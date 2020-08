Monedas digitales, oro y Warren Buffett: este "cocktail" influiría para que el bitcoin llegue a los u$s 50.000

El que Berkshire Hathaway haya vendido acciones bancarias para comprar las de una minera de oro, se ve como un impulso al precio del Bitcoin

Berkshire Hathaway, el conglomerado de u$s 503.000 millones liderado por Warren Buffett, vendió Goldman Sachs para comprar una acción de Barrick Gold, una compañía de oro canadiense. Max Keiser, el fundador de Heisenberg Capital y uno de los primeros inversores de Bitcoin, dice que esto podría ayudar a que BTC (BTC) alcance los u$s 50.000.

El informe trimestral de accionistas de Berkshire Hathaway muestra que Buffett recortó su posición en la mayoría de los grandes bancos, informó Fortune el 15 de agosto. La empresa vendió una parte sustancialmente grande de sus acciones en JPMorgan Chase, Wells Fargo y PNG.

Lo que la decisión de Buffett al entrar en una posición en oro en lugar de los bancos muestra acerca de Bitcoin

La decisión de Buffett de cerrar completamente la posición de Berkshire en Goldman Sachs sigue a los segundos ingresos trimestrales más altos del banco, de u$s 13.300 millones. Esto sugiere que Buffett no se siente cómodo apostando a largo plazo en la industria bancaria.

En lugar de ello, Buffett compró una única acción de Barrick Gold, y dicha acción ha reflejado lo que ha pasado con el oro durante la mayor parte del 2020. La empresa es una compañía minera de oro con sede en Canadá, que registró un aumento del 45% en lo que va de año. Después de la inversión de Berkshire, las acciones subieron un 8.11% en el comercio fuera de horario.

Max Keiser, un ávido inversor de Bitcoin que ha invertido en compañías como Kraken y Bitfinex, cree que la inversión en oro de Buffett podría beneficiar a Bitcoin. Dijo que el sentimiento positivo en torno al oro implica una mayor valoración para Bitcoin, que algunos consideran como "oro digital". Keiser dijo: "El negocio de administración de fondos de u$s 100 billones es menos del 1% invertido en oro. Buffett ahora está moviéndose hacia el oro. Se espera una asignación global mínima de 5% para el oro. Esto implica u$s 5.000 para el oro. Esperen una asignación global de Bitcoin del 1% (1 billón de dólares). Esto implica u$s 50.000 para Bitcoin. Espera a que Paul Tudor Jones (PTJ) suba hasta el 10%".

Gráfico de semanal del precio de Bitcoin. Fuente: TradingView.com

Un ex gerente de portafolio de acciones L/S y el fundador de Ikigai Fund, Travis Kling, se hizo eco de un sentimiento similar. Refiriéndose a la escéptica declaración de Buffett en 1998 sobre el oro diciendo que no tiene utilidad, Kling dijo: "Hoy se anunció que Berkshire Hathaway acaba de comprar sus primeras acciones de oro. Las razones son evidentes en este momento. En caso de que te preguntes cómo serán los próximos años para Bitcoin, será como Buffett pensaba sobre el oro en 1998."

Bitcoin ha mostrado cierta correlación con el metal precioso últimamente

Aunque Bitcoin ha superado al oro desde abril, la tendencia del precio entre el oro y BTC ha mostrado cierta correlación. Los datos de Skew muestran que los dos activos han aumentado en tándem a lo largo de los últimos cuatro meses.

Correlación entre Bitcoin y el oro. Fuente: Skew.com

El repunte simultáneo de Bitcoin y el oro desde el colapso del mercado global a finales de marzo indica que más inversores están empezando a considerar a BTC como un almacén de valor.

Recientemente, MicroStrategy, un conglomerado de inteligencia de u$s 1.400 millones, compró u$s 250 millones de Bitcoin. La empresa dijo que BTC actuaría como el principal activo de tesorería de la compañía, reconociendo a Bitcoin como un almacén de valor y un potencial activo de refugio seguro, indicó Cointelegraph.