombre de Paypal deben coincidir para que la transferencia se haga y no encuentres ningún problema en el proceso, indicó ADSLZone.