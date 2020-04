Efectivo, tarjeta y lo que viene: esta es la nueva forma de pago que impulsan los principales bancos de Argentina

Las entidades más importantes del país trabajan contrarreloj para habilitar los nuevos medios sin contacto para la compra en comercios tras la cuarentena

La frase se ha repetido hasta al hartazgo: comenzó el principio del fin en lo que se refiere al uso de efectivo en las transacciones cotidianas.

Esto tiene su origen en la marcada evolución de los medios digitales de pago durante el último lustro, gracias a la masificación de la utilización de los smartphones, que han permitido desarrollar todo tipo de herramientas para efectuar transacciones de manera online y offline. Por ahora, es más un objetivo que una realidad, pero lo cierto es que hacia allí avanzan bancos y fintech.

Atado a esto, surgió el concepto de billetera virtual, que no hace más que emular a sus homónimas de bolsillo con capacidades expandidas: no solo permiten almacenar dinero, sino que, además, suman infinidad de servicios, como la posibilidad de invertir en fondos comunes, obtener préstamos, efectuar pagos digitales, etc.

Contactless, QR, CVUs para enviar dinero entre billeteras electrónicas. Algunas tecnologías soportadas por estos servicios ya están instaladas en el mercado y consolidaron su uso en 2019; otras, en cambio, prometen explotar en 2020 y, además de apurar la jubilación del "cash", apuntan a dejar a las tarjetas de crédito físicas en el pasado. Y la cuarentena decretada a partir del coronavirus promete acelerar la adopción de estos medios de pago.

El primer paso en esa dirección ya lo dieron Galicia y Mastercard junto con el fabricante de relojes inteligentes Garmin, cuyos equipos se pueden apoyar directamente sobre un dispositivo para saldar una operación con sólo estirar el brazo, logrando que la experiencia sea casi sin fricción.

El secreto está en el uso de tecnología NFC (la misma que, por ejemplo, se usa en la app de SUBE para recargar la tarjeta), que permite realizar pagos sin necesidad de utilizar el plástico.

Asimismo, en marzo se sumó el BBVA, que lanzó en Argentina su servicio de pagos basado en esta tecnología. El flamante desarrollo está directamente incluido en su app "Go" y lo convirtió en el primer banco del país que permite a sus clientes de tarjetas de crédito Mastercard-BBVA pagar con su teléfono móvil.

Se trata, además, de una alternativa más que interesante al popular QR, ya que es más veloz en su procesamiento, si bien la tecnología de códigos impresos (QR) corre con la ventaja de tener una implementación más sencilla.



Respecto de las transacciones en efectivo, la diferencia es, lisa y llanamente, abismal: las operaciones vía NFC se procesan hasta 10 veces más rápido.

Así, la practicidad de los pagos sin contacto (contactless) impulsa fuertemente una tendencia que crece en todo el mundo: más de 1.000 millones de personas abonará con este método en 2020, según eMarketer, Es decir, una de cada siete.

BBVA, con foco en el smartphone

A nivel mundial, los pagos a través de la tecnología NFC han ganado popularidad sobre todo en Estados Unidos y Europa, de la mano de servicios como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay.



Se trata de una tendencia distinta a la de Asia, donde predomina la adopción del QR como la forma más aceptada de pagos digitales (hacia allí miró Mercado Libre para su estrategia móvil con Mercado pago).

En la Argentina, con dos bancos referentes ya operando, se espera que crezca rápidamente en alcance. En diálogo con iProUP, desde el BBVA señalan que el armado de la plataforma demandó más de un año de trabajo y aclaran que desde mediados de febrero sus empleados han podido acceder a la prueba piloto.

"Del desarrollo participó un equipo multifuncional del banco (que hoy opera bajo modalidad Agile) y del equipo global de BBVA en España. También se involucraron los equipos de Mastercard y First Data para habilitar la funcionalidad en las terminales de los comercios", señalan desde la entidad respecto de su implementación.

Su funcionamiento es sencillo:



- Se genera una versión digital de la tarjeta que queda guardada en el celular.



- Así, la persona no tiene que estar logueada en la app al momento de realizar un pago



- Simplemente, sólo debe tener encendida la pantalla de su celular y acercarla a una terminal de pago contactless

Según las estimaciones de la compañía, aproximadamente 100.000 argentinos ya están en condiciones de usar este servicio "pero con potencial a miles más, de los cuales no contamos con la información de qué dispositivo móvil tienen actualmente", agregan desde BBVA.

Por ahora, quienes que podrán abonar por esta vía son los usuarios de Android, ya que Apple no abre esta tecnología a terceros y la reserva para su propia prestación, Apple Pay.

Un dato que destacan desde el banco es que las transacciones vía NFC menores a $2.000 no requieren la firma de un cupón de pago. Además, la versión digital de la o las tarjetas almacenadas en el sistema son encriptadas a través de un token, lo que brinda una capa de seguridad extra al usuario.

En cuanto a los comercios, desde BBVA aseguran que son aproximadamente 500.000 los establecimientos que cuentan con la tecnología necesaria para aceptar pagos NFC.



