Ataque frontal al efectivo: crece la guerra entre bancos y las fintech por el dominio de las billeteras virtuales

La cuarentena generó que una parte de la población adopte medios digitales de pago ante restricciones para salir de sus casas. Claves del fenómeno

La cuarentena obligatoria generó que una parte de la población adopte medios digitales de pagos ante las restricciones para salir de sus casas. De este modo, miles de argentinos abrieron cuentas a través de la web para recibir fondos y cumplir con sus compromisos.

En este marco, las fintech, plataformas online que ofrecen una amplia gama de productos financieros, incrementaron significativamente la cantidad de usuarios y, a su vez, se apuraron a brindar sus servicios al Gobierno para facilitar el pago de haberes y programas sociales. El sector bancario no se quedó de brazos cruzados y trabajó contrarreloj para no perder clientes.

Bancos en el mundo digital

Las imágenes recorrieron todos los canales de TV y portales de noticias. Cientos de miles de jubilados haciendo cola afuera de los bancos para cobrar sus haberes en pleno brote del temido coronavirus y a días de haberse decretado la cuarentena obligatoria.

Las críticas llegaron hasta las esferas más altas del Gobierno nacional. Sin embargo, la escena del viernes 3 de abril aceleró un proceso doblemente interesante: uno de los bancos más grandes del país decidió relanzar su billetera digital. Y, además, esa entidad es estatal, con todo lo que ello implica en el universo web, siempre motorizado por la "pata" privada.

En efecto, la app Cuenta DNI del Banco Provincia a los pocos días de ser relanzada superó los 350.000 usuarios. Se trata de una billetera digital que tiene varias funcionalidades y se espera que sume algunas más. Básicamente, su principal objetivo hoy es que millones de personas puedan cobrar el IFE (Ingreso familiar de Emergencia).

"Estamos haciendo los mayores esfuerzos para que todos aquellos que cuenten con un dispositivo móvil elijan cobrar el IFE a través de Cuenta DNI", apuntan desde el Provincia la consulta de iProUP. Para abrirla, sólo hace falta descargar la aplicación, crear un usuario, sacar una foto a su DNI y una selfie. Luego, el BAPRO cruza datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

La aplicacion permite recibir y enviar dinero, pagar en comercios, recargar el celular y también comprar saldo para la SUBE. Además, posibilita el retiro de cash de cajeros de Red Link sin tarjeta de débito.



"La cuenta bancaria es un instrumento necesario para la billetera virtual por lo cual existe cooperación entre ambas", explican desde el Provincia. "La Cuenta DNI es muy prometedora", dice el economista Ariel Setton resaltando que se trata de "la primera solución bancaria estatal de banca digital".

El desembarco de esta entidad en el mundo de las billeteras digitales, sumado a la dilación de la cuarentena, incentivó a que otras entidades salgan a competir con más fuerza.



La estrategia de los bancos, en general, va por dos carriles: por un lado, tratan de que su oferta de productos y servicios virtuales sea más accesible para el común de los usuarios y de la población en general. Por otro, avanzan en nuevos sistemas de pago que no requieran el uso de efectivo ni tarjetas.

"Lo de ‘billetera’ es un concepto. Nuestra billetera es la app", afirman a iProUP fuentes del Santander, describiendo que desde la app pueden efectuarse envíos de fondos, pagos, transferir con QR (con alias o CBU) y pagar la SUBE y otros servicios. "Le estamos sumando funcionalidades todo el tiempo", agregan.

El Santander es uno de lo que más ha avanzado en otorgar facilidades de acceso a los no clientes. Desde hace un mes está disponible un proceso de apertura de cuenta con biometría facial, lo que permite que en menos de tres minutos pueda ser abierta y quede operativa, luego del envío de una foto y de la verificación online.

En el mismo sentido se dirige el resto de los bancos, que apuntan a sumar servicios en sus app y a captar clientes poco familiarizados con el mundo virtual.



Asimismo, un grupo de entidades (las más grandes y que operan con red Banelco) está avanzando en su propia plataforma de pagos: BBVA, Macro, Santander y Galicia (propietaria de la fintech Naranja X), entre más de una veintena de firmas, planean un desarrollo conjunto cuya principal ventaja será la interoperabilidad. Es decir, que los usuarios paguen con el mismo código QR en cualquier comercio adherido, sin importar de qué entidad financiera sean clientes.



"Se está avanzando, pero lleva sus instancias legales y su tiempo", aclara a una fuente a iProUP, apuntando que la demora radica en la negociación de los bancos con las compañías Prisma y First Data.

Bancos vs. Fintech

El término "billetera virtual" hace referencia a que una persona pueda disponer de su dinero y operar con él desde una plataforma digital. Por ende, tanto las fintech (desde sus app y plataformas) como los bancos (su mobile y home banking) ofrecen este tipo de prestaciones.

La diferencia reside justamente en el tipo de entidad que avala ese servicio. Es decir:



- Si es CBU, detrás tiene una cuenta bancaria de una institución financiera, avalada por el Banco Central de la República Argentina como entidad de depósito.



- Si es CVU, tiene detrás un PSP (Proveedor de Servicios de Pago). Desde enero también están obligados a registrarse en el BCRA. Si bien no son instituciones de intermediación financiera y por eso carecen de una licencia bancaria, no cumplen con un capital mínimo ni encajes, no tienen seguro de depósito, etc.

"Hay un error semántico cuando se diferencian billeteras virtuales de bancos. La billetera virtual es una manera mobile, justamente, digital, de administrar el dinero. Esto quiere decir que un banco tiene una billetera virtual", aclara a iProUP Ignacio Carballo, Director Ecosistema de Programas en Fintech & Digital Banking UCA.

Por lo pronto, los bancos vienen avanzando en el desarrollo de sus apps tanto para sus clientes, con nuevos servicios; como para quienes no lo son, para que accedan de manera fácil y lo más rápido posible. Asimismo, el foco está en la implementación de nuevas formas de pago, como el QR.

Ambas líneas de acción chocan de lleno con los servicios que brindan las entidades digitales. Esta "batalla" por los millones de usuarios del mercado argentino que no usan hasta ahora "billeteras virtuales" tomó mayor relieve con el rechazo de ANSES para abonar el IFE a través de las fintech.

Al principio, tanto el Gobierno como la Cámara Fintech declararon que estaban trabajando en forma conjunta para que las personas sin cuenta bancaria reciban ayuda estatal de manera práctica, fácil y gratis vía una cuenta virtual.



Posteriormente, la ANSES anunció que, al menos hasta el momento, el ingreso se podrá percibir mediante cualquier cuenta (incluso, Cuenta DNI del BAPRO) y sucursales del Correo Argentino.



Si bien el organismo estatal aclaró que más adelante podría abrir el juego a otras empresas, no dio mayores precisiones.

La pelea por el mercado tiene su razón de fondo: se trata nada más ni nada menos que de 8 millones de personas, que pueden tener tanto cuentas con CBU como con CVU o ambas.



Sobre la imposibilidad de permitir el cobro a través de las billeteras digitales, desde el Gobierno afirman que se optó por métodos más "robustos" y "probados". Sin embargo, esa explicación es cuestionada tanto por especialistas como por la Cámara Fintech. "Resulta contradictorio el argumento, ya que el método de pago de la Cuenta DNI acaba de ser lanzado", indica Carballo.

"Hablar de inclusión financiera no puede ser un concepto vacío. Implica abrir el mercado a soluciones probadas y efectivas que faciliten el día a día de las personas, sobre todo en contextos como el actual", indican desde la Cámara Fintech.



"Las billeteras llegaron para quedarse", aseguran desde el Banco Provincia, haciendo hincapié en que pondrán sus esfuerzos en la educación financiera para llegar a los no bancarizados. Carballo explica que si bien hay algunas diferencias entre las diferentes propuestas, en términos generales, todas cumplen las mismas funciones básicas. Hoy, la pelea pasa más que nada por el pago de la IFE.