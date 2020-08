Warren Buffett se mete en un negocio que es un "boom": ¿en qué invirtió el magnate?

El 'Oráculo de Omaha' decidió hacer su aparición en el sector con la compra de acciones de Barrick Gold, una de las mayores mineras del mundo

En un momento incierto para el negocio financiero, Warren Buffett no tiene claro qué comprar y si es momento de hacerlo. Además, trimestre tras trimestre, opta por asumir la mayor de las cautelas y esperar a mejores oportunidades.

Esta operativa en Berkshire Hathaway, su gestora, es lo que ha permitido a la firma amasar una liquidez de u$s146.6000 millones debido a que realiza pequeños 'movimientos tácticos' sin concretar ninguna gran operación.

El 'Oráculo de Omaha' y máximo exponente de la filosofía de inversión 'value' aprendió de sus errores y no los quiere cometer más. El último fue pagar "en exceso" por Kraft cuando la fusión con Heinz en 2015, lo que supuso un desembolso inicial de u$s 40.000 millones junto al fondo brasileño 3G.

De hecho, actualmente valen juntas poco más del precio que se pagó por Kraft tras marcar mínimos con el impacto de la Covid-19.

No obstante, y durante el segundo trimestre, ha realizado algunos movimientos en su cartera y ha llamado la atención su irrupción en el oro tras la compra de acciones en Barrick Gold, una de las mayores mineras del metal precioso del mundo.

Berkshire Hathaway ha comprado más de 20,9 millones de títulos, según consta en el documento '13F' remitido al supervisor estadounidense, por los que la firma ha desembolsado alrededor de u$s 565 millones, un 0,28% de su cartera. Lo ha hecho con parte de la liquidez obtenida con la venta, principalmente, de acciones en bancos estadounidenses o aerolíneas, publicó el sitio La Información.

El plan

El famoso inversor ha decidido vender parte de sus títulos en Wells Fargo, JP Morgan o Bank of New York Mellon, entre otros. Además, ha liquidado sus posiciones en Delta Air Lines, Southwest Airlines, American Airlines y United Airlines.

Esta inversión, considerada 'refugio' debido a la gran correlación con la evolución del precio del metal precioso, se produce tras el rally que ha experimentado el precio del metal precioso.

El oro cotiza en máximos históricos y cerca de los u$s 2.000 por onza tras dispararse un 25% durante los últimos doce meses, lo que ha provocado que Barrick Gold, dedicado a su extracción, suba más de un 45% en dicho periodo y alcance máximos de 2013.

Este movimiento de Warren Buffett llama la atención no solo porque se produzca tras la carrera que ha experimentado el precio del oro y que deja su potencial limitado sino porque se ha producido en pleno repliegue de los grandes inversores en la mayoría de mineras de oro cotizadas.

Por ejemplo, en Barrick Gold los 'hedge funds' han reducido sus acciones en casi un 10% durante el segundo trimestre mientras que todos los institucionales lo han hecho en un 3%. Este mismo proceso se vive en otras grandes del sector.

En Newmont Mining los inversores institucionales, en el balance global entre compras y ventas, se han desprendido de casi un 3,7% en la minera con sede en Denver (EEUU) mientras que en la sudraficana Anglogold Ashanti el número de títulos en poder de los 'hedge funds' se ha reducido un 7,26%.

Por su parte, en la canadiense Franco-Nevada los grandes inversores optaron por 'adelgazar' sus posiciones un 3,63% frente a las que tenían a cierre del primer trimestre.

Los analistas se muestran ligeramente optimistas sobre la evolución del oro. Gilles Prince, CIO de Edmond de Rothschild, ha señalado que "el mercado podría intentar alcanzar el nivel de los u$s 2000 y hacer una pausa para tomar aliento".

Además señaló que: "por lo tanto, aquellos inversores que quieran construir posiciones en estos niveles, deben tener cautela, incluso aunque el momento actual parezca muy sólido.

"El oro sigue siendo un activo volátil con volatilidades implícitas que rondan el 20%, un nivel realmente muy similar al de la renta variable global", agregó.

No obstante, haya pausa o no, el escenario sigue en alza debido a la debilidad del dólar, la incertidumbre en los mercados por la Covid-19 y el posicionamiento especulativo de los inversores, que aumentó en julio y continúa estando lejos de sus máximos históricos.

La manzana verde

Con estos pequeños cambios, la cartera de Berkshire Hathaway apenas ha sufrido cambios. Apple continúa siendo la compañía que más peso tiene y lo ha incrementado desde el 33,52% hasta el 44,18% debido a las ventas realizadas en otras compañías y a la revalorización de sus títulos.

Los títulos de la 'manzana' se dispararon cerca de un 60% y está a las puertas de alcanzar los dos billones de dólares. Cierran el podio Bank of America con un 10,85% (compró títulos tras presentar los datos del segundo trimestre) y Coca-Cola con un 8,83%.

En España, la gestora Azvalor también tiene posiciones en Barrick Gold ya que apostó por el oro cuando el metal estaba por debajo de 1.200 dólares por onza, a principios de 2016.

Las posiciones las tomó cuando la compañía experimenta un cambio profundo al incorporarse como presidente y mayor accionista Mark Bristow. Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad se reunieron con él y decidieron convertir a la canadiense en su primera posición de Azvalor en su cartera de mineras de oro.