Sin embargo, aclaran que "muchos lo desconocen o no saben utilizarla". La clave será, entonces, encarar campañas de comunicación y capacitación para que la solución crezcan en adopción en un plazo corto.

Galicia, la pionera

Galicia anunció su solución NFC en febrero, en lo que fue la piedra basal de un proyecto que apunta a llevar los pagos a todo tipo de dispositivos que soporten este estándar.

"Este desarrollo es nuestro MVP (Producto Mínimo Viable). Ya estamos tokenizando todo el contenedor de tarjetas Mastercard, teniendo la posibilidad de que se utilice en billeteras, wearables como Fitbit, Apple o Samsung", subraya a iProUP Alejandro Falco, Coordinador de Medios de Pago Digitales en Banco Galicia, respecto de la alianza con Garmin y Mastercard.

El ejecutivo anticipa que esto no sólo apunta a quienes posean una tarjeta sin contacto, sino también a otras tecnologías. "Todo aquel que tenga una tarjeta con banda o chip también podrá aprovechar los descuentos de la Semana Contactless", asegura.



El próximo paso de la empresa será, al igual que el BBVA, llevar la funcionalidad a su app de mobile banking, lo que permitirá masificar de forma exponencial el uso del NFC. Asimismo, será fundamental sumar al juego a Visa, una tarea que ya han emprendido ambos bancos.

Desde Galicia aclaran que llevarán esta tecnología a Visa, aunque arrancaron con su competidor por un tema de capacidad disponible. "FirstData llegó primero a tokenizar Mastercard que Prisma a Visa", revelan. En el caso de BBVA, señalan: "Estamos trabajando para poder sumar la marca muy pronto, faltan solo algunos desarrollos".

No es casual que ambas entidades picaran en punta a la hora de trabajar en la digitalización de sus servicios, ya que son dos de las más activas en sus planes de transformación. Recientemente anunciaron una alianza de cuatro partes que incluye a Macro y Santander, y que tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma digital de pagos para el envío y recepción de dinero de cualquier contacto guardado en el celular.

El consorcio está liderado por estos cuatro bancos, pero llamará a otras entidades para que formen parte de la iniciativa. El próximo paso será conformar una sociedad aparte y sumar soluciones para sus clientes.

Tokenización, el concepto clave

Con la tokenización, la billetera virtual puede enviar datos del plástico por medio del chip NFC hacia la terminal de cobro. Pero esa información será inservible en caso de que un tercero pueda interceptarla, reduciendo al mínimo la posibilidad de fraude.

En rigor, esto significa crearles capas extra de seguridad a las tarjetas, en las que su número es reemplazado por uno nuevo cifrado, haciendo la transacción más segura. Mediante el uso de esta tecnología, los expertos aseguran que se abre el abanico para nuevos medios de pago digitales que permitirán aumentar la inclusión financiera.

Además, así como un celular con NFC se convertirá en un "reemplazo" de los plásticos, los comercios también podrán utilizarlos para aceptar pagos de plásticos contactless (u otros teléfonos) sin el uso de equipos adicionales.

Mercado Pago, por ejemplo, está trabajando para sumar el estándar a su plataforma. Asimismo, esta tecnología abre la posibilidad de que las bigtech puedan ofrecer sus billeteras en el país: Google Pay, Apple Pay y Alipay, entre otras.

Además, la presencia de las redes de pago de Visa y Mastercard permitirán que las cadenas de supermercado o de retail creen apps para abonar desde heladeras, televisores y hasta autos conectados. En definitiva, que la tarjeta esté en todas partes, aunque no se la lleve consigo.

En este marco, los argentinos podrán pagar con sus relojes inteligentes y probar un bocado de lo que ya asoma: operaciones que se efectuarán con el celular, pulseras, anillos y cualquier otro elemento que integre el dispositivo que hace todo "el truco": el chip NFC.

Jorge Larravide, especialista en tecnología y medios de pago, asegura que estos nuevos medios transaccionales están dirigidos a personas de las grandes urbes y con un nivel socioeconómico medio o alto. Por elllo, recomienda que las empresas comuniquen más y que los gobiernos incentiven estos productos.

"Cuando se lanza un medio electrónico por sobre el efectivo hay una promo detrás. Las compañías deben invertir en comunicación para informar sobre los medios disponibles y enseñar a usarlos, ya que las billeteras virtuales existen desde 2016, pero todavía hay gente que no lo sabe", indica.

La era "sin efectivo" ya comenzó. Y según Larravide, hay una serie de factores que hacen que la Argentina sea un país propicio para la masificación del dinero electrónico:

- La gran necesidad de disminuir costos operativos y de mover efectivo

- Por el temor a los robos en bancos y comercios

- Comodidad, para evitar ir de manera rutinaria al cajero automático

Atentos al crecimiento de las fintech, los bancos parecen haber entendido el pedido de los usuarios: gran parte del éxito de aquí en más residirá en las entidades que mejores soluciones digitales puedan brindar. En definitiva, ya no se vive solo del nombre.