CEO de Ualá revela cómo impactará la cuarentena en su empresa y qué cambiará en el sector fintech

Pierpaolo Barbieri asegura que el "futuro no son los turnos en los bancos" y que el aislamiento mostró lo atrasado que están los servicios financieros

Tras haber recibido u$s150 millones en su última ronda de financiación, Ualá es una de las fintech de mayor proyección con casi 2 millones de tarjetas prepagas emitidas y una aplicación que comenzó para monitorear gastos y gestionar la caja de ahorro virtual, pero hoy ya permite invertir en un fondo común, solicitar préstamos y abonar facturas.

Su CEO y fundador, Pierpaolo Barbieri, creó la startup en 2017 luego de estudiar historia en la prestigiosa Universidad de Harvard y de ser columnista de medios como The Wall Street Journal, New York Times y Financial Times. Y de haber trabajdo en la banca Goldman Sachs y en el fondo Soros Fund Management.

Con capital semilla aportado por el propio George Soros y Kevin Ryan, fundador de Business Insider, entre otros, Barbieri le dio vida a Ualá que por estas horas se perfila como el sexto unicornio argentino. Y es una de las voces más escuchadas del ecosistema fintech local.

1) ¿Qué efectos en el corto y mediano plazo va a generar esta pandemia en su empresa?

Hemos visto una gran demanda de nuevas cuentas de Ualá en las últimas semanas, a pesar de la cuarentena y la menor actividad económica. Logramos reducir el tiempo de aprobación de nuevas cuentas de 48 a 24 horas. Además, muchos de estos nuevos usuarios provienen de la demanda orgánica, por lo que no están impulsados ​​por la publicidad, que ha disminuido desde el comienzo de la cuarentena. Solo durante Pascuas sumamos más de 25.000 personas a Ualá.

Gran parte de los usuarios recargan la tarjeta en efectivo a través de Rapipago y Pago Fácil y, en este contexto, no todas las sucursales funcionaron normalmente. A pesar de eso, hemos visto un increíble crecimiento en las transferencias bancarias a través de CVU, lo que nos brinda una interoperabilidad total con el sistema bancario y otras fintech. Ese método de recarga ha crecido alrededor del 40% versus los días previos al aislamiento. El pago de facturas a través de Ualá también ha crecido un 177% en este periodo.

Por otra parte, observamos un aumento del 25% en el AUM (Asset Under Management), es decir, los saldos invertidos en el fondo común de inversión (FCI) disponible en Ualá y administrado por el Grupo SBS. Ante la imposibilidad de realizar muchas compras, la gente decidió utilizar los saldos para invertir.

También reprogramamos unilateralmente todos nuestros préstamos por un mes, haciendo un esfuerzo especial para ayudar a nuestros usuarios dándoles más tiempo para pagar sus cuotas. Creemos que la mejor manera de superar los desafíos de COVID-19 es hacerlo juntos.

Finalmente, Ualá se ha asociado con la Cruz Roja haciendo nuestra primera donación corporativa por un monto de 12 millones de pesos, para permitir mejores preparativos en el sistema de salud del país. Iniciamos también una campaña para invitar a que nuestros usuarios donen desde la app, y miles lo están haciendo.

2) ¿Cómo cree que afectará a la rama de actividad en la que opera su compañia?

Las imágenes que vimos hace unos días con jubilados sufriendo en las filas de los bancos personalmente me duelen. Saber que creció hasta un 70% la morosidad en el pago de servicios, en parte porque el 50% de las personas los abonan de forma presencial, nos obsesiona a seguir trabajando por la inclusión financiera de verdad. Y reafirma que desde Ualá estamos en el camino correcto, proponiendo un mundo de servicios financieros digitales, sin horarios y sin sucursales.

El futuro no son los turnos en los bancos. El COVID-19 puso en imágenes lo atrasados que estamos como país en términos de inclusión financiera. Tenemos que volver a priorizar una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que ayude a todos a acceder a servicios financieros. No digo esto por Ualá. Lo digo como ciudadano.

Personas y empresas se están reconvirtiendo. En este contexto muchas personas se volcaron a medios digitales, quizá obligados, pero ojalá esto cambie hábitos. Suele suceder cuando se conocen herramientas mejores. Las Pymes también se vieron obligadas a estar y cobrar de forma online. Una lucha de hace años se logró, en parte, en 20 días.

3) ¿Cómo ve el accionar del Gobierno hasta ahora y qué le recomendaría a los funcionarios?

Qué tanto se avance en la digitalización de las finanzas dependerá del trabajo coordinado entre el Estado, el sector privado y la sociedad. La competencia nos ayuda a todos. No solo hay que disponibilizar mecanismos sino también educar, algo que Ualá hace incansablemente. Por eso tenemos la Comunidad, tutoriales, y videos explicativos.

Celebro ciertas iniciativas como CuentaDNI, porque creo en la banca pública. Espero que eso permita que más billeteras puedan hacer más cosas para más gente, todavía hay mucho camino por correr. Porque con más opciones ganamos todos. Y de esta salimos entre [email protected]