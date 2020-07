Crece la demanda por las tarjetas "contactless": esto es lo que tenés que saber antes de usarlas

En tiempos de pandemia, en Argentina cada vez más son los usuarios que se vuelcan a la tecnología de tarjeta contactless y al código QR

Debido al miedo que provoca el contagio del coronavirus, cada vez son más las personas optan por no usar dinero papel para sus transacciones económicas cotidianas, ya que el virus puede estar en aquella superficie. Por este motivo muchísimas personas "lavan su dinero" y otros bañan en alcohol sus tarjetas de crédito y débito, que como resultado fueron desmagnetizadas, así que esos plásticos dejaron de servir.

Sin embargo ya existe una solución a este problema y se trata de una forma en la cual se puede hacer el traspaso de dinero sin tener que usar el mismo en efectivo o inclusive sin tener que compartir la tarjeta. Las tarjetas contactless, es decir, aquellas que permiten pagar sin contacto (como la SUBE, sólo acercando el plástico a la terminal). Debito a esto, ya son varios los bancos que están emitiendo sus plasticos nuevos con esta reciente función incorporada.

Gabriela Renaudo, country manager de Argentina y Cono Sur de Visa, afirmó que está orgullosa de la "emisión ejemplar" de este tipo de plásticos en la Argentina. "En la actualidad tenemos más de 20 millones de tarjetas contactless en el mercado, con planes claros de crecimiento sostenido en el tiempo".

Lo que hay que entender de esta tecnología

Te puede interesar Wirecard: el escándalo sin precedentes en el mundo financiero que pone contra las cuerdas a Ernst & Young

Los pagos que se realizan mediante la modalidad "contactless" o "sin contacto", son operaciones de pago con tarjetas normales. La principal diferencia a la transacción anterior, es solo que no es necesario el contacto o manipulación de la tarjeta en alguna unidad de procesamiento de la información de pagos, como por ejemplo un POS.

El "sin contacto" se genera gracias a la tecnología llamada NFC (near field communication, traducido a 'comunicación de campo cercano’), que es la que posibilita los pagos mediante identificación por radiofrecuencia. Esta nuevo procedimiento genera un canal de comunicación entre la tarjeta y el sistema de cobranza de la empresa, que permiten realizar transacciones, en principio, más rápidas y más seguras. Además con esta modalidad se quiere atacar especialmente todo lo relacionado a duplicación o clonación de tarjetas, informó el sitio Infotechnology.

No obstante, no todo son facilidades con esta nueva forma de pago. La gran contra que presenta este procedimiento es que ya no se necesita la verificación por PIN (contraseña), por lo que es vital tener cuidado de no perder el plástico. Debido a esto, algunas empresas decidieron poner un tope de pagos sin preguntar por la contraseña, como medida de seguridad.

Consejo de las tarjetas para la "nueva normalidad"

Te puede interesar Santander tiene todo listo para lanzar su banco digital: llega Openbank y aprovechará una oportunidad clave

El futuro contactless

Según un estudio reciente de Juniper Research, afirma que de cara al 2022, más de la mitad de las transacciones hechas desde lugares de pago electrónicos , fijos o portátiles, serán hechas vía sistema contactless. En Argentina, actualmente ya existen más de 300.000 tarjetas emitidas con esta tecnología, y hay 115.000 terminales habilitadas en todo el país.

Otra popular forma de pago similar a las tarjetas contactless, es el pago con código QR, que es otra herramienta para no tener contacto con otra persona a la hora de emitir un pago. Este sistema está fortaleciendo el vínculo de Mercado Pago con sus clientes. Mediante el escaneo del código, a través de cualquier smartphone, habilita el envío del dinero de una cuenta a otra.

"Recordamos a nuestros usuarios que pueden utilizar el teléfono celular directamente como una billetera digital. Desde la aplicación es posible recargar teléfonos celulares y tarjeta SUBE, así como pagar servicios del hogar escaneando el código de barras de la factura. También se pueden hacer transferencias entre personas, solicitar dinero y abonar compras con código QR en tiendas físicas", explicó en un comunicado, Mercado Pago, a sus calientes.