Naranja X renovó su app con nuevas funciones y beneficios: estas son todas las novedades de la fintech

Entre las principales novedades se encuentra la nueva tarjeta Visa virtual, que se suma la cuenta gratuita en pesos y en dólares, entre otras funciones

Naranja X anunció el rediseño completo de su plataforma móvil, junto al anuncio de nuevos beneficios para los usuarios de su billetera digital.

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de una tarjeta Visa Naranja X virtual, que se suma la cuenta gratuita en pesos y en dólares, junto a otros beneficios para la gestión del dinero: compra y venta de dólares, recarga de crédito en líneas de celular y recarga de saldo en las tarjetas de transporte en todo el país.

Según indicó la fintech, suscripciones y compras en plataformas digitales, apps de delivery, juegos en línea y productos en e-commerce, son algunas de las alternativas disponibles para utilizar la Visa Naranja X.

En ese sentido, destacó beneficios como 40% off en los primeros tres pedidos en PedidosYa, 25% off en dos envíos de Cabify, 60% off en dos compras en Xbox, 60% off en dos compras en Playstation Store y 50% off en los primeros tres meses de Youtube Premium.

Gastón Irigoyen, CEO de Naranja X

Hacia la inclusión digital

"En medio de este contexto desafiante, las alternativas de pagos digitales también se renuevan. Estamos orgullosos de ofrecer la nueva Visa Naranja X y así acercar a más personas nuevos productos financieros sin costos. Queremos seguir revolucionando la experiencia de pagos, ofreciendo soluciones sin contacto y flexibles para los usuarios." comentó Hernán Corral, Chief Product Officer de Naranja X.

La firma subrayó que cualquier persona mayor de 13 años y con DNI argentino puede registrarse a la app y disponer en forma automática la nueva Visa virtual.

Para poder utilizarla es necesario contar con saldo disponible en la cuenta Naranja X ingresando dinero a la cuenta (CVU) a través de una transferencia con una acreditación en el acto o desde un Pago Fácil presentando el DNI.

Una vez acreditado el saldo disponible podrá ser utilizada en todos los sitios web o plataformas online que acepten Visa en Argentina como en cualquier parte del mundo, sin costo de emisión ni mantenimiento.

De esta manera, la fintech que ya posee más de 220.000 usuarios en todo el país planea ser un jugador de peso contra otras fintech que ya ofrecen prepagas, como el caso de Ualá, Moni y BKR, entre otras. Y aprovechar el boom de uso derivado de la cuarentena